В Белгороде прогремели взрывы: под атакой электроподстанция и ТЭЦ, пропало электричество
Вечером 7 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы и прозвучали угрозы ракетной атаки. После этого в городе и Белгородской области пропало электричество.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об обстреле Белгорода
Сообщается, что взрывы прогремели после 19:00.
По информации телеграм-каналов, под ударом оказались электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч".
"В результате ракетного обстрела Белгорода этим вечером в очередной раз была атакована ТЭЦ "Луч"", - пишет ASTRA по итогам проведенного OSINT-анализа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков впоследствии подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре, в результате чего возникли повреждения.
+32 Dic Dolovo
08.02.2026 00:47
+17 Яр Холодний
08.02.2026 01:07
+14 IgorYakovlevich
08.02.2026 00:41
щоб вони стирали в пух і прах власні житлові квартали, міста і села!
На справді позиція буде в тилу - тобто км так 25 - 30 від лінії Фронту. Бо там пекло а ще будь-яка складна техніка одразу виявляється дронами . Навіть глибокий тил зараз в зоні ризику, що казати про 1+ км від Фронту .
Тому й гинуть стільки народу, бо Шмаркля закрив ракетні програми!
А щє агент "пуштун" розвалив ВПК, тепер розвалює Енергетику.. 〽️.
Чогось його рідко згадують
Не захищаю, але об"єктивно, існуючі програми створення і випуску БПЛА, ракет, стали можливими тільки тому, що Захід фінансує наш бюджет. Без них і цього б не було.
Не пишіть єрунди. Арабів у Палестині фінансують усім світом, насправді. Навіть ООН.
далекобійна зброя це не 140 заклепок та комутатор реле
Іран розробляє власні балістичні ракети понад 30-40 років, активно розпочавши цей процес після початку ірано-іракської війни у 1980-х роках та перебуваючи під постійними міжнародними санкціями з 1979 року.
А питання ----- згодні страни нато воювати з парашией ?
Чую що ні
Шаріков, їм казав, в очередь, сукіни дєті!!! В очередь!!
атаковали Брянскую область с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня «Хаймарс». В результате атаки в семи муниципальных образованиях нарушено энергоснабжение. Специальные и аварийные бригады ведут работы по восстановлению энергоснабжения.
А далі, ще краще буде!! Це ж Українські були території….
Я писав про самий передок, де Хаймарси точно не застосовують.
Хіба що ювелірно - для демонстрації, щоб не розслаблялись.
З такими ВІДПОВІДЯМИ у нас країни уже нема
Буде порушено керування з імперського центру! ☝️ І тоді можуть бути цікаві процеси.
Але для цього потрібно кілька днів паніки в москві! Так щоб серлися і скавчали. Тоді буде масове драпання з масквабаду - не тільки багатіїв і мажорних ТП а й тьми рядових клерків, які забезпечують функціонування будь якого відомства.
Те що зараз не підходить - типу Білгорода який дуже поступово звикав до воєнного стану, і то нема повного ауту/блекауту. По москві треба зробити так щоб шок був сильний, і раптовий - повний контраст до лашкері і ситого гламуру..
Якщо таке кожен день читати, можна здивуватися а чого раха ще не розвалилася, а чого регіони не воюють один проти одного і проти кадирова тощо тощо..
.... п.с. я їх коментами вже не напрягаю,
бо банять все підрядбо чи не єдиний сайт який професійно веде інфо.війну на боці України. На державу тут надії ніякої
Дійсно, є чому дивуватися. РФ прогнозують розвал вже років ... з 1991 ... І усе ніяк.
"От влітку вже точно почнуться проблєми".
Згоден, зовсвм згоден (((
не можете маааскву?
тверь, калуга, що там поруч....
З іншого боку, насправді, не тільки Бєлгород.