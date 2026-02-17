Поражены Ильский НПЗ, логистические объекты и узел связи оккупантов, - Генштаб
Подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по важным логистическим объектам врага в глубине его территории и на ТОТ Украины.
Поражен нефтеперерабатывающий завод
В частности, в ночь на 17 февраля, в районе н.п. Ильский (Краснодарский край, РФ) поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский". Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта.
Результаты уточняются.
Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге РФ и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие задействовано в обеспечении армии оккупантов.
Другие поражения
- Также поражены районы сосредоточения противника на ВОТ Запорожской области
в районах Розовки и Любимовки.
- Кроме того, поражены логистические объекты врага — склады МТЗ в Донецке и в районе н.п. Лидино (ВОТ Донецкой области).
- Также, в районе н.п. Зеленополь (ВОТ Запорожской области) поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", - добавили в Генштабе.
Что известно об Ильском НПЗ?
Ильский НПЗ - один из нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в России, расположенный в станице Ильской Краснодарского края.
Предприятие перерабатывает около 3 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензины, мазут и сжиженный газ, обеспечивая региональный рынок и логистические поставки через черноморские порты.
В течение 2025–2026 годов Ильский НПЗ неоднократно подвергался ударам:
- 1 января 2026: ВСУ подтвердили удар по НПЗ как часть системных атак на нефтяную инфраструктуру РФ.
-
19 ноября 2025: украинские дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ - одна из "глубоких" атак на нефтяную инфраструктуру РФ.
-
7 сентября 2025 года: беспилотники вызвали пожар в технологической части НПЗ.
-
Ранее в 2025 году: удар с использованием дронов СБУ и ССО, что привело к значительному разрушению части технологических установок.
Слава Україні!!