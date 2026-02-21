Атака БпЛА на Самарську область: уражено газопереробний завод

Уночі 21 лютого дрони атакували Самарську область РФ, уразивши Нефтегорський газопереробний завод. На місці здійнялася масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загрозу безпілотників у регіоні оголосили близько 22:00 20 лютого. Близько 00:30 з’явилася інформація про удар по газопереробному підприємству в Самарській області.

Згодом у мережі повідомили про загострення ситуації в Нефтегорську - після вибухів на території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на підприємство. Згодом у регіоні оголосили режим "Ковер".

Що відомо про атаковане підприємство?

Нефтегорський газопереробний завод (НГПЗ) - одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії, що спеціалізується на переробці сирих нафтових фракцій і стабілізації нафтових газів.

Завод є частиною виробничої інфраструктури нафтової промисловості регіону і пов'язаний з великими нафтовидобувними і транспортними системами.

Продукція заводу поставляється на внутрішній ринок — для потреб транспорту, промисловості, енергогенерації та ВПК РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у російській Удмуртії: ймовірно, атаковано завод, що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер". ВІДЕО+ФОТО