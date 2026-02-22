УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12285 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
2 983 13

Ворог атакував залізничну інфраструктуру в чотирьох областях: пошкоджено локомотиви, - Кулеба. ФОТОрепортаж

У ніч на 22 лютого російські війська атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України, є пошкодження залізничної інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Під масованим ударом – столиця та Київська область. На жаль, є загиблий. Щирі співчуття родині та близьким. Є поранені. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані пошкодження цивільних будівель у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

Також читайте: Сибіга щодо нічного обстрілу: РФ не може виляти світом, як хвіст не може виляти собакою. МАПА

Залізнична інфраструктура

Крім того, ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.

Також дивіться: Рашисти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одещини: спалахнули пожежі. ФОТО

Обстріли залізничної інфраструктури
Обстріли залізничної інфраструктури
Обстріли залізничної інфраструктури
Обстріли залізничної інфраструктури

Ліквідація наслідків

Зазначається, що профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак.

Також читайте: Перші п’ять областей та Київ уже представили плани стійкості, - Кулеба

"Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення. Наше завдання – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари", - наголосив Кулеба.

Автор: 

залізниця (1729) обстріл (34237) Кулеба Олексій (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
ми теж атакували...чи ніт? зелені мавпи блд.....
показати весь коментар
22.02.2026 11:47 Відповісти
+5
На початку війни всіх закликали не скидати фото руйнувань після обстрілів, тепер сам зєльоний міністр викладає фотозвіт.
показати весь коментар
22.02.2026 11:53 Відповісти
+2
Атакували, тільки скільки локомотивів у русні, а скільки - у нас.
показати весь коментар
22.02.2026 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ми теж атакували...чи ніт? зелені мавпи блд.....
показати весь коментар
22.02.2026 11:47 Відповісти
Атакували, тільки скільки локомотивів у русні, а скільки - у нас.
показати весь коментар
22.02.2026 12:04 Відповісти
Це тобі піськограй разом зі своєю шоблою доповів?
показати весь коментар
22.02.2026 12:22 Відповісти
Ну шо тобі сказати ..по нашому місту кожен день по ж.д по десятку шахедів прилітає...так зрозуміло?
показати весь коментар
22.02.2026 16:58 Відповісти
Це якось скасовує удари по руснявій логістиці?
показати весь коментар
22.02.2026 17:10 Відповісти
Ну якщо вважати 1х100 перемогою...то тоді все зрозуміло...по ******** з ранку до вечора одні перемоги....а ми в режимі 24/7 ловимо шахеди....
показати весь коментар
22.02.2026 19:52 Відповісти
Ні, треба визнати, що росія вже перемогла, і сумлінно виконувати всі вимоги. Для початку - отдать історічєскіє зємлі, тобто т.з. "новороссію".
А взагалі-то є "мягкая формула мєдвєдєва", її і треба виконувати вже зараз.
показати весь коментар
22.02.2026 19:56 Відповісти
Атакували куплені тисячі тролей банкової мізки громадян і статтю, написану журналістами в іноземних ЗМІ Валерієм Залужний про неправильні дії президента, які привели до великих витрат територій і людей. В них на першому місці вибори, а нарід то таке, хто вони йому? Його знаходяться давно в Ізраїлі.
показати весь коментар
22.02.2026 12:26 Відповісти
Ще ні, тільки "Фламінги" фарбують.
показати весь коментар
22.02.2026 13:32 Відповісти
На початку війни всіх закликали не скидати фото руйнувань після обстрілів, тепер сам зєльоний міністр викладає фотозвіт.
показати весь коментар
22.02.2026 11:53 Відповісти
Сам Найвеличніший Лідор Всесвіту на мюнхенській конференції заявив, що російські ракети знищили виробництво ракети ''Фламінго''. Те, що залишилося перенесли в інше місце. То я собі подумав, це він відчитався перед ворогом, що вони чітко попали і прославив їх ракети,чи показав НАБУ і САП дулю без маку, натякаючи, що ніяких крадіжок на програмі безпілотників і ракети ви не накопайте на мого міндіча і шліхермана, чи як там його - все згоріло. Всі речові докази перетворилися в попіл.
показати весь коментар
22.02.2026 12:32 Відповісти
Скоріше за все, наводили онлайн, бо дуже точні влучання
показати весь коментар
22.02.2026 14:33 Відповісти
 
 