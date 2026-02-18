В Белгороде прогремели взрывы: город остался без света, тепла и воды. ВИДЕО

В Белгороде снова прогремели взрывы вследствие атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, губернатор области Гладков заявил о "больших повреждениях" на объектах энергетики.

По данным местных пабликов, в городе пропали отопление, электроснабжение и водоснабжение.

Местные жители опубликовали кадры последствий в соцсетях.

россия энергетика атака дроны Белгород
Топ комментарии
+29
Я пам'ятаю червень 2022 го року. Відео приватне із ***********(бєлгорода). Виліт с300 по Харкову і голос за кадром "пыа хахлам палетела, так их, ура". Так що зараз вигрібайте путлірівські тварюки по повній. Привіт із Харкова . Слава Україні !
19.02.2026 00:05 Ответить
+21
19.02.2026 00:13 Ответить
+18
А можна "павтарить!" іще разів три!
18.02.2026 23:20 Ответить
А можна "павтарить!" іще разів три!
18.02.2026 23:20 Ответить
За даними місцевих пабліків, у місті зникли опалення, електропостачання та водопостачання.
18.02.2026 23:22 Ответить
А далі Білгорода, мабуть, кацапське ППО не пускає?
18.02.2026 23:23 Ответить
Хаймарс
18.02.2026 23:32 Ответить
як там-"я люблю бєлгородське ппо")))
18.02.2026 23:32 Ответить
как приятно читать когда там в пидостане чтото горит леся и гиба цей сон

18.02.2026 23:45 Ответить
Це тіпа кацапні надобраніч від України?
18.02.2026 23:51 Ответить
19.02.2026 00:05 Ответить
Героям слава !!
19.02.2026 00:12 Ответить
А ви , кляті кацапи , не йо@нулись шмаляти по Україні
цілодобово ?
Отримуйте те , на що заслужили !
19.02.2026 00:11 Ответить
19.02.2026 00:13 Ответить
Молодець 👍🏼👍🏼👍🏼
19.02.2026 00:15 Ответить
Както странно что опять по Белгороду, а не,например,по Брянску
19.02.2026 01:30 Ответить
Такое бы устроить в москвабаде и **********, эх мечты...
19.02.2026 06:16 Ответить
Феншуй потроху налагоджується.
19.02.2026 06:30 Ответить
Гойда, епта! Як казав путін - двіжуха!
19.02.2026 06:53 Ответить
Усі "павутини" вже закінчились? Пан Малюк вже мемуари пише?
19.02.2026 09:17 Ответить
Шо з їбалом, «братушкі»?🙂
19.02.2026 09:26 Ответить
 
 