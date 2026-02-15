РУС
2 818 59

Зеленский: Впереди холодные дни, реагируйте на воздушную тревогу

Зеленский призвал реагировать на тревогу
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы государства.

Риски для энергетики

По словам президента, впереди ожидается несколько холодных дней. Зеленский подчеркнул, что враг может использовать похолодание для новых атак.

"Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу", – отметил он.

Президент добавил, что Украина поддерживает постоянную коммуникацию с международными партнерами. По его словам, каждая новая атака затрудняет возможности завершения войны.

В последние недели во время существенного похолодания Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. В частности, удары фиксировались в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко ранее заявил, что город находится на грани катастрофы.

Прогноз погоды на 16 февраля

Между тем синоптики предупредили, что в понедельник в ряде регионов ожидаются снег и мокрый снег. Возможны также дожди.

В западных областях температура ночью опустится до 12 градусов мороза. На востоке даже ночью сохранится плюсовая температура.

обстрел (31836) энергетика (746) атака (658) война в Украине (7709)
+44
навіть коментувати цю маячню не хочеться...воно живе в іншому вимірі.....цінична потвора...
15.02.2026 21:02
+38
Ну нарешті!
Збулося бажання!
Цей долб#й#б перейшов на прогноз погоди.
Наступний етап - курси валют!!!
15.02.2026 21:08
+22
Видай указ про відміну холодів, дурню
15.02.2026 21:06
навіть коментувати цю маячню не хочеться...воно живе в іншому вимірі.....цінична потвора...
15.02.2026 21:02
Треба срочно закон, щоб пересічні відростили шерсть , і заборонити мерзнути.
15.02.2026 21:20
Але подякувати особисто йому та його друзякам Міндічу з Цукерманом тощо буде не зайвим. Так, ********?
15.02.2026 21:30
Це зеленському так КабМіндічі порадили глаголить перед «виборами»!!?? Акакая разніца ….?? Не лякайте інвесторів, зеленський!!!
15.02.2026 21:49
зелену падлу треба не відстороняти, а нищити
15.02.2026 21:52
Що би ми робили без такого піклування...
15.02.2026 21:03
Видай указ про відміну холодів, дурню
15.02.2026 21:06
А як реагування на повітряну тривогу врятує від холоду?
15.02.2026 21:07
Поки добіжить людина до укриття то зігрієця
15.02.2026 21:09
Будеш бігти, то зігрієшся )
15.02.2026 21:09
Пiди погрiйся в палатку незламностi якщо змерз.
16.02.2026 01:42
Суровые годы уходят

Борьбы за свободу страны,

За ними другие приходят

Они будут тоже трудны.
15.02.2026 21:08
Дайтє єму сльодкі.
15.02.2026 21:16
15.02.2026 23:04
Ну нарешті!
Збулося бажання!
Цей долб#й#б перейшов на прогноз погоди.
Наступний етап - курси валют!!!
15.02.2026 21:08
Так і до новин про чупакабру не далеко
15.02.2026 21:11
Але ж який дотепний був Лідор на Мюнхенській конференції💩
15.02.2026 21:11
Зря Ви так.Після конференції до нашого сенсея буде черга за порадами
15.02.2026 21:40
А може карти таро йому хтось подарує-буде гадати.
15.02.2026 21:14
Нехай в єрмака позиче.
15.02.2026 21:28
Мало кто может пользоваться картами Таро. Знатоки их обмакивают в кофейную гущу и рассматривают через хрустальный шар
16.02.2026 00:07
😂😂😂
15.02.2026 21:54
і реклама?
16.02.2026 01:30
Нє, я шашлички готуватиму і не звертататиму увагу на тривогу.
15.02.2026 21:12
Скоро почне переказувати алфавіт та таблицю множення, ящо колись вчив!
15.02.2026 21:15
Сьогодні був плюс 1-3 на вулиці,то якого біса прилетіло кілька дронів ?Щось я не зрозумів до чого тут морози,чи у потужного передоз?
15.02.2026 21:16
Вам не вгодиш.
15.02.2026 21:23
Як же ти заманав своїми висерами! Щоб тебе мівіною присипало і залило вином і бункері
15.02.2026 21:17
Нагородили його,тепер він виконує всі функції і прогноз погоди теж він.Без нього нікуди
15.02.2026 21:19
У Діденко хліб вже забирає, не розумію якого стосунку воно взагалі маєш до прогнозу погоди?! Аби хоч щось змолоти, бо без відосиків вже ломка
15.02.2026 21:23
Зображає " отця нації."
15.02.2026 21:30
Мабуть трохи дозу перевищив і починаються глюки, цікаво в є взагалі відео як він його нюхає? Чи це в папці оману заховано?
15.02.2026 21:18
Дякую, батько ти наш. Все племя дякує, а то ми зібрались вже бігти мамонта забити, думали що буде тепло, шкури не згодяться.
15.02.2026 21:19
До сліз довів своєю "турботою".)
15.02.2026 21:23
" бідоносець зелений " в курсі.
15.02.2026 21:25
Сіньор Холодомор.
15.02.2026 21:25
ні чувак, слава "миколи з прогнозу" тобі не світить
15.02.2026 21:39
а в теплі дні не реагувати? тобто шахед в теплу погоду не вбиває?

чи що воно хотіло своїм анусом на морді пропердіти?
15.02.2026 21:39
где дети и жена зеленского? родителе в израиле
15.02.2026 21:42
1) Дегенерати кажуть що вибори зараз не потрібні і хай ЗЕля править далі .
2)Влада Зеленського складається виключно з мародерів , саботажників і зрадників .
Питання : Як ми зможемо з таким лайном у верхах перемогти ???
15.02.2026 21:42
О, в Україні з'явився новий потужно-незламний синоптик! В цьому амплуа хрипатий покидьок себе ще не пробував!
15.02.2026 21:43
цинізму цього лицемірного покидька немає меж, це ж треба спочатку зробити все, щоб Україна не мала власного ППО, не мала своєї ракетної зброї, а тепер театрално "перейматися" та "заботитися" про тих, кого нема чим прикрити від москальських атак з повітря... Один з перших злочинів зеленського це заведення карної "справи клістронів" у 2020 р., коли в частинах ППО Київської, Хмельницбкої, Одеської, Житомирської областей ДБР познімало клістрони з пускових установок ППО, таким чином перетворивши їх на металобрухт, зробивши ці області фактично беззахисними перед атаками з неба. А повернули ці клістрони УВАГА!!! лише влітку 2022, коли широкомасштабна війна вже йшла 5 місяців. https://myrotvorets.news/nato-zakryi-nam-nebo-abo-prodovzhennia/
15.02.2026 21:46
У городі бузина, а в Києві дядько. Тепер не так. У городі мороз на бузині і шахед видно вдалині, а в Києві, ну що? Дядько.
15.02.2026 21:50
Я аж просльозився, який все-таки у нас розумний та турботливий Президент, справжній Черчіль 21-го століття, на появу якого чекав увесь світ! Дбає і думає про кожного українця, як справжній янгол-хранитель поперджує про можливу небезпеку! Впевнений, що він зробить все можливе, щоб війна щвидко не закінчувалась, бо ми впевнено йдемо до перемоги і кордони 91-го року сьогодні вже близькі, як ніколи раніше, залишилось зачекати ще кілька років поки помре ***** або парашка розвалиться
15.02.2026 21:52
15.02.2026 21:54
О дебіл дуже рідкісний,червонокнижний .Бережи себе для наступнизх поколінь
15.02.2026 22:15
дайте ему селедки! Як же воно *******.
15.02.2026 21:54
Дайте йому вже парабелум
15.02.2026 21:54
якщо б бояневтік , втік то Україна вигралаб цю війну
15.02.2026 22:07
Гидрометеоцентр из ОП сообщает нам: "Попереду холодні дні"
Спасибо что предупредили.
15.02.2026 22:13
Попереду двушка !!!
15.02.2026 22:18
,,Попереду холодні дні, реагуйте на повітряну тривогу''...... О, справді, зв'язок просто ,,феноменальний'': мабуть, якщо на вулиці -10°C, то ракета летить повільніше, щоб не замерзнути, або сирена звучить більш жалібно? Дійсно, важко збагнути, як біологічне відчуття холоду має стимулювати біг до укриття сильніше, ніж усвідомлення того, що зверху летить пів тонни вибухівки. Мабуть, логіка в тому, що в підвалі принаймні не так дме, як на зупинці..... .Якщо серйозно, то такі заяви зазвичай натякають на дефіцит електроенергії через морози та очікувані удари саме по опалювальній інфраструктурі, але подано це з грацією капітана Очевидність.... .З огляду на таку ,,глибину'' аналітики то й такі ще ,,поради' ', які цілком можуть з'явитися в наступних зверненнях зеленського: ,,Якщо вдома холодно - спробуйте інтенсивно пострибати. Це і зігріє, і замінить вам спортзал, на який все одно немає грошей'' Або і таке: ..Якщо вам здається, що все погано - просто згадайте, що завтра може бути ще гірше, і сьогоднішній день здасться вам святом''.....Очікуємо, що скоро Офіційний Телеграм-канал Президента почне публікувати ще й місячний посівний календар та рецепти консервації кабачків, бо тривога тривогою, а огірочки самі себе не закриють......
15.02.2026 22:39
Чому зєля розганяє паніку???
Хіба не треба до шашликів готуватись???
15.02.2026 23:55
Когда я писал про прогноз погоды это была шутка Вова( Что ж ты так. Не вздумай хоть казино рекламировать. (
16.02.2026 00:39
Та вже вдягай тулуп, та сідай в сані.
16.02.2026 02:15
 
 