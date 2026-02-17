Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 17 лютого дрони атакували низку регіонів РФ. Вибухи пролунали й в Краснодарському краї. Під атакою опинився Ільський нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Як повідомляють місцеві мешканці, після серії вибухів на території підприємства виникла пожежа. 

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив факт атаки БпЛА, водночас не деталізував, які саме об'єкти зазнали ушкоджень.

Згодом Оперштаб повідомив про ураження  резервуара з нафтопродуктами. Пожежа сягає 700 кв. метрів. 

Підтвердження ураження НПЗ

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський НПЗ – один із нафтопереробних заводів середньої потужності в Росії, розташований у станиці Ільській Краснодарського краю.

Підприємство переробляє близько 3 млн тонн нафти на рік і виробляє дизельне пальне, бензини, мазут і скраплений газ, забезпечуючи регіональний ринок та логістичні поставки через чорноморські порти. 

Протягом 2025–2026 років Ільський НПЗ неодноразово зазнавав ударів:

  • 1 січня 2026: ЗСУ підтвердили удар по НПЗ як частину системних атак на нафтову інфраструктуру РФ.

  • 19 листопада 2025: українські дрони завдали удару по Ільському НПЗ — одна з "глибоких" атак на нафтову інфраструктуру РФ.

  • 7 вересня 2025: безпілотники спричинили пожежу у технологічній частині НПЗ.

  • Раніше у 2025 році: удар із використанням дронів СБУ та ССО, що спричинило значне руйнування частини технологічних установок.

Пожежа на Ільському НПЗ після атаки БпЛА
+15
Судячи по кацапському вереску - там не "пара рублів"... Навіть тобі не "пару рублів", за твій допис, заплатили... Чи у росіян "тётя на гуталинавай фабрие работает"?
17.02.2026 07:26 Відповісти
+11
"Світає... Край неба палає..." (Т. Шевченко)
"Гримить! Благодатна пора наступає...". (І. Франко).
17.02.2026 07:22 Відповісти
+7
На жаль, багато делегацій та журналістів водили на завод Фламінго, який внєзапно не заходиться під землею. Тому москалі тищщі фламінгів просто разбомбили, падли такі. А так би був потужний блекаут у Москві, Зеленський зуб дає, золотий.
17.02.2026 07:10 Відповісти
Как ново и иновационно. Щас кацапы руки вверх сразу поднимут и подпишут капитуляцию. А если серьезно, а если серьезно то эти удары по НПЗ практически ни на что не влияют. У кацапсин только цены на бензин на пару рублей выросли и все.
17.02.2026 07:10 Відповісти
17.02.2026 07:26 Відповісти
Якщо в "иванових" запалали пердаки за кацапську нафту, значить, щось зроблено правильно.
17.02.2026 08:22 Відповісти
Ваня, ми дуже раді твоєму вию. Добре пече
17.02.2026 09:38 Відповісти
"виттю"...
17.02.2026 11:01 Відповісти
Тому окупанти і волають, що удари Ураінців по НПЗ окупантів, ні на що не впливають!!!! Усе вірно!!
17.02.2026 12:51 Відповісти
17.02.2026 07:10 Відповісти
17.02.2026 07:22 Відповісти
у кацапів zетку ставлять і на пожежних авто і на лобі кожному?
17.02.2026 07:44 Відповісти
А ти думав?! ... От тобі "аналогія", ще з 2014 року:

- Почему русские так любят "справлять нужду" в подъездах и лифтах?
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...
17.02.2026 07:53 Відповісти
17.02.2026 08:14 Відповісти
Скрєпнєнько ізбушка палає на фоні пожежки з буквою зет. Це шоб не забували, якого хєра у вас дома пічалька
17.02.2026 12:11 Відповісти
 
 