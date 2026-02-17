Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 17 февраля дроны атаковали ряд регионов РФ. Взрывы прогремели и в Краснодарском крае. Под атакой оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщают местные жители, после серии взрывов на территории предприятия возник пожар.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки БПЛА, но не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свет и тепло исчезли в части Брянска и области после атаки дронов. ВИДЕО

Что известно об Ильском НПЗ?

Ильский НПЗ – один из нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в России, расположенный в станице Ильской Краснодарского края.

Предприятие перерабатывает около 3 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензины, мазут и сжиженный газ, обеспечивая региональный рынок и логистические поставки через черноморские порты.

В течение 2025–2026 годов Ильский НПЗ неоднократно подвергался ударам:

1 января 2026 года: ВСУ подтвердили удар по НПЗ как часть системных атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

19 ноября 2025 года: украинские дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ — одна из "глубоких" атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

7 сентября 2025 года: беспилотники вызвали пожар в технологической части НПЗ.

Ранее в 2025 году: удар с использованием дронов СБУ и ССО, что привело к значительному разрушению части технологических установок.





