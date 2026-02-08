В Белгороде прогремели взрывы: под атакой электроподстанция и ТЭЦ, пропало электричество

Вечером 7 февраля в российском Белгороде прогремели взрывы и прозвучали угрозы ракетной атаки. После этого в городе и Белгородской области пропало электричество.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об обстреле Белгорода

Сообщается, что взрывы прогремели после 19:00.

По информации телеграм-каналов, под ударом оказались электроподстанция "Белгород" и ТЭЦ "Луч".

"В результате ракетного обстрела Белгорода этим вечером в очередной раз была атакована ТЭЦ "Луч"", - пишет ASTRA по итогам проведенного OSINT-анализа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков впоследствии подтвердил, что атака была по энергетической инфраструктуре, в результате чего возникли повреждения.

