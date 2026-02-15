Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу

Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

Ризики для енергетики

За словами президента, попереду очікується кілька холодних днів. Зеленський наголосив, що ворог може використати похолодання для нових атак.

"Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу", — зазначив він.

Президент додав, що Україна підтримує постійну комунікацію з міжнародними партнерами. За його словами, кожна нова атака ускладнює можливості завершення війни.

Останніми тижнями під час суттєвого похолодання Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру. Зокрема удари фіксувалися у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко раніше заявив, що місто перебуває на межі катастрофи.

Прогноз погоди на 16 лютого

Тим часом синоптики попередили, що у понеділок в низці регіонів очікуються сніг та мокрий сніг. Можливі також дощі.

У західних областях температура вночі опуститься до 12 градусів морозу. На сході навіть уночі зберігатиметься плюсова температура.

Раніше Зеленський анонсував нові пакети підтримки для України від країн-партнерів.

