Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 лютого дрони атакували низку регіонів РФ. Вибухи пролунали й в Краснодарському краї. Під атакою опинився Ільський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як повідомляють місцеві мешканці, після серії вибухів на території підприємства виникла пожежа.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки БпЛА, водночас не деталізував, які саме об'єкти зазнали ушкоджень.

Згодом Оперштаб повідомив про ураження резервуара з нафтопродуктами. Пожежа сягає 700 кв. метрів.

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності в Росії, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю.

Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти.

Протягом 2025–2026 років Ільський НПЗ неодноразово зазнавав ударів:

1 січня 2026: ЗСУ підтвердили удар по НПЗ як частину системних атак на нафтову інфраструктуру РФ.

19 листопада 2025: українські дрони завдали удару по Ільському НПЗ — одна з "глибоких" атак на нафтову інфраструктуру РФ.

7 вересня 2025: безпілотники спричинили пожежу у технологічній частині НПЗ.

Раніше у 2025 році: удар із використанням дронів СБУ та ССО, що спричинило значне руйнування частини технологічних установок.





