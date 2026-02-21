Атака БпЛА на Самарську область: уражено газопереробний завод
Уночі 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нефтегорський газопереробний завод. На місці здійнялася масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Загрозу безпілотників у регіоні оголосили близько 22:00 20 лютого. Близько 00:30 з’явилася інформація про удар по газопереробному підприємству в Самарській області.
Згодом у мережі повідомили про загострення ситуації в Нефтегорську - після вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа.
Губернатор області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на підприємство. Згодом у регіоні оголосили режим "Ковер".
Що відомо про атаковане підприємство?
Нефтегорський газопереробний завод (НГПЗ) - одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, що спеціалізується на переробці сирих нафтових фракцій і стабілізації нафтових газів.
Завод є частиною виробничої інфраструктури нафтової промисловості регіону і пов'язаний з великими нафтовидобувними і транспортними системами.
Продукція заводу поставляється на внутрішній ринок — для потреб транспорту, промисловості, енергогенерації та ВПК РФ.
