Уражено Ільський НПЗ, логістичні об’єкти та вузол зв’язку окупантів, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих логістичних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Уражено нафтопереробний завод
Зокрема, у ніч на 17 лютого, у районі н.п. Ільський (Краснодарський край, РФ) уражено нафтопереробний завод "Ільський". Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.
Результати уточнюються.
Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.
Інші ураження
- Також уражено райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області
у районах Розівки та Любимівки.
- Крім того, уражено логістичні об’єкти ворога - склади МТЗ у Донецьку та у районі н.п. Лідине (ТОТ Донецької області).
- Також, у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.
Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.
Що відомо про Ільський НПЗ?
Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності в Росії, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю.
Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти.
Протягом 2025–2026 років Ільський НПЗ неодноразово зазнавав ударів:
- 1 січня 2026: ЗСУ підтвердили удар по НПЗ як частину системних атак на нафтову інфраструктуру РФ.
19 листопада 2025: українські дрони завдали удару по Ільському НПЗ — одна з "глибоких" атак на нафтову інфраструктуру РФ.
7 вересня 2025: безпілотники спричинили пожежу у технологічній частині НПЗ.
Раніше у 2025 році: удар із використанням дронів СБУ та ССО, що спричинило значне руйнування частини технологічних установок.
Слава Україні!!
Якби ми не лупили б - було б значно гірше, бо у рашистів було б більше бензину і більше грошей на війну - невже не доходить?.