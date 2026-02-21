2 405 6
Россияне атакуют Украину ударными дронами вечером 21 февраля, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 16:33 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Черниговщины курсом на Сновск.
- БПЛА на севере Сумщины курсом на Ямполь, Конотоп.
- БПЛА на востоке Харьковщины, в районе Шевченкового.
- БПЛА на севере Запорожской области, в районе Новониколаевки.
В 17:13 ВС сообщили:
- БПЛА на востоке Сумской области, в районе Глухова, Есмани.
- БПЛА на севере, западе и востоке Харьковской области, в районе Золочева, Победы, Шевченкового, Краснопавловки.
- БПЛА на севере Донецкой области, в районе Доброполья, Новодонецкого.
В 18:41 ВС сообщили:
- БПЛА на севере, востоке Сумщины курсом на Глухов, Краснополье.
- БПЛА в центре, на севере, востоке Харьковской области курсом на Балаклию, Шевченково, Старый Салтов.
- БПЛА на севере Донецкой области курсом на Краматорск.
- БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Межевую, Петропавловку.
- БПЛА южнее Запорожья.
В 19:34 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Сумской области курсом на Ямполь.
- БПЛА на юге Сумской области курсом на Славгород.
- БПЛА на севере Донецкой области курсом на Краматорск, Доброполье.
Обновление
В 21:16 ВС сообщили о:
- БпЛА на севере Черниговщины севернее Сновска.
- БпЛА на востоке Сумщины Лебедин, Угроиды.
- БПЛА на востоке Харьковщины курсом на Шевченково.
- БпЛА на севере Донбасса курсом на Краматорск, Александровку.
- БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Чаплино.
- БпЛА южнее Днепра, в районе Соленого.
- БпЛА на севере Херсона, в районе Архангельского.
БПЛА на Сумы с востока, - сообщалось в 21:18.
БПЛА на Сумы с востока, - сообщалось в 21:36.
Группа БпЛА южнее Херсона курсом на запад, - сообщалось в 21:45.
Обновление
В 22:18 ВС сообщили:
- БпЛА на севере Сумщины курсом на Хутор-Михайловский, Глухов.
- БПЛА на севере, востоке, в центре Харьковщины курсом на Богодухов, Златополь, Шевченково.
- БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Васильевку, Павлоград, Межевую.
- БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку, Лукашево.
Несколько групп БПЛА курсом на Одесщину с акватории Черного моря, - сообщалось в 22:31.
Несколько групп БПЛА курсом на Одесщину с акватории Черного моря, - сообщалось в 22:25.
Це вже давно не новина. Це вже наша буденність.
Особлива увага для: Київ/область, Харків, Полтава, Лубни, Кременчук, Миргород, Канів, Черкаси, Дніпро, Камʼянське, Кривий Ріг, Запоріжжя.
Ціль ворога - енергетична, та нафтогазова інфраструктура.
На Воткинском заводе повреждена линия производства ракет «Искандер-М» + потери персонала:
Тримаймо кулаки 😈