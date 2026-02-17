УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22402 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 358 13

Уражено Ільський НПЗ, логістичні об’єкти та вузол зв’язку окупантів, - Генштаб

Атака дронів на Ільський НПЗ: що відомо

Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих логістичних об’єктах ворога в глибині його території та на ТОТ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Уражено нафтопереробний завод

Зокрема, у ніч на 17 лютого, у районі н.п. Ільський (Краснодарський край, РФ) уражено нафтопереробний завод "Ільський". Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта.

Результати уточнюються.

Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.

Також читайте: Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інші ураження

  • Також уражено райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області
    у районах Розівки та Любимівки.
  • Крім того, уражено логістичні об’єкти ворога - склади МТЗ у Донецьку та у районі н.п. Лідине (ТОТ Донецької області).
  • Також, у районі н.п. Зеленопіль (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку 127-ї мотострілецької дивізії противника.

Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", - додали у Генштабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Світло і тепло зникли у частині Брянська та області після атаки дронів. ВIДЕО

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності в Росії, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю.

Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти.

Протягом 2025–2026 років Ільський НПЗ неодноразово зазнавав ударів:

  • 1 січня 2026: ЗСУ підтвердили удар по НПЗ як частину системних атак на нафтову інфраструктуру РФ.

  • 19 листопада 2025: українські дрони завдали удару по Ільському НПЗ — одна з "глибоких" атак на нафтову інфраструктуру РФ.

  • 7 вересня 2025: безпілотники спричинили пожежу у технологічній частині НПЗ.

  • Раніше у 2025 році: удар із використанням дронів СБУ та ССО, що спричинило значне руйнування частини технологічних установок.

Також читайте: Дрони атакували Краснодарський край: пошкоджено резервуар із нафтопродуктами

Автор: 

Генштаб ЗС (8393) НПЗ (980) Удари по РФ (964) Краснодарський край РФ (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На голови московських окупантів, зійшов благодатний вогонь з Мирної України!!! У **********, нервова діарея в штанях від радості!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
17.02.2026 12:53 Відповісти
+3
×уйню не верзи
показати весь коментар
17.02.2026 13:09 Відповісти
+1
Щось вражають і то добре, було б гірше, якби на кацапію взагалі нічого не летіло, а так хоч боятьця орки, і це гарно!
показати весь коментар
17.02.2026 13:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На голови московських окупантів, зійшов благодатний вогонь з Мирної України!!! У **********, нервова діарея в штанях від радості!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
17.02.2026 12:53 Відповісти
Уражено те ,що ніяк на кацапню не впливає. Українцям ********-аби втюхувати. Тим часом у Києві всі ТЕЦ розбиті.
показати весь коментар
17.02.2026 12:55 Відповісти
×уйню не верзи
показати весь коментар
17.02.2026 13:09 Відповісти
Зателефонуй мамі.
показати весь коментар
17.02.2026 13:38 Відповісти
Обгрунтовую - на кацапів вплине тільки відсутність засобів для ведення війни, а не те, що кілька тисяч їх замерзне десь без опалення. Тому бити потрібно по військовим виробництвам та складам і по НПЗ, а не по ТЕЦ.
показати весь коментар
17.02.2026 14:31 Відповісти
А рашисти нам луплять і по НПЗ, і по містах 4 роки - і що?
Якби ми не лупили б - було б значно гірше, бо у рашистів було б більше бензину і більше грошей на війну - невже не доходить?.
показати весь коментар
17.02.2026 19:44 Відповісти
Ні, а ви? Рашиську пропаганду **********, чи що?
показати весь коментар
17.02.2026 19:52 Відповісти
Щось вражають і то добре, було б гірше, якби на кацапію взагалі нічого не летіло, а так хоч боятьця орки, і це гарно!
показати весь коментар
17.02.2026 13:13 Відповісти
 
 