УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11599 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
4 268 16

Дрони СБУ атакували нафтобазу "Великолукська" у Псковській області РФ, - джерела. ВIДЕО

Дрони ЦСО "А" СБУ успішно вдарили по нафтобазі "Великолукська" у Псковській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Місцеві повідомляли про щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівників сусідніх підприємств масово евакуювали.

Антидронові сітки, натягнуті над резервуарами з паливом, не змогли їх врятувати від удару.

Нафтобаза "Великолукська" належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". На ній зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

Також дивіться: У Бєлгороді прогриміли вибухи: місто залишилося без світла, тепла та води. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Губернатор області підтвердив повідомлення про пожежу на базі.

Читайте: Уражено Ільський НПЗ, логістичні об’єкти та вузол зв’язку окупантів, - Генштаб

Автор: 

росія (70228) СБУ (13914)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Дятел, порахуй яка вартість того пального !
Там мінімум на лімон баксів !!!
показати весь коментар
19.02.2026 11:42 Відповісти
+4
Чувствуешь запах? Это напалм, сынок. Больше ничто в мире так не пахнет…
показати весь коментар
19.02.2026 11:31 Відповісти
+2
АЗС на черзі. А потім сараї з каністрами. Перемога.💪
показати весь коментар
19.02.2026 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чувствуешь запах? Это напалм, сынок. Больше ничто в мире так не пахнет…
показати весь коментар
19.02.2026 11:31 Відповісти
АЗС на черзі. А потім сараї з каністрами. Перемога.💪
показати весь коментар
19.02.2026 11:36 Відповісти
Дятел, порахуй яка вартість того пального !
Там мінімум на лімон баксів !!!
показати весь коментар
19.02.2026 11:42 Відповісти
Та ти шо 😁
показати весь коментар
19.02.2026 11:56 Відповісти
Не грубіянь, мудак. Лімон баксів це для тебе дох₴я, а не для кремлівського шизофреніка.
показати весь коментар
19.02.2026 13:31 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 11:57 Відповісти
Бригада лахтинських скиглярів заступила на зміну.
показати весь коментар
19.02.2026 12:47 Відповісти
Ну то вітаю тебе зі новою зміною.
показати весь коментар
19.02.2026 13:32 Відповісти
То виходить, всі НПЗ на росії вже йок? Добре, дійсно час зайнятись АЗС.
показати весь коментар
19.02.2026 13:44 Відповісти
Ну,судячи з того що атаковано нафтобазу в райцентрі,то НПЗ дійсно йок.... Немов би.
показати весь коментар
19.02.2026 13:55 Відповісти
Ну так гарна ж новина тоді.
показати весь коментар
19.02.2026 14:40 Відповісти
це перший найближчий перевалочний пункт для палива, яке вироблене на Новополоцькому НПЗ.
показати весь коментар
19.02.2026 14:49 Відповісти
База ***************
показати весь коментар
19.02.2026 11:38 Відповісти
Ну есть -же хорошие новости из мОРДорА ...
показати весь коментар
19.02.2026 12:19 Відповісти
А какие ваши доказательства? 🤔
А докажить що це СБУ.
"А ваши доказательства не докательства" (с)
показати весь коментар
19.02.2026 12:34 Відповісти
Хочете нафти, кацапи? А от ×уй вам!
показати весь коментар
19.02.2026 12:50 Відповісти
 
 