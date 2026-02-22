Війська РФ атакували балістикою Київ. Жінка та дитина поранені у передмісті (оновлено)
У ніч проти суботи, 22 лютого, війська РФ атакували столицю балістичним озброєнням.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші наслідки
Як зазначається, внаслідок атаки постраждала житлова багатоповерхівка у Святошинському районі. Зафіксовано пожежу на даху будинку. Уточнюється інформацію про постраждалих.
Пізніше Ткаченко спростував інформацію про пошкодження багатоповерхівки.
Як згодом повідомив мер Києва, Віталій Кличко, з передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих - жінку та дитину.
Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.
Що передувало?
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар22.02.2026 07:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Tata Parasolka
показати весь коментар22.02.2026 08:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль