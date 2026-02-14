Россия повредила все электростанции Украины, но система выстояла, - Зеленский

Российские удары нанесли повреждения всем украинским электростанциям, однако энергосистема продолжает функционировать благодаря работе энергетиков, укреплению объектов и поддержке международных партнеров в сфере противовоздушной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в энергетике

По словам главы государства, несмотря на масштабные повреждения энергетической инфраструктуры, Украина продолжает производить электроэнергию.

Мы до сих пор производим электроэнергию благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов и всем, кто помогает нам с ПВО", - отметил Зеленский.

Усиление ПВО

Он подчеркнул, что одной из самых сложных ситуаций является момент, когда подразделения противовоздушной обороны вынуждены тратить все имеющиеся ракеты для отражения массированных атак, а пополнение запасов задерживается, несмотря на информацию разведки о возможных новых ударах в ближайшее время.

По его словам, во время одной из последних массированных атак Украина использовала ракеты, которые поступили всего за несколько дней до этого, что подчеркивает постоянную потребность в дополнительных поставках ПВО.