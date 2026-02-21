Россияне атакуют Украину ударными дронами вечером 21 февраля, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Движение вражеских дронов

В 16:33 ВС сообщили:

БПЛА на севере Черниговщины курсом на Сновск.

БПЛА на севере Сумщины курсом на Ямполь, Конотоп.

БПЛА на востоке Харьковщины, в районе Шевченкового.

БПЛА на севере Запорожской области, в районе Новониколаевки.

В 17:13 ВС сообщили:

БПЛА на востоке Сумской области, в районе Глухова, Есмани.

БПЛА на севере, западе и востоке Харьковской области, в районе Золочева, Победы, Шевченкового, Краснопавловки.

БПЛА на севере Донецкой области, в районе Доброполья, Новодонецкого.

В 18:41 ВС сообщили:

БПЛА на севере, востоке Сумщины курсом на Глухов, Краснополье.

БПЛА в центре, на севере, востоке Харьковской области курсом на Балаклию, Шевченково, Старый Салтов.

БПЛА на севере Донецкой области курсом на Краматорск.

БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Межевую, Петропавловку.

БПЛА южнее Запорожья.

В 19:34 ВС сообщили:

БПЛА на севере Сумской области курсом на Ямполь.

БПЛА на юге Сумской области курсом на Славгород.

БПЛА на севере Донецкой области курсом на Краматорск, Доброполье.

Обновление

В 21:16 ВС сообщили о:

БпЛА на севере Черниговщины севернее Сновска.

БпЛА на востоке Сумщины Лебедин, Угроиды.

БПЛА на востоке Харьковщины курсом на Шевченково.

БпЛА на севере Донбасса курсом на Краматорск, Александровку.

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Чаплино.

БпЛА южнее Днепра, в районе Соленого.

БпЛА на севере Херсона, в районе Архангельского.

БПЛА на Сумы с востока, - сообщалось в 21:18.

Группа БпЛА южнее Херсона курсом на запад, - сообщалось в 21:45.

Обновление

В 22:18 ВС сообщили:

БпЛА на севере Сумщины курсом на Хутор-Михайловский, Глухов.

БПЛА на севере, востоке, в центре Харьковщины курсом на Богодухов, Златополь, Шевченково.

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Васильевку, Павлоград, Межевую.

БПЛА на севере Запорожской области курсом на Новониколаевку, Лукашево.

Несколько групп БПЛА курсом на Одесщину с акватории Черного моря, - сообщалось в 22:31.

