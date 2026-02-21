Враг атаковал баллистикой и 120 БПЛА. ПВО ликвидировала 106 дронов, - Воздушные силы
С вечера 20 февраля российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Пуски беспилотников зафиксированы из направлений:
- Брянск;
- Курск;
- Орел;
- Шаталово;
- Приморско-Ахтарск;
- Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Около 80 из них – "шахеды".
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.
