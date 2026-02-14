Есть положительная динамика по восстановлению электроснабжения, - Шмыгаль

Благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям прослеживается положительная динамика в восстановлении электроснабжения.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.

Положительная динамика

Он добавил, что сегодня в Киеве в течение дня применялись графики до двух очередей. В Киевской области действуют минимальные очереди.

Впереди похолодание

В то же время министр подчеркнул, что нужно объективно оценивать ситуацию. Впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой. Поэтому все службы работают в состоянии повышенной готовности.

"Особый акцент делаем на развитии распределенной газовой генерации для покрытия дефицита. За сутки в Киевской области добавили еще 9 МВт. Реализация этих проектов критически важна для устойчивости энергоузла столицы", - рассказал Шмыгаль.

Поддержка энергетики Украины

По словам Шмыгаля, сегодня удалось договориться о поставке трех силовых трансформаторов из Германии. Еще ряд партнеров объявили о намерении внести дополнительные 13 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики.

