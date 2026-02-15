Зеленский: Впереди холодные дни, реагируйте на воздушную тревогу
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении главы государства.
Риски для энергетики
По словам президента, впереди ожидается несколько холодных дней. Зеленский подчеркнул, что враг может использовать похолодание для новых атак.
"Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу", – отметил он.
Президент добавил, что Украина поддерживает постоянную коммуникацию с международными партнерами. По его словам, каждая новая атака затрудняет возможности завершения войны.
В последние недели во время существенного похолодания Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру. В частности, удары фиксировались в Киеве.
Мэр столицы Виталий Кличко ранее заявил, что город находится на грани катастрофы.
Прогноз погоды на 16 февраля
Между тем синоптики предупредили, что в понедельник в ряде регионов ожидаются снег и мокрый снег. Возможны также дожди.
В западных областях температура ночью опустится до 12 градусов мороза. На востоке даже ночью сохранится плюсовая температура.
- Ранее Зеленский анонсировал новые пакеты поддержки для Украины от стран-партнеров.
Збулося бажання!
Цей долб#й#б перейшов на прогноз погоди.
Наступний етап - курси валют!!!
чи що воно хотіло своїм анусом на морді пропердіти?
2)Влада Зеленського складається виключно з мародерів , саботажників і зрадників .
Питання : Як ми зможемо з таким лайном у верхах перемогти ???
Спасибо что предупредили.
Хіба не треба до шашликів готуватись???