РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
929 2

Враг атаковал баллистикой и 120 БПЛА. ПВО ликвидировала 106 дронов, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ отражают нападение дронов и баллистики на Киев

С вечера 20 февраля российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски беспилотников зафиксированы из направлений:

  • Брянск;
  • Курск;
  • Орел;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Около 80 из них – "шахеды".

Работа ПВО 

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ночью атаковала Одессу дронами: двое пострадавших (обновлено). ФОТО

Результат работы ПВО 21 февраля

Автор: 

беспилотник (2860) обстрел (15005) ПВО (2227) Воздушные силы (2105) баллистические ракеты (376)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де новина, про те що крилатими ракетами атаковано Воткинський завод, який виробляє ракети Іскандер? Чи то ж ефемерні "Фламінго" які вкрав Міндич.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:49 Ответить
 
 