Сибіга щодо нічного обстрілу: РФ не може виляти світом, як хвіст не може виляти собакою. МАПА
Росія продовжує підривати дипломатію масовими терористичними ударами.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Нічна атака
"Вночі десятки гіперзвукових, балістичних і крилатих ракет, а також сотні "Шахедів" атакували критичну інфраструктуру та цивільних громадян в Україні", - розповів він.
Сибіга зауважив, що є жертви серед мирних людей та пошкоджені об'єкти енергетики.
"Цей терор не можна нормалізувати, його потрібно зупинити. Росія не може виляти світом, так само як хвіст не може виляти собакою", - наголосив міністр.
Тиск на РФ
Також Сибіга зауважив, що міжнародна спільнота має достатньо важелів, щоб зупинити Путіна, особливо коли його економіка вже перебуває в поганому стані.
"Застосуйте до Росії дійсно сильні санкції: обмежте її доступ до доходів від енергетики, схем ухилення від оподаткування та технологій — і Путін не матиме іншого вибору, як припинити цю війну", – зазначив глава МЗС.
Він також опублікував мапу руху повітряних цілей над територією України.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
- Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
- Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.
І що зробила дипломатія за ці роки ?