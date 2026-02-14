У Бєлгороді частина будинків залишиться без гарячої води до кінця опалювального сезону

У Бєлгороді обмежили подачу гарячої води до кінця опалювального сезону

Через руйнування енергетичної інфраструктури після обстрілів частина будинків російського міста Бєлгород не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

Бєлгород без гарячої води 

"Ті будинки Бєлгорода, які підключені до централізованого теплопостачання, до кінця опалювального сезону не зможуть отримувати гарячу воду",- сказав російський посадовець.

Водночас, за його словами, зберігається подача води, відведення каналізації, газу та електроенергії через постійні або резервні джерела.

Що передувало

Раніше повідомлялося про те, що у російському Бєлгороді через ураження об'єктів енергетики вирішили злити воду із системи опалення в сотнях багатоквартирних будинках.

мало
показати весь коментар
14.02.2026 21:46 Відповісти
Нам від того яка біда? Погано кацапська метрополія свої улуси забезпечує....
показати весь коментар
14.02.2026 21:47 Відповісти
Потужно, замість блекауту в москві.
показати весь коментар
14.02.2026 21:48 Відповісти
Треба ******* так щоб не тільки частина, а всі залишись без води, опалення і всього решти!
показати весь коментар
14.02.2026 21:51 Відповісти
Замість просто копіпастити передайте краще суть новини . А вона така - окільки і опалення і ГВП генерується з одних джерел , це означає що Бєлгород взагалі залишився без опалення !
З чим ми їх і вітаємо !
показати весь коментар
14.02.2026 21:55 Відповісти
Ні, опалення, нажаль, є
показати весь коментар
14.02.2026 21:59 Відповісти
Треба цю ситуацію якось виправляти, майстра Хаймарса залучити
показати весь коментар
14.02.2026 22:00 Відповісти
Ага , самі пріоритетні цілі для хаймарсу - гаряча вода в якомусь мухосранську.
показати весь коментар
14.02.2026 22:09 Відповісти
Нема там опалення
показати весь коментар
14.02.2026 22:40 Відповісти
Місцевий?
показати весь коментар
15.02.2026 10:15 Відповісти
Хто сіє вітер-пожне бурю..
показати весь коментар
14.02.2026 21:59 Відповісти
© і так сойдєт
показати весь коментар
14.02.2026 22:15 Відповісти
Головне - відмітитись.
показати весь коментар
14.02.2026 22:17 Відповісти
Це як умовний Харків (соррі харківʼяни і мешканці області). Але на 4-му році війни могли придумати щось більш краще. Не Марс ж треба бомбити
показати весь коментар
15.02.2026 02:31 Відповісти
Це і є так званий "блекаут в Москві" від Зеленського. Просто щоб ми бачили глибину провалля між ілюзіями та реальністю.
показати весь коментар
15.02.2026 04:28 Відповісти
 
 