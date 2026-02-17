Троє працівників Слов’янської ТЕС загинули через атаку РФ. Є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Ворог здійснив чергову комбіновану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є знеструмлення

Внаслідок цього - на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Також фіксується порушення теплопостачання міст Суми та Одеса.

Також читайте: Кулеба про нічну атаку РФ: Призупинено водо- та теплопостачання у частині регіонів

Атака на працівників Слов'янської ТЕС

Вранці російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов'янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули.

"Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!" - наголошують у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах вимушено застосовані аварійні відключення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка доповідає про підготовку РФ до масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно, - Зеленський

Атака 17 лютого на Україну

Раніше повідомлялося, що вранці 17 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Україні.

З вечора 16 лютого російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотникам, артилерією та авіабомбами. Під ударом опинилися 5 районів області.

Також вночі ворог атакував Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі.

Окрім того, ворог намагався атакувати Рівненщину: люди та інфраструктура не постраждали.

Як інформує ДТЕК, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Одеси: руйнування надзвичайно серйозні.

Також читайте: Росія готує новий масований удар. Доручив упродовж дня підготувати додаткові заходи захисту, - Зеленський