Дрони СБУ атакували нафтобазу "Великолукська" у Псковській області РФ, - джерела. ВIДЕО
Дрони ЦСО "А" СБУ успішно вдарили по нафтобазі "Великолукська" у Псковській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Місцеві повідомляли про щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівників сусідніх підприємств масово евакуювали.
Антидронові сітки, натягнуті над резервуарами з паливом, не змогли їх врятувати від удару.
Нафтобаза "Великолукська" належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". На ній зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області. Губернатор області підтвердив повідомлення про пожежу на базі.
Там мінімум на лімон баксів !!!
А докажить що це СБУ.
"А ваши доказательства не докательства" (с)