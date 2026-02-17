Троє працівників Слов’янської ТЕС загинули через атаку РФ. Є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго
Ворог здійснив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення
Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.
Атака на працівників Слов'янської ТЕС
Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули.
"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!" - наголошують у Міненерго.
- Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
- У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.
Атака 17 лютого на Україну
- Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.
- З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.
- Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.
- Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.
- Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.
Топ коментарі
+8 Поділля16
показати весь коментар17.02.2026 11:39 Відповісти Посилання
+7 Alex Hood
показати весь коментар17.02.2026 11:23 Відповісти Посилання
+6 Alex Hood
показати весь коментар17.02.2026 11:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку підготувати додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.
"Дякуємо" 6 менеджерам п. Зеленського які вкрали сотні міліонів долларів на захисті нашої електрики і не тільки...
Як там міндічу,баканову,галущенку,цукерману і всій тій зеленій шоблі не тисне...???
В усіх прифронтових містах - Слов'янськ, Ізюм, Барвінкове - ще позавчора мали б бути натягнуті сітки.
Ненавиджу ненавиджу зелену погань тощо тощо