У Бєлгороді зливають воду із системи опалення сотень будинків та проводять часткову евакуацію

У російському Бєлгороді через ураження об'єктів енергетики вирішили злити воду із системи опалення в сотнях багатоквартирних будинках.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Зливають воду з батарей

"Ми приймаємо рішення: у 455 багатоквартирних будинках ми починаємо злив системи опалення. А також – 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік, 4 вищих навчальних закладів, інші соціальні об'єкти та комерційні підприємства, які знаходяться на певних вулицях міста Бєлгорода", - заявив Гладков.

Також російський посадовець повідомив, що дитячі садки в місті Бєлгороді, в яких є опалення, електроенергія і вода, переводяться на цілодобову роботу.

Евакуація

Крім цього, Гладков повідомив, що багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми з інвалідністю та пенсіонерів, які проживають самі, "готові також перемістити в інші регіони".

Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що ввечері 7 лютого у російському Бєлгороді пролунали вибухи та тлі загрози ракетної атаки.

Після цього у місті та Бєлгородській окрузі зникло світло.

За інформацією телеграм-каналів, під ударом були електропідстанція "Бєлгород" та ТЕЦ "Луч".

