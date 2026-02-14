РУС
Новости Блекаут в Белгороде
В Белгороде часть домов останется без горячей воды до конца отопительного сезона

В Белгороде ограничили подачу горячей воды до конца отопительного сезона

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры после обстрелов часть домов российского города Белгород не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Белгород без горячей воды 

"Те дома Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал российский чиновник.

В то же время, по его словам, сохраняется подача воды, отвод канализации, газа и электроэнергии через постоянные или резервные источники.

Смотрите также: В Белгороде прогремели взрывы: под атакой электроподстанция и ТЭЦ, пропал свет. ВИДЕО+ФОТО

Что предшествовало

Ранее сообщалось о том, что в российском Белгороде из-за поражения объектов энергетики решили слить воду из системы отопления в сотнях многоквартирных домов.

Читайте также: В Белгороде сливают воду из системы отопления сотен домов и проводят частичную эвакуацию

+16
Потужно, замість блекауту в москві.
14.02.2026 21:48 Ответить
+9
мало
14.02.2026 21:46 Ответить
+8
Треба ******* так щоб не тільки частина, а всі залишись без води, опалення і всього решти!
14.02.2026 21:51 Ответить
Нам від того яка біда? Погано кацапська метрополія свої улуси забезпечує....
14.02.2026 21:47 Ответить
Треба ******* так щоб не тільки частина, а всі залишись без води, опалення і всього решти!
Замість просто копіпастити передайте краще суть новини . А вона така - окільки і опалення і ГВП генерується з одних джерел , це означає що Бєлгород взагалі залишився без опалення !
З чим ми їх і вітаємо !
14.02.2026 21:55 Ответить
Ні, опалення, нажаль, є
14.02.2026 21:59 Ответить
Треба цю ситуацію якось виправляти, майстра Хаймарса залучити
14.02.2026 22:00 Ответить
Ага , самі пріоритетні цілі для хаймарсу - гаряча вода в якомусь мухосранську.
14.02.2026 22:09 Ответить
Нема там опалення
14.02.2026 22:40 Ответить
Місцевий?
15.02.2026 10:15 Ответить
Хто сіє вітер-пожне бурю..
14.02.2026 21:59 Ответить
© і так сойдєт
14.02.2026 22:15 Ответить
Головне - відмітитись.
14.02.2026 22:17 Ответить
Це як умовний Харків (соррі харківʼяни і мешканці області). Але на 4-му році війни могли придумати щось більш краще. Не Марс ж треба бомбити
15.02.2026 02:31 Ответить
Це і є так званий "блекаут в Москві" від Зеленського. Просто щоб ми бачили глибину провалля між ілюзіями та реальністю.
15.02.2026 04:28 Ответить
 
 