РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9706 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 195 9

Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 17 февраля дроны атаковали ряд регионов РФ. Взрывы прогремели и в Краснодарском крае. Под атакой оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщают местные жители, после серии взрывов на территории предприятия возник пожар. 

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил факт атаки БПЛА, но не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Свет и тепло исчезли в части Брянска и области после атаки дронов. ВИДЕО

Что известно об Ильском НПЗ?

Ильский НПЗ – один из нефтеперерабатывающих заводов средней мощности в России, расположенный в станице Ильской Краснодарского края.

Предприятие перерабатывает около 3 млн тонн нефти в год и производит дизельное топливо, бензины, мазут и сжиженный газ, обеспечивая региональный рынок и логистические поставки через черноморские порты. 

В течение 2025–2026 годов Ильский НПЗ неоднократно подвергался ударам:

  • 1 января 2026 года: ВСУ подтвердили удар по НПЗ как часть системных атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

  • 19 ноября 2025 года: украинские дроны нанесли удар по Ильскому НПЗ — одна из "глубоких" атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

  • 7 сентября 2025 года: беспилотники вызвали пожар в технологической части НПЗ.

  • Ранее в 2025 году: удар с использованием дронов СБУ и ССО, что привело к значительному разрушению части технологических установок.

Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА
Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА
Пожар на Ильском НПЗ после атаки БПЛА

Автор: 

НПЗ (207) Краснодарский край РФ (24)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как ново и иновационно. Щас кацапы руки вверх сразу поднимут и подпишут капитуляцию. А если серьезно, а если серьезно то эти удары по НПЗ практически ни на что не влияют. У кацапсин только цены на бензин на пару рублей выросли и все.
показать весь комментарий
17.02.2026 07:10 Ответить
Судячи по кацапському вереску - там не "пара рублів"... Навіть тобі не "пару рублів", за твій допис, заплатили... Чи у росіян "тётя на гуталинавай фабрие работает"?
показать весь комментарий
17.02.2026 07:26 Ответить
Якщо в "иванових" запалали пердаки за кацапську нафту, значить, щось зроблено правильно.
показать весь комментарий
17.02.2026 08:22 Ответить
Ваня, ми дуже раді твоєму вию. Добре пече
показать весь комментарий
17.02.2026 09:38 Ответить
На жаль, багато делегацій та журналістів водили на завод Фламінго, який внєзапно не заходиться під землею. Тому москалі тищщі фламінгів просто разбомбили, падли такі. А так би був потужний блекаут у Москві, Зеленський зуб дає, золотий.
показать весь комментарий
17.02.2026 07:10 Ответить
"Світає... Край неба палає..." (Т. Шевченко)
"Гримить! Благодатна пора наступає...". (І. Франко).
показать весь комментарий
17.02.2026 07:22 Ответить
у кацапів zетку ставлять і на пожежних авто і на лобі кожному?
показать весь комментарий
17.02.2026 07:44 Ответить
А ти думав?! ... От тобі "аналогія", ще з 2014 року:

- Почему русские так любят "справлять нужду" в подъездах и лифтах?
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...
показать весь комментарий
17.02.2026 07:53 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2026 08:14 Ответить
 
 