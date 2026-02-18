В Белгороде прогремели взрывы: город остался без света, тепла и воды. ВИДЕО

В Белгороде снова прогремели взрывы вследствие атаки беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, губернатор области Гладков заявил о "больших повреждениях" на объектах энергетики.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным местных пабликов, в городе пропали отопление, электроснабжение и водоснабжение.

Местные жители опубликовали кадры последствий в соцсетях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО

Читайте также: В Белгороде часть домов останется без горячей воды до конца отопительного сезона

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде сливают воду из системы отопления сотен домов и проводят частичную эвакуацию