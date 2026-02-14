Росія пошкодила всі електростанції України, але система вистояла, - Зеленський

Російські удари завдали пошкоджень усім українським електростанціям, проте енергосистема й надалі функціонує завдяки роботі енергетиків, укріпленню об’єктів та підтримці міжнародних партнерів у сфері протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ситуація в енергетиці

За словами глави держави, попри масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна продовжує виробляти електроенергію.

Ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об’єктів і всім, хто допомагає нам із ППО", - зазначив Зеленський.

Посилення ППО

Він наголосив, що однією з найскладніших ситуацій є момент, коли підрозділи протиповітряної оборони змушені витрачати всі наявні ракети для відбиття масованих атак, а поповнення запасів затримується, попри інформацію розвідки про можливі нові удари найближчим часом.

За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Україна використала ракети, які надійшли лише за кілька днів до цього, що підкреслює постійну потребу в додаткових поставках ППО.