У Бєлгороді зливають воду із системи опалення сотень будинків та проводять часткову евакуацію
У російському Бєлгороді через ураження об'єктів енергетики вирішили злити воду із системи опалення в сотнях багатоквартирних будинках.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
Зливають воду з батарей
"Ми приймаємо рішення: у 455 багатоквартирних будинках ми починаємо злив системи опалення. А також – 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік, 4 вищих навчальних закладів, інші соціальні об'єкти та комерційні підприємства, які знаходяться на певних вулицях міста Бєлгорода", - заявив Гладков.
Також російський посадовець повідомив, що дитячі садки в місті Бєлгороді, в яких є опалення, електроенергія і вода, переводяться на цілодобову роботу.
Евакуація
Крім цього, Гладков повідомив, що багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідністю та пенсіонерів, які проживають самі, "готові також перемістити в інші регіони".
Що передувало
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері 7 лютого у російському Бєлгороді пролунали вибухи та тлі загрози ракетної атаки.
- Після цього у місті та Бєлгородській окрузі зникло світло.
- За інформацією телеграм-каналів, під ударом були електропідстанція "Бєлгород" та ТЕЦ "Луч".
Лише Москва має значення
ну що ж - хай тепер білгородці холод разом з харків'янами по-братськи сьорбають !
Запускали 4 Фламінги і бпла. Одна бпла долетіла і пошкодила дах, Фламінги, звісно, нікуди не долетіли.
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«В России ж, ещё холоднее…
"альо, крємль", хто у кого санітарні зони робить ?
Може й нам білгородців запитать про це? На вулиці у них теж не нижче -15, зараз!...
Однак ті пошкодження швидко відновлюються