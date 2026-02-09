У Бєлгороді зливають воду із системи опалення сотень будинків та проводять часткову евакуацію

У російському Бєлгороді через ураження об'єктів енергетики вирішили злити воду із системи опалення в сотнях багатоквартирних будинках.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Зливають воду з батарей

"Ми приймаємо рішення: у 455 багатоквартирних будинках ми починаємо злив системи опалення. А також – 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік, 4 вищих навчальних закладів, інші соціальні об'єкти та комерційні підприємства, які знаходяться на певних вулицях міста Бєлгорода", - заявив Гладков.

Також російський посадовець повідомив, що дитячі садки в місті Бєлгороді, в яких є опалення, електроенергія і вода, переводяться на цілодобову роботу.

Евакуація

Крім цього, Гладков повідомив, що багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідністю та пенсіонерів, які проживають самі, "готові також перемістити в інші регіони".

Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері 7 лютого у російському Бєлгороді пролунали вибухи та тлі загрози ракетної атаки.
  • Після цього у місті та Бєлгородській окрузі зникло світло. 
  • За інформацією телеграм-каналів, під ударом були електропідстанція "Бєлгород" та ТЕЦ "Луч".

ЇМ ЧХАТИ НА БЕЛГОРОД....навіть якщо він весь вимре це навіть не змусить їх задуматись.

Лише Москва має значення
09.02.2026 00:04 Відповісти
На мацкву їм також чхати, нiхто навiть не пискне з масквiчей, будуть тихенько скиглити та й усе
09.02.2026 00:15 Відповісти
Пукіну абсолютно пофіг на білгород, навіть на москву, але на москві це було би доречніше зробити, 700 км по прямій, навіть фламінго долетить!
09.02.2026 00:09 Відповісти
На мацкву їм також чхати, нiхто навiть не пискне з масквiчей, будуть тихенько скиглити та й усе
09.02.2026 00:15 Відповісти
Революции делаются в столицах (с)
09.02.2026 00:25 Відповісти
Але не в цьому випадку нажаль
09.02.2026 00:40 Відповісти
Бунт на москаляндії настане лише тоді, коли пропаде водачька.
09.02.2026 09:21 Відповісти
скігліти будуть, але і будуть дохнути, що дуже важливо, а може як в 93му з каструлями на головах підуть на червноу площу щось вимагати, стоячи на колінах пер сцарьом х..лом.
09.02.2026 10:39 Відповісти
Білгород був колись місто побратим Харківа, якщо не помиляюсь.

ну що ж - хай тепер білгородці холод разом з харків'янами по-братськи сьорбають !

09.02.2026 00:54 Відповісти
а что это хрень значит -город побратим?
09.02.2026 08:39 Відповісти
АБСОЛЮТНО ***** всім і кацапам у тому числі...
09.02.2026 00:05 Відповісти
Чергова фламінга ще через рік полетить.
09.02.2026 01:27 Відповісти
читав новину, вони вже нові ракети розробляють, тому фламінги фсьо, як не було такі не буде, ц у них нова темка для пиляння бабла.
09.02.2026 10:41 Відповісти
Дяка Хаймарсам! Єдина робоча зброя, яка далітає куди треба, хоч і не далеко. Всі інші потужні паляниці, пекли, трембіти, барси, люті, фламінги чомусь не долітають.
09.02.2026 00:10 Відповісти
Ну Фламінго гарно долетіла до Капустіного яру. Головне що результат дала такий як треба. Тільки той рашистських Капустін яр далеко, з Норвегії не видно.
09.02.2026 00:30 Відповісти
Ага. Долетіла.
Запускали 4 Фламінги і бпла. Одна бпла долетіла і пошкодила дах, Фламінги, звісно, нікуди не долетіли.
09.02.2026 01:25 Відповісти
А звідки запарєбрікавай знає, що і як та куди попали Українці на мацковії, в КапЯрі???
09.02.2026 02:35 Відповісти
Дивися єдиний марахфон, не відволікайся.
09.02.2026 02:44 Відповісти
Один чи всі три тисячі фламінгов, що за рік повинні були полетіти?
09.02.2026 01:25 Відповісти
"Фуфломінго" гарно долетіло лише до Ізраїлю.
09.02.2026 09:11 Відповісти
Отольются кошке мышкины слёзы (с)
09.02.2026 00:19 Відповісти
И да - в Белгороде Синоптик пишет на сейчас -13, а на утро обещает -22. Добро пожаловать в клуб выживальщиков.
09.02.2026 00:23 Відповісти
Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«В России ж, ещё холоднее…
09.02.2026 01:33 Відповісти
яйца в носу это сильно!
09.02.2026 08:42 Відповісти
"Я художнік, я так віжу!" 😂
09.02.2026 09:12 Відповісти
Гойда!!!
09.02.2026 00:20 Відповісти
двіжуха в сасєдніє рєгіони пішла.

"альо, крємль", хто у кого санітарні зони робить ?

.
09.02.2026 00:57 Відповісти
Ой! А що сталося? Кілька днів тому, в "Чатрулетці", на діалозу блога "Вокс Верітатіс", один новосибірець, з таким знущальним сарказмом запитував Віталія Дрібницю, чого це в Києві, при 12-15 градусах морозу, рве труби опалення - у них -40, і все в порядку!...
Може й нам білгородців запитать про це? На вулиці у них теж не нижче -15, зараз!...
09.02.2026 00:24 Відповісти
Яр, ти що, вже провайдер Віталія Дрібниці? От ти ж і чорт..
09.02.2026 01:09 Відповісти
А чого це я його "провайдер"? Просто, час від часу, дивлюся його діалоги... Я навіть на нього не підписаний... І чому це я "чорт"? Що я вчинив "непотребного"?
09.02.2026 01:16 Відповісти
Не прикидайся дурником.
09.02.2026 13:32 Відповісти
У тебе "пред'яви!? викладай... Якщо немає - "курсом русскава *******...".
09.02.2026 16:19 Відповісти
Пред'яви? Є.
Ти хвалько і стукач. Аргументів вагон.
09.02.2026 19:20 Відповісти
викладай їх...
09.02.2026 19:52 Відповісти
Не вистачить сторінки.
І тобі це не тільки я казав.
09.02.2026 20:12 Відповісти
Ну... Так попрацюй... Виклади..., хоча-б, "сторінку"... Я прочитаю ... Поміємся
09.02.2026 20:36 Відповісти
На, посмійся, стукачеку - https://censor.net/ua/forum/2008573/rada_forumchan_pytannya_pobajannya_pretenziyi_moderatoru

Я тобі колись це вже наводив, чи із памяттю проблеми? Порахуй, скільки ти там адмінам плакаєшься, усі ображають, усі зневажають...
10.02.2026 00:52 Відповісти
Та тут питання в іншому - ДЕ Я БУВ НЕПРАВИЙ? Зв "стукачиком", потім питання постане - коли встане питання стосовно тебе - чи не є ти "срачерозвідником..?
10.02.2026 03:25 Відповісти
Ідіть на Зеленського зі своїм Бєлгородом. Києву, що, стало легше?
09.02.2026 00:41 Відповісти
"готові також перемістити в інші регіони"
У солнэчний Таймир нах...
09.02.2026 00:43 Відповісти
южний бєрєг моря лаптєвих

.
09.02.2026 01:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RZnQV5LPxis&t=1766s у Бодайбо
09.02.2026 04:50 Відповісти
Читав я якось кацапські "стогони", коли вони почали "переміщать" біженців з Курщини, "в інші регіони"... Перемістили в такі "гадюшники" - аварійне житло, недобудови, без газу, електрики, опалення, що вони вить почали... Але їх завірили, що це "времєнно"... Цьому "временному" вже скоро рік виповниться...
09.02.2026 06:21 Відповісти
Це чергова байка-прибайка,порівнючи Белгород з Україною яка на даний час майже повністю глибоко в дупі тут хоч якась херня для керманичів зе проходить
09.02.2026 00:45 Відповісти
"Також російський посадовець повідомив, що дитячі садки в місті Бєлгороді, в яких є опалення, електроенергія і вода, переводяться на цілодобову роботу." - це як: одні діти ходять до дитсадка вдень, а інші - вночі???
09.02.2026 02:30 Відповісти
Мабуть залишають дітей у дитсадках і на ніч теж, щоб дома не мерзли.
09.02.2026 03:29 Відповісти
Нехай переводять дитсадки на дистанційну роботу
09.02.2026 09:15 Відповісти
09.02.2026 04:47 Відповісти
А чому наші б'ють тільки по Бєлгород у? Курська, Ростов-на-Дону, Брянськ, Таганрог, Новоросійськ теж рядом. В зоні засобів ураження. В якщо існують наші Фламінго, то можна ще далі бити. Незрозуміло.
09.02.2026 06:56 Відповісти
потому что есть ток хаймарсы, паляниці и трембіти чи на шо там бабки сливали и координаты предприятий шоб бабло отмыть потом псоле прилетов чот не летают уже))0)
09.02.2026 09:43 Відповісти
Б'ють скрізь, навіть по Маріуполю минулого тижня
Однак ті пошкодження швидко відновлюються
09.02.2026 10:38 Відповісти
 
 