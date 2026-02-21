Ворог атакував балістикою та 120 БпЛА. ППО ліквідувала 106 дронів, - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ відбивають напад дронів та балістики на Київ

З вечора 20 лютого російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:

  • Брянськ;
  • Курськ;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 80 із них – "шахеди".

Робота ППО 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.

результат роботи ППО 21 лютого

А де новина, про те що крилатими ракетами атаковано Воткинський завод, який виробляє ракети Іскандер? Чи то ж ефемерні "Фламінго" які вкрав Міндич.
21.02.2026 10:49
 
 