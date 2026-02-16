УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4678 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Масований комбінований удар
7 418 57

Росія готує новий масований удар. Доручив упродовж дня підготувати додаткові заходи захисту, - Зеленський

Ситуація в енергетиці після обстрілів: Зеленський провів нараду

Сьогодні, 16 лютого, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в областях нашої країни.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ знову била ракетами по енергетиці

Був звіт щодо наслідків нічного удару – росіяни застосували ракети проти об’єктів нашої енергетики.

"ППО відпрацювала. Навіть напередодні зустрічей трьох сторін у Женеві російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно – як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Кожна російська ракета – це відповідь агресора на заклики закінчити війну, і саме тому ми наполягаємо: тільки з достатнім тиском на Росію та чіткими гарантіями безпеки Україні реально закінчити цю війну. Дякую всім, хто підтримує нас у цьому", - наголосив глава держави.

Росія готує новий удар

Зеленський також доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.

Також читайте: Зеленський про позицію РФ щодо переговорів: Відповідь Росії – чергові маніпуляції з "Орєшніком"

Ситуація в областях

За словами президента, окремо обговорили ситуацію в Харкові та області, у Запоріжжі, Полтаві та області, на Сумщині, у Кропивницькому та області, у Києві та області, у Тернополі.

"Доручив уряду розширити постачання для Харкова за програмою пакунків тепла, і загалом по програмі вийдемо на рівень близько 90 тис. пакунків. Була окрема доповідь міністра енергетики України Дениса Шмигаля про підготовку зустрічей у форматі енергетичного "Рамштайну" на тижні у Франції – будуть представлені держави Групи семи, партнери з Північної Європи та Балтії, також будуть міністри зі США, Канади та з ЄС. Визначили конкретні речі, які нам потрібні, і саме на таких пакетах підтримки енергетики міністр зосередиться.

Цими днями на полях конференції в Мюнхені ми говорили з частиною партнерів саме про енергетику, і протягом найближчих днів треба реалізувати наявні домовленості. Працюємо й для прискорення постачання ракет для ППО – це незмінний пріоритет. Завдання всіх відповідних інституцій нашої держави – прискорювати партнерів із ППО. Слава Україні!", - резюмує він.

Також читайте: Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу

Автор: 

Зеленський Володимир (27836) обстріл (34108) енергетика (3811)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Мабуть без твого "доручення" і сонце не дійде і весна не прийде..
показати весь коментар
16.02.2026 13:50 Відповісти
+26
А ви готуєте масивний обстріл двушками в цей час? Ну це не новина ..які обстріли Москви, ви що?
показати весь коментар
16.02.2026 13:49 Відповісти
+24
Не, ну теперь другое дело. Теперь я спокоен. Если взял под личный контроль тогда конечно. Пойду пожалуй тушенки куплю.
показати весь коментар
16.02.2026 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Когда на майские шашлыки?
показати весь коментар
16.02.2026 13:49 Відповісти
кривавими шашликами нагодувало зеленомордий покидьок українців, щоб ти до скону в пеклі горіло
показати весь коментар
16.02.2026 14:38 Відповісти
війна для українців взагалі то йде з 2014 року .
показати весь коментар
16.02.2026 14:59 Відповісти
Ага , доручив, чотирикратний ухилянт доручив генералам. Буратіну в черговий раз понесло.
показати весь коментар
16.02.2026 16:05 Відповісти
Я думаю в мае. Разве нет?
показати весь коментар
16.02.2026 17:36 Відповісти
Правильный ответ "Скоро",историю страны нужно знать.
показати весь коментар
16.02.2026 19:11 Відповісти
А ви готуєте масивний обстріл двушками в цей час? Ну це не новина ..які обстріли Москви, ви що?
показати весь коментар
16.02.2026 13:49 Відповісти
Самий кращий захист - це удар на випередження - Фламінго вже змащуються салом?
показати весь коментар
16.02.2026 13:49 Відповісти
Русня досі не вибила наше ППО і авіацію, і дрони (блєтгород соврать нє даст).
Це при їх можливостях і нашому співвідношенні розмірів.
показати весь коментар
16.02.2026 14:01 Відповісти
Белгород і Брянськ ми берем - москву не можем пробити
показати весь коментар
16.02.2026 14:07 Відповісти
Ну а русня досі не може зробити тут "сирію", щоб спокійно літати і скидати ФАБи там, де заманеться.
показати весь коментар
16.02.2026 14:16 Відповісти
Сало змащуємо фламінго.
Асиметрична відповідь.
показати весь коментар
16.02.2026 15:08 Відповісти
Мабуть без твого "доручення" і сонце не дійде і весна не прийде..
показати весь коментар
16.02.2026 13:50 Відповісти
😂
показати весь коментар
16.02.2026 14:24 Відповісти
Не, ну теперь другое дело. Теперь я спокоен. Если взял под личный контроль тогда конечно. Пойду пожалуй тушенки куплю.
показати весь коментар
16.02.2026 13:51 Відповісти
Забуть про концертні виступи для рейтигну, та напиши вже потужний указ "Захищайте Україну в повну силу! Не чекайте шашликів!".
показати весь коментар
16.02.2026 13:55 Відповісти
"Беру під особистий контроль".
показати весь коментар
16.02.2026 13:55 Відповісти
Страшно подумать, шо было бы, если бы не дал. Верховный пересидент, однако.
показати весь коментар
16.02.2026 13:55 Відповісти
Ракеты летять. Доручив всім. Треба тиснуть. Потужна. Дякую, дуже дякую.
Краткий обзор от ИИ.
показати весь коментар
16.02.2026 13:56 Відповісти
Якщо такий обстріл відбудеться, то завтра наша делегація у Женеві повинна - встати, перед камерами сказати "путін - х#йло", "рф - це терористична держава" і у нас немає іншого виходу, як продовжувати боротьбу !!!
показати весь коментар
16.02.2026 13:57 Відповісти
І що ти пропонуєш?
показати весь коментар
16.02.2026 14:05 Відповісти
Путлєр - Х-уйло однозначно, і всі знають, що орки терористи, переговори імітуються, тому що рудий засранець вимагає капітуляції (а він дійсно обісрався на прес-конференції? Дайте посилання, кому зустрічалося первинне джерело, чи хоч вторинне).
показати весь коментар
16.02.2026 14:03 Відповісти
поручатель хренов
показати весь коментар
16.02.2026 13:59 Відповісти
Повітряні удари касапів по тилу країни вже стало чимось буденним,
Та зах.медіа трублять,що касапи нарощують сили для весняного наступу: знову не видить,чи вдає,що нічого серйозного?
показати весь коментар
16.02.2026 14:00 Відповісти
зєлічка своє слово держе! сказав що світла буде більше і ось зробив таки день більше чим на годину довшим! славімо його!
показати весь коментар
16.02.2026 14:00 Відповісти
Тобто якщо б зеленський раптом забув,то ППО не готувались би до можливої атаки?
показати весь коментар
16.02.2026 14:01 Відповісти
Ну треба ж попіаритесь
показати весь коментар
16.02.2026 15:43 Відповісти
Він доручив.
Він попи#здів по селектору.
Не лізь туди де тебе не просять!!!
Це буде найкраща допомога від тебе.
показати весь коментар
16.02.2026 14:06 Відповісти
Якби на виробництві так працювали робітники, як працюють політики не тільки наші,в тому числі і ти,то працювали б вони задарма.За таку роботу не платили б зарплату,бо результату б не було.
показати весь коментар
16.02.2026 14:06 Відповісти
Просто треба триматися. Ракети колись закінчаться. Або й не закінчаться, але це не має значення.
показати весь коментар
16.02.2026 14:06 Відповісти
дякую, що доручив. краще б втік.
показати весь коментар
16.02.2026 14:07 Відповісти
Федоров організує сервіс у Дії є-Ракета чи терміново закупить дрони-перехоплювачі по завищеним цінам?...
показати весь коментар
16.02.2026 14:11 Відповісти
Подивимось куди воно в черговий раз здрисне за кордом з України, тоді і будемо знати точну дату та час массованої кацапскої атаки! Це вже Аксіома!
показати весь коментар
16.02.2026 14:14 Відповісти
Потрібно було готуватись до захисту України ще в 2019,а не розброювати ЗСУ,знищувати ракетні програми і не "подивитись путіну в очко" А головне не кришувати НАЙМАШТАБНІШУ корупцію свох друзів,розкрадати і не призначати на посади зрадників,агентів СБУ. А іще потрібно обєднуватись з патріотамиУкраїни і не знищувати українців У владі майже одні інородці-шахраї.
показати весь коментар
16.02.2026 14:20 Відповісти
Господи як вже ця ЗЕлена блювотина яка ллється без зупинки з цієї смердючої неголеної харі достала - вже просто нема сил терпіти!!!
показати весь коментар
16.02.2026 14:20 Відповісти
Блекаут у москві? Ні? Навіть " вчорашню" брехню і пустомельство прощає суспільство лідеру. 🤬🤬🤬.
показати весь коментар
16.02.2026 14:24 Відповісти
Тобто, те що не було зроблено за всі ці роки, він і його "менеджери", тепер зроблять за день? Тоді потрібно і Галущенко випускати, без нього не впораються...
показати весь коментар
16.02.2026 14:26 Відповісти
Зеленський також доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику "Укренерго" Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару. ТЕ.ЩО МАВ ВИКОНУВАТИ ЗРАДНИК В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА,Ш НЕ РОБИВ З 2019 РОКУ .ДОРУЧИВ ІНШИМ ЗРОБИТИ НА ПРОТЯЗІ ДНЯ
показати весь коментар
16.02.2026 14:26 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2026 14:37 Відповісти
статист Зеленомордий
показати весь коментар
16.02.2026 14:47 Відповісти
Зеленский, а блекаут в Москве?
А гигаватт в декабре?
А план перемоги як спрацювал?
Балабол.
показати весь коментар
16.02.2026 14:50 Відповісти
А що там чергова т.з. "атака дронів на москву"?
Як завжди результат від нуля до нічого?
показати весь коментар
16.02.2026 14:52 Відповісти
Що хоче,те сміливо каже. Що сказав,те потужно зробив!)
показати весь коментар
16.02.2026 15:12 Відповісти
Цікаво,а як би ми про це не дізнались? Яки тут секрети?Якщо не стріляють - то шось готують. Яка тут новина? А вот розкривати на загал, яки команди отримують військові - це злочин.
показати весь коментар
16.02.2026 15:20 Відповісти
Поки ви дебіли готувались до міру і перегаворів то рашисти штампували зброю і готувались до нового удару. Тепер тих хто верещав за мір потрібно брати за жабри і вперед відбивати чергову атаку рашистів
показати весь коментар
16.02.2026 15:27 Відповісти
Яка ж велика подяка Боневтіку Позорно-Брехливому. Після його попередження ми всі заховаємося в обладнані турботливим Херпіду бункери, де є світло, тепло, вода і безкоштовні продукти. Ви собі уявили, якби у 2019 році ми вибрали якогось дурачка, чи малороса? Хто б нас попередив? Той мабуть би знищив ракетні програми, відвів війська з укриттів, розмінував мінні поля, познімав клістрони із систем ППО, а всі гроші закатав в асфальт.
показати весь коментар
16.02.2026 15:39 Відповісти
***, клоун....які?
показати весь коментар
16.02.2026 15:39 Відповісти
Сам нічого протиракетного не виробляєшь. Европа тобі нічого не купує - всім нагадив. Америка тим паче не продає. Чим посилювать зібрався. Черговими жертвами українців.
показати весь коментар
16.02.2026 16:19 Відповісти
З таким успіхом можна посадити за крісло президента України ші і він буде набагато розумніше ніж це.
показати весь коментар
16.02.2026 16:41 Відповісти
І кожного разу постановочні фото цього клоуна, 73 ненормальних точно захоплюються
показати весь коментар
16.02.2026 17:25 Відповісти
Посилити протягом дня-це як повинно виглядати?Ракети стій-раз,два!! Добрий в нього кокс.
показати весь коментар
16.02.2026 17:37 Відповісти
4 роки жахливої війни. І наш президент так і не став лідером нації. Сумно. Маємо людину нездатну хоча б на помилках вчитися.
показати весь коментар
16.02.2026 18:13 Відповісти
Найліпший захист ПОЗБУТИСЬ цієї зеленої потвори!!!!!
показати весь коментар
16.02.2026 18:48 Відповісти
 
 