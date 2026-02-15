Зеленський: Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу

Зеленський закликав реагувати на тривогу
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Володимир Зеленський закликав українців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні глави держави.

Ризики для енергетики

За словами президента, попереду очікується кілька холодних днів. Зеленський наголосив, що ворог може використати похолодання для нових атак.

"Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу", — зазначив він.

Президент додав, що Україна підтримує постійну комунікацію з міжнародними партнерами. За його словами, кожна нова атака ускладнює можливості завершення війни.

Останніми тижнями під час суттєвого похолодання Росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру. Зокрема удари фіксувалися у Києві.

Мер столиці Віталій Кличко раніше заявив, що місто перебуває на межі катастрофи.

Прогноз погоди на 16 лютого

Тим часом синоптики попередили, що у понеділок в низці регіонів очікуються сніг та мокрий сніг. Можливі також дощі.

У західних областях температура вночі опуститься до 12 градусів морозу. На сході навіть уночі зберігатиметься плюсова температура.

+46
навіть коментувати цю маячню не хочеться...воно живе в іншому вимірі.....цінична потвора...
15.02.2026 21:02 Відповісти
+39
Ну нарешті!
Збулося бажання!
Цей долб#й#б перейшов на прогноз погоди.
Наступний етап - курси валют!!!
15.02.2026 21:08 Відповісти
+23
Видай указ про відміну холодів, дурню
15.02.2026 21:06 Відповісти
Треба срочно закон, щоб пересічні відростили шерсть , і заборонити мерзнути.
15.02.2026 21:20 Відповісти
Але подякувати особисто йому та його друзякам Міндічу з Цукерманом тощо буде не зайвим. Так, ********?
15.02.2026 21:30 Відповісти
Трохи навчись на форум кнопочки тикати як треба зольдат
16.02.2026 06:02 Відповісти
А шо таке?
16.02.2026 07:20 Відповісти
Та нічого.....все сказав....
17.02.2026 06:43 Відповісти
Ну все так все. Буває і гірше.
17.02.2026 07:44 Відповісти
Це зеленському так КабМіндічі порадили глаголить перед «виборами»!!?? Акакая разніца ….?? Не лякайте інвесторів, зеленський!!!
15.02.2026 21:49 Відповісти
зелену падлу треба не відстороняти, а нищити
15.02.2026 21:52 Відповісти
Що би ми робили без такого піклування...
15.02.2026 21:03 Відповісти
Видай указ про відміну холодів, дурню
15.02.2026 21:06 Відповісти
А як реагування на повітряну тривогу врятує від холоду?
15.02.2026 21:07 Відповісти
Поки добіжить людина до укриття то зігрієця
15.02.2026 21:09 Відповісти
Будеш бігти, то зігрієшся )
15.02.2026 21:09 Відповісти
Пiди погрiйся в палатку незламностi якщо змерз.
16.02.2026 01:42 Відповісти
Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят

Они будут тоже трудны.
15.02.2026 21:08 Відповісти
Дайтє єму сльодкі.
15.02.2026 21:16 Відповісти
15.02.2026 23:04 Відповісти
Так і до новин про чупакабру не далеко
15.02.2026 21:11 Відповісти
Але ж який дотепний був Лідор на Мюнхенській конференції💩
15.02.2026 21:11 Відповісти
Зря Ви так.Після конференції до нашого сенсея буде черга за порадами
15.02.2026 21:40 Відповісти
А може карти таро йому хтось подарує-буде гадати.
15.02.2026 21:14 Відповісти
Нехай в єрмака позиче.
15.02.2026 21:28 Відповісти
Мало кто может пользоваться картами Таро. Знатоки их обмакивают в кофейную гущу и рассматривают через хрустальный шар
16.02.2026 00:07 Відповісти
😂😂😂
15.02.2026 21:54 Відповісти
і реклама?
16.02.2026 01:30 Відповісти
Реклама вже була.
Золотий Вік.
16.02.2026 15:44 Відповісти
Нє, я шашлички готуватиму і не звертататиму увагу на тривогу.
15.02.2026 21:12 Відповісти
Скоро почне переказувати алфавіт та таблицю множення, ящо колись вчив!
15.02.2026 21:15 Відповісти
Сьогодні був плюс 1-3 на вулиці,то якого біса прилетіло кілька дронів ?Щось я не зрозумів до чого тут морози,чи у потужного передоз?
15.02.2026 21:16 Відповісти
Вам не вгодиш.
15.02.2026 21:23 Відповісти
Як же ти заманав своїми висерами! Щоб тебе мівіною присипало і залило вином і бункері
15.02.2026 21:17 Відповісти
Нагородили його,тепер він виконує всі функції і прогноз погоди теж він.Без нього нікуди
15.02.2026 21:19 Відповісти
У Діденко хліб вже забирає, не розумію якого стосунку воно взагалі маєш до прогнозу погоди?! Аби хоч щось змолоти, бо без відосиків вже ломка
15.02.2026 21:23 Відповісти
Зображає " отця нації."
15.02.2026 21:30 Відповісти
Мабуть трохи дозу перевищив і починаються глюки, цікаво в є взагалі відео як він його нюхає? Чи це в папці оману заховано?
15.02.2026 21:18 Відповісти
Дякую, батько ти наш. Все племя дякує, а то ми зібрались вже бігти мамонта забити, думали що буде тепло, шкури не згодяться.
15.02.2026 21:19 Відповісти
До сліз довів своєю "турботою".)
15.02.2026 21:23 Відповісти
" бідоносець зелений " в курсі.
15.02.2026 21:25 Відповісти
Сіньор Холодомор.
15.02.2026 21:25 Відповісти
ні чувак, слава "миколи з прогнозу" тобі не світить
15.02.2026 21:39 Відповісти
где дети и жена зеленского? родителе в израиле
15.02.2026 21:42 Відповісти
1) Дегенерати кажуть що вибори зараз не потрібні і хай ЗЕля править далі .
2)Влада Зеленського складається виключно з мародерів , саботажників і зрадників .
Питання : Як ми зможемо з таким лайном у верхах перемогти ???
15.02.2026 21:42 Відповісти
О, в Україні з'явився новий потужно-незламний синоптик! В цьому амплуа хрипатий покидьок себе ще не пробував!
15.02.2026 21:43 Відповісти
цинізму цього лицемірного покидька немає меж, це ж треба спочатку зробити все, щоб Україна не мала власного ППО, не мала своєї ракетної зброї, а тепер театрално "перейматися" та "заботитися" про тих, кого нема чим прикрити від москальських атак з повітря... Один з перших злочинів зеленського це заведення карної "справи клістронів" у 2020 р., коли в частинах ППО Київської, Хмельницбкої, Одеської, Житомирської областей ДБР познімало клістрони з пускових установок ППО, таким чином перетворивши їх на металобрухт, зробивши ці області фактично беззахисними перед атаками з неба. А повернули ці клістрони УВАГА!!! лише влітку 2022, коли широкомасштабна війна вже йшла 5 місяців. https://myrotvorets.news/nato-zakryi-nam-nebo-abo-prodovzhennia/
15.02.2026 21:46 Відповісти
У городі бузина, а в Києві дядько. Тепер не так. У городі мороз на бузині і шахед видно вдалині, а в Києві, ну що? Дядько.
15.02.2026 21:50 Відповісти
Я аж просльозився, який все-таки у нас розумний та турботливий Президент, справжній Черчіль 21-го століття, на появу якого чекав увесь світ! Дбає і думає про кожного українця, як справжній янгол-хранитель поперджує про можливу небезпеку! Впевнений, що він зробить все можливе, щоб війна щвидко не закінчувалась, бо ми впевнено йдемо до перемоги і кордони 91-го року сьогодні вже близькі, як ніколи раніше, залишилось зачекати ще кілька років поки помре ***** або парашка розвалиться
15.02.2026 21:52 Відповісти
15.02.2026 21:54 Відповісти
О дебіл дуже рідкісний,червонокнижний .Бережи себе для наступнизх поколінь
15.02.2026 22:15 Відповісти
дайте ему селедки! Як же воно *******.
15.02.2026 21:54 Відповісти
Дайте йому вже парабелум
15.02.2026 21:54 Відповісти
якщо б бояневтік , втік то Україна вигралаб цю війну
15.02.2026 22:07 Відповісти
Гидрометеоцентр из ОП сообщает нам: "Попереду холодні дні"
Спасибо что предупредили.
15.02.2026 22:13 Відповісти
Попереду двушка !!!
15.02.2026 22:18 Відповісти
,,Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу''...... О, справді, зв'язок просто ,,феноменальний'': мабуть, якщо на вулиці -10°C, то ракета летить повільніше, щоб не замерзнути, або сирена звучить більш жалібно? Дійсно, важко збагнути, як біологічне відчуття холоду має стимулювати біг до укриття сильніше, ніж усвідомлення того, що зверху летить пів тонни вибухівки. Мабуть, логіка в тому, що в підвалі принаймні не так дме, як на зупинці..... .Якщо серйозно, то такі заяви зазвичай натякають на дефіцит електроенергії через морози та очікувані удари саме по опалювальній інфраструктурі, але подано це з грацією капітана Очевидність.... .З огляду на таку ,,глибину'' аналітики то й такі ще ,,поради' ', які цілком можуть з'явитися в наступних зверненнях зеленського: ,,Якщо вдома холодно - спробуйте інтенсивно пострибати. Це і зігріє, і замінить вам спортзал, на який все одно немає грошей'' Або і таке: ..Якщо вам здається, що все погано - просто згадайте, що завтра може бути ще гірше, і сьогоднішній день здасться вам святом''.....Очікуємо, що скоро Офіційний Телеграм-канал Президента почне публікувати ще й місячний посівний календар та рецепти консервації кабачків, бо тривога тривогою, а огірочки самі себе не закриють......
15.02.2026 22:39 Відповісти
Чому зєля розганяє паніку???
Хіба не треба до шашликів готуватись???
15.02.2026 23:55 Відповісти
Когда я писал про прогноз погоды это была шутка Вова( Что ж ты так. Не вздумай хоть казино рекламировать. (
16.02.2026 00:39 Відповісти
Та вже вдягай тулуп, та сідай в сані.
16.02.2026 02:15 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо. Якби ж ти такий турботливий був 4 роки тому...
16.02.2026 05:36 Відповісти
То ти повинен реагувати, щоб люди не бігали по укриттям. Прогноз ст хренів
16.02.2026 06:03 Відповісти
 
 