У Бєлгороді прогриміли вибухи: під атакою електропідстанція та ТЕЦ, зникло світло

Ввечері 7 лютого у російському Бєлгороді пролунали вибухи та тлі загрози ракетної атаки. Після цього у місті та Бєлгородській окрузі зникло світло.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про обстріл Бєлгорода

Повідомляється, що вибухи пролунали після 19:00.

За інформацією телеграм-каналів, під ударом були електропідстанція "Бєлгород" та ТЕЦ "Луч".

"Внаслідок ракетного обстрілу Бєлгорода цього вечора вчергове була атакована ТЕЦ "Луч"", - пише ASTRA за підсумками проведеного OSINT-аналізу.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков згодом підтвердив, що атака була по енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого виникли пошкодження.

Дивіться також: Вибухи лунали у Бєлгороді: виникли перебої зі світлом, теплом та водою. ВIДЕО