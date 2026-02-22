Росіяни атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 16:33 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Сновськ.
- БпЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль, Конотоп.
- БпЛА на сході Харківщини. в районі Шевченкового.
- БпЛА на півночі Запорізької області, в районі Новомиколаївки.
О 17:13 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Сумщини, в районі Глухова, Есмані.
- БпЛА на півночі, заході та сході Харківщини, в районі Золочева, Перемоги, Шевченкового, Краснопавлівки.
- БпЛА на півночі Донеччини, в районі Добропілля, Новодонецького.
О 18:41 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі, сході Сумщини курсом на Глухів, Краснопілля.
- БпЛА у центрі, на півночі, сході Харківщини курсом на Балаклію, Шевченкове, Старий Салтів.
- БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Межову, Петропавлівку.
- БпЛА південніше Запоріжжя.
О 19:34 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Славгород.
- БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ, Добропілля.
Оновлення
О 21:16 ПС повідомили про:
- БпЛА на півночі Чернігівщини північніше Сновська.
- БпЛА на сході Сумщини Лебедин, Угроїди.
- БпЛА на сході Харківщини курсом на Шевченкове.
- БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ, Олександрівку.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Чаплине.
- БпЛА південніше Дніпра. в районі Солоного.
- БпЛА на півночі Херсонщини, в районі Архангельського.
БпЛА на Суми зі сходу, - повідомлялося о 21:18.
БпЛА на Суми зі сходу, - повідомлялося о 21:36.
Група БпЛА південніше Херсона курсом на захід, - повідомлялося о 21:45.
Оновлення
О 22:18 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Сумщини курсом на Хутір-Михайлівський, Глухів.
- БпЛА на півночі, сході. в центрі Харківщини курсом на Богодухів, Златопіль, Шевченкове.
- БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Василівку, Павлоград, Межову.
- БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку, Лукашеве.
Декілька груп БпЛА курсом на Одещину з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 22:31.
Оновлення
Дніпропетровщина: БпЛА повз Павлоград, курс - західний, - повідомлялося о 00:19.
Дніпропетровщина: БпЛА повз Павлоград, курс - західний, - повідомлялося о 00:28.
Дніпропетровщина: БпЛА повз Павлоград, курс - західний, - повідомлялося о 01:32.
БпЛА на півночі Харківщини, курс на н.п. Печеніги, - повідомлялося о 01:34.
Це вже давно не новина. Це вже наша буденність.
Особлива увага для: Київ/область, Харків, Полтава, Лубни, Кременчук, Миргород, Канів, Черкаси, Дніпро, Камʼянське, Кривий Ріг, Запоріжжя.
Ціль ворога - енергетична, та нафтогазова інфраструктура.
На Воткинском заводе повреждена линия производства ракет «Искандер-М» + потери персонала:
Тримаймо кулаки 😈
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що російські військові продовжують атакувати українські регіони численними дронами та балістичними ракетами.
Вони пишуть про кілька груп БПЛА, які рухаються у бік Черкаської області через Сумську та Полтавську області.
Крім того, безпілотники зафіксовані над Харківською, Сумською, Дніпропетровською, Черкаською, Чернігівською, Миколаївською та Київською областями.
За даними ЗСУ, Росія також застосувала балістичні ракети, які рухаються у напрямку Києва та Кропивницького.
Повітряна тривога оголошена на всій території України, окрім західних областей.
За інформацією ряду моніторингових каналів, повітряну тривогу оголосили близько 4 ранку за місцевим часом. По столиці ЗС РФ спочатку атакували балістичними ракетами з півночі, а потім ракетами "Циркон" з анексованого Криму, уточнили Повітряні сили ЗСУ у Telegram. Всього по Києву та передмістю було запущено не менше 13 ракет, випливає зі повідомлень.
Як зазначається, далі Росія підняла в небо літаки МіГ-31К з аеробалістичними ракетами "Кинджал" на борту. Однак про їх запуски на момент публікації не повідомлялося. Крім того, на Київ та область було спрямовано велику кількість ударних БПЛА.