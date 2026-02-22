Ворог атакував залізничну інфраструктуру в чотирьох областях: пошкоджено локомотиви, - Кулеба. ФОТОрепортаж
У ніч на 22 лютого російські війська атакувала дронами і ракетами цивільну та критичну інфраструктуру України, є пошкодження залізничної інфраструктури.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Під масованим ударом – столиця та Київська область. На жаль, є загиблий. Щирі співчуття родині та близьким. Є поранені. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовані пошкодження цивільних будівель у Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.
Залізнична інфраструктура
Крім того, ворог бив і по залізничній інфраструктурі Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Одещини. Пошкоджено два локомотиви. Рух поїздів не зупинявся.
Ліквідація наслідків
Зазначається, що профільні служби та ремонтні бригади вже ліквідовують наслідки атак.
"Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення. Наше завдання – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари", - наголосив Кулеба.
А взагалі-то є "мягкая формула мєдвєдєва", її і треба виконувати вже зараз.