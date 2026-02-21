Ворог атакував балістикою та 120 БпЛА. ППО ліквідувала 106 дронів, - Повітряні сили
З вечора 20 лютого російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Пуски безпілотників зафіксовані з напрямків:
- Брянськ;
- Курськ;
- Орел;
- Шаталово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Близько 80 із них – "шахеди".
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.
