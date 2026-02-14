Есть положительная динамика по восстановлению электроснабжения, - Шмыгаль
Благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям прослеживается положительная динамика в восстановлении электроснабжения.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает Цензор.НЕТ.
Положительная динамика
"Имеем положительную динамику по свету благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад и улучшенным погодным условиям", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что сегодня в Киеве в течение дня применялись графики до двух очередей. В Киевской области действуют минимальные очереди.
Впереди похолодание
В то же время министр подчеркнул, что нужно объективно оценивать ситуацию. Впереди прогнозируется похолодание, которое увеличит нагрузку на систему, а угроза новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры остается высокой. Поэтому все службы работают в состоянии повышенной готовности.
"Особый акцент делаем на развитии распределенной газовой генерации для покрытия дефицита. За сутки в Киевской области добавили еще 9 МВт. Реализация этих проектов критически важна для устойчивости энергоузла столицы", - рассказал Шмыгаль.
Поддержка энергетики Украины
По словам Шмыгаля, сегодня удалось договориться о поставке трех силовых трансформаторов из Германии. Еще ряд партнеров объявили о намерении внести дополнительные 13 млн евро взносов в Фонд поддержки энергетики.
