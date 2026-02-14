У Бєлгороді частина будинків залишиться без гарячої води до кінця опалювального сезону
Через руйнування енергетичної інфраструктури після обстрілів частина будинків російського міста Бєлгород не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.
Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ті будинки Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду",- сказав російський посадовець.
Водночас, за його словами, зберігається подача води, відведення каналізації, газу та електроенергії через постійні або резервні джерела.
Раніше повідомлялося про те, що у російському Бєлгороді через ураження об'єктів енергетики вирішили злити воду із системи опалення в сотнях багатоквартирних будинках.
