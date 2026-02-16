Росія готує новий масований удар. Доручив упродовж дня підготувати додаткові заходи захисту, - Зеленський

Сьогодні, 16 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в областях нашої країни.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

РФ знову била ракетами по енергетиці

Був звіт щодо наслідків нічного удару – росіяни застосували ракети проти об’єктів нашої енергетики.

"ППО відпрацювала. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну. Дякую всім, хто підтримує нас у цьому", - наголосив глава держави.

Росія готує новий удар

Зеленський також доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Ситуація в областях

За словами президента, окремо обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому та області, у Києві та області, у Тернополі.

"Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків. Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції – будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться.

Цими днями на полях конференції в Мюнхені ми говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО. Слава Україні!", - резюмує він.

