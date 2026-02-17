Троє працівників Слов’янської ТЕС загинули через атаку РФ. Є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

загинули енергетики

Ворог здійснив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Є знеструмлення

Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.

Атака на працівників Слов'янської ТЕС

Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули.

"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!" - наголошують у Міненерго.

  • Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
  • У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.

Атака 17 лютого на Україну

  • Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
  • З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
  • Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
  • Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
  • Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

Топ коментарі
Простой мальчік ат кріварожскага наріду можєт талька воравать і врать. Красти і брехати. Брехати і красти через своє етнічне кодло і у всьому звинувачувати попередників, Байдена, США, Європу, Кличка та інших. А він по шию у зеленому лайні, але білий і пухнастий. Ще залишилося на пару залпів кацапні і ми залишимося без електрики. А скільки загинуло людей? А скільки пе6рехворіло і продовжують хворіти? А скільки вирішили втікати з цієї, доведеної до прірви країни навіть ті, що залишалися до цих днів.
17.02.2026 11:39 Відповісти
все що можу сказати про енергозахист

17.02.2026 11:23 Відповісти
а що таке ? ..додатковий захист від Оманської Гниди не спрацював ?

Президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку підготувати додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.
17.02.2026 11:25 Відповісти
А як можна захистити всі автомобілі на дорогах від БПЛА?
17.02.2026 12:03 Відповісти
Простой мальчік ат кріварожскага наріду можєт талька воравать і врать. Красти і брехати. Брехати і красти через своє етнічне кодло і у всьому звинувачувати попередників, Байдена, США, Європу, Кличка та інших. А він по шию у зеленому лайні, але білий і пухнастий. Ще залишилося на пару залпів кацапні і ми залишимося без електрики. А скільки загинуло людей? А скільки пе6рехворіло і продовжують хворіти? А скільки вирішили втікати з цієї, доведеної до прірви країни навіть ті, що залишалися до цих днів.
17.02.2026 11:39 Відповісти
Свідомий геноцид рашиських варварів ,і як цинічно виглядають так звані переговори нашої делегації з рашиськими чортами на чолі з псевдоісториком.
17.02.2026 11:50 Відповісти
Цікаво, як сім'ї загиблих вчинять з сім'ями цього зрадника? Який наводив касапів обстрілювати Слов'янську ТЕС?
17.02.2026 13:24 Відповісти
Там 8 км до фронту. Там не треба наводити. БПЛА давно панують у небі. І ТЕС постійно москалі бомбардують.
17.02.2026 14:10 Відповісти
Якою ціною - ціною людських життів.
"Дякуємо" 6 менеджерам п. Зеленського які вкрали сотні міліонів долларів на захисті нашої електрики і не тільки...
Як там міндічу,баканову,галущенку,цукерману і всій тій зеленій шоблі не тисне...???
17.02.2026 13:54 Відповісти
звісно не тисне ..навіть мало
17.02.2026 14:11 Відповісти
Царство Небесне хлопцям...
17.02.2026 14:09 Відповісти
Шкода хлопців. А ще шкода втраченого часу. Влітку, коли підори були за 20-25 км - ніхто не понатягував протидронові сітки над дорогами. Тепер, взимку, коли підори за 8-10 км і у небі повно дронів бійці довбають мерзлу землю...
В усіх прифронтових містах - Слов'янськ, Ізюм, Барвінкове - ще позавчора мали б бути натягнуті сітки.
17.02.2026 14:25 Відповісти
17.02.2026 16:33 Відповісти
Скотинячі шашлики...
Ненавиджу ненавиджу зелену погань тощо тощо
17.02.2026 21:43 Відповісти
 
 