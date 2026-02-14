РУС
Россия повредила все электростанции Украины, но система выстояла, - Зеленский

Российские удары нанесли повреждения всем украинским электростанциям, однако энергосистема продолжает функционировать благодаря работе энергетиков, укреплению объектов и поддержке международных партнеров в сфере противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ситуация в энергетике

По словам главы государства, несмотря на масштабные повреждения энергетической инфраструктуры, Украина продолжает производить электроэнергию.

Мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов и всем, кто помогает нам с ПВО", - отметил Зеленский.

Усиление ПВО

Он подчеркнул, что одной из самых сложных ситуаций является момент, когда подразделения противовоздушной обороны вынуждены тратить все имеющиеся ракеты для отражения массированных атак, а пополнение запасов задерживается, несмотря на информацию разведки о возможных новых ударах в ближайшее время.

По его словам, во время одной из последних массированных атак Украина использовала ракеты, которые поступили всего за несколько дней до этого, что подчеркивает постоянную потребность в дополнительных поставках ПВО.

Топ комментарии
+5
Росія пошкодила всі електростанції України, перелік яких.я власноручно передав рашистам...
14.02.2026 14:31 Ответить
14.02.2026 14:31 Ответить
+4
Русня, Міндіч, Галущенко, Найєм, Єрмак, списки важливих енергооб'єктів і бездіяльність Шмигаля на посту Прем'ра не змогли добити енергосистему України
14.02.2026 14:30 Ответить
14.02.2026 14:30 Ответить
+2
Вистояла? А родичі пишуть, що світло, воду і тепло дають по 2-3 години на добу...
14.02.2026 14:31 Ответить
14.02.2026 14:31 Ответить
Зайва скромність тут недоречна. Хто той «портрет», що її врятував?
14.02.2026 14:29 Ответить
14.02.2026 14:29 Ответить
не каркайЁ
14.02.2026 14:30 Ответить
14.02.2026 14:30 Ответить
Русня, Міндіч, Галущенко, Найєм, Єрмак, списки важливих енергооб'єктів і бездіяльність Шмигаля на посту Прем'ра не змогли добити енергосистему України
14.02.2026 14:30 Ответить
14.02.2026 14:30 Ответить
Вистояла? А родичі пишуть, що світло, воду і тепло дають по 2-3 години на добу...
14.02.2026 14:31 Ответить
14.02.2026 14:31 Ответить
Це де?
14.02.2026 15:01 Ответить
14.02.2026 15:01 Ответить
Смотря где. Есть фортеци где на 2-3 часа только отключают.
14.02.2026 15:27 Ответить
14.02.2026 15:27 Ответить
Так, Конче Заспа вистояла, "незламні", відбили всі атаки ракетами та шахедами! 🤬
14.02.2026 15:39 Ответить
14.02.2026 15:39 Ответить
Росія пошкодила всі електростанції України, перелік яких.я власноручно передав рашистам...
14.02.2026 14:31 Ответить
14.02.2026 14:31 Ответить
Чого геолокацію не скинув для вірності?
14.02.2026 14:33 Ответить
14.02.2026 14:33 Ответить
Яку саме? Місцезнаходження усіх станцій у вільному доступі
14.02.2026 15:03 Ответить
14.02.2026 15:03 Ответить
Завдяки лідору світу.
14.02.2026 14:34 Ответить
14.02.2026 14:34 Ответить
А комусь все це слухати в реальному житті...
14.02.2026 14:37 Ответить
14.02.2026 14:37 Ответить
Так, система пограбувань країни кодлом зеленського дійсно вистояла і продовжує свої оборудки!
14.02.2026 14:59 Ответить
14.02.2026 14:59 Ответить
Так, вистояла, але не завдяки тобі а всуперичь тобі, гнида.
Дяка енергетикам!
14.02.2026 15:00 Ответить
14.02.2026 15:00 Ответить
Правда це не завдяки тобі
14.02.2026 15:14 Ответить
14.02.2026 15:14 Ответить
Достижение за 4 года войны. Нам ********* все, но у нас все ещё есть свет. По 6 часов в сутки и 170в, но есть же. Вот когда совсем не будет как отопления и горячей воды, будут сложности. А пока норм держимся.
14.02.2026 15:33 Ответить
14.02.2026 15:33 Ответить
6 годин- це розкіш для багатьох регіонів, буває і по 3 доби немає, ЗОВСІМ, і це при 20 - ти градусних морозах, що були!
14.02.2026 15:42 Ответить
14.02.2026 15:42 Ответить
 
 