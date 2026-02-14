1 724 15
В Белгороде часть домов останется без горячей воды до конца отопительного сезона
Из-за разрушения энергетической инфраструктуры после обстрелов часть домов российского города Белгород не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.
Белгород без горячей воды
"Те дома Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - сказал российский чиновник.
В то же время, по его словам, сохраняется подача воды, отвод канализации, газа и электроэнергии через постоянные или резервные источники.
Что предшествовало
Ранее сообщалось о том, что в российском Белгороде из-за поражения объектов энергетики решили слить воду из системы отопления в сотнях многоквартирных домов.
Топ комментарии
+16 Kravchenko Igor
показать весь комментарий14.02.2026 21:48 Ответить Ссылка
+9 акаб акабіч
показать весь комментарий14.02.2026 21:46 Ответить Ссылка
+8 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий14.02.2026 21:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З чим ми їх і вітаємо !