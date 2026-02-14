РУС
Есть положительная динамика по восстановлению электроснабжения, - Шмыгаль

Шмыгаль о восстановлении электроснабжения

Благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям прослеживается положительная динамика в восстановлении электроснабжения.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Положительная динамика

"Имеем положительную динамику по свету благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня в Киеве в течение дня применялись графики до двух очередей. В Киевской области действуют минимальные очереди.

Впереди похолодание

В то же время министр подчеркнул, что нужно объективно оценивать ситуацию. Впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой. Поэтому все службы работают в состоянии повышенной готовности.

"Особый акцент делаем на развитии распределенной газовой генерации для покрытия дефицита. За сутки в Киевской области добавили еще 9 МВт. Реализация этих проектов критически важна для устойчивости энергоузла столицы", - рассказал Шмыгаль.

Поддержка энергетики Украины

По словам Шмыгаля, сегодня удалось договориться о поставке трех силовых трансформаторов из Германии. Еще ряд партнеров объявили о намерении внести дополнительные 13 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики.

ще одне їбанько. зараз кацапи почитають, і трохи підправлять. чи там ракети закінчились за два-три тижні?
14.02.2026 20:09 Ответить
100%
14.02.2026 20:12 Ответить
після зими приходить весна, сонце світить поттужніше і нагріває повітряні маси....

Капітан Очевидність Енергетики

.
14.02.2026 20:15 Ответить
акуеть, вот это ты капитан бл очевидность... Ниче щас кацапы подправят в Киеве это дело, не забудь рассказать про своего потужного вождя и его потужних корешей которые бабки загребли на энергетике, когда без света будем сидеть опять. А, и про опшное военную администрацию которой бабки выделили а они просрали все непонтяно куда. где там зелёный кент соплежуя нашего, тимурка киевский?(узбекистанский чи откуда оно там?)
14.02.2026 20:22 Ответить
Військові адміністрації робота для своїх людей.Нічого не роблять ні за що не відповідають.Геніально!
14.02.2026 20:44 Ответить
Може пиз**ди менше? Тобі зайнятися нічим, язика треба відрізати цьому треплу в окулярах.
14.02.2026 20:30 Ответить
завтра буде краще ,головне говорити кожного дня
14.02.2026 20:41 Ответить
 
 