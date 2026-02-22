Війська РФ атакували балістикою Київ. Жінка та дитина поранені у передмісті (оновлено)

У ніч проти суботи, 22 лютого, війська РФ атакували столицю балістичним озброєнням.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Перші наслідки

Як зазначається, внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. Зафіксовано пожежу на даху будинку. Уточнюється інформацію про постраждалих.

Пізніше Ткаченко спростував інформацію про пошкодження багатоповерхівки.

Як згодом повідомив мер Києва, Віталій Кличко, з передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих - жінку та дитину.

Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.

