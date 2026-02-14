Росія пошкодила всі електростанції України, але система вистояла, - Зеленський

Російські удари завдали пошкоджень усім українським електростанціям, проте енергосистема й надалі функціонує завдяки роботі енергетиків, укріпленню об’єктів та підтримці міжнародних партнерів у сфері протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ситуація в енергетиці

За словами глави держави, попри масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури, Україна продовжує виробляти електроенергію.

Ми досі виробляємо електроенергію завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об’єктів і всім, хто допомагає нам із ППО", - зазначив Зеленський.

Посилення ППО

Він наголосив, що однією з найскладніших ситуацій є момент, коли підрозділи протиповітряної оборони змушені витрачати всі наявні ракети для відбиття масованих атак, а поповнення запасів затримується, попри інформацію розвідки про можливі нові удари найближчим часом.

За його словами, під час однієї з останніх масованих атак Україна використала ракети, які надійшли лише за кілька днів до цього, що підкреслює постійну потребу в додаткових поставках ППО.

Росія пошкодила всі електростанції України, перелік яких.я власноручно передав рашистам...
14.02.2026 14:31 Відповісти
Русня, Міндіч, Галущенко, Найєм, Єрмак, списки важливих енергооб'єктів і бездіяльність Шмигаля на посту Прем'ра не змогли добити енергосистему України
14.02.2026 14:30 Відповісти
Так, система пограбувань країни кодлом зеленського дійсно вистояла і продовжує свої оборудки!
14.02.2026 14:59 Відповісти
Зайва скромність тут недоречна. Хто той «портрет», що її врятував?
14.02.2026 14:29 Відповісти
не каркайЁ
14.02.2026 14:30 Відповісти
Це де?
14.02.2026 15:01 Відповісти
Смотря где. Есть фортеци где на 2-3 часа только отключают.
14.02.2026 15:27 Відповісти
Так, Конче Заспа вистояла, "незламні", відбили всі атаки ракетами та шахедами! 🤬
14.02.2026 15:39 Відповісти
Тепер буде Місто-Герой та назва Конче-ЗЕ або Орденоносна кончеЗЕ'лурпа
14.02.2026 17:50 Відповісти
Чого геолокацію не скинув для вірності?
14.02.2026 14:33 Відповісти
Яку саме? Місцезнаходження усіх станцій у вільному доступі
14.02.2026 15:03 Відповісти
Завдяки лідору світу.
14.02.2026 14:34 Відповісти
А комусь все це слухати в реальному житті...
14.02.2026 14:37 Відповісти
мамаріма слухала слухала і втікла в Кібуц обітованний.
І його кум та роботодавець ( власник Кварталу) теж не витримав слухати, втік на
14.02.2026 17:51 Відповісти
Так, вистояла, але не завдяки тобі а всуперичь тобі, гнида.
Дяка енергетикам!
14.02.2026 15:00 Відповісти
Правда це не завдяки тобі
14.02.2026 15:14 Відповісти
Достижение за 4 года войны. Нам ********* все, но у нас все ещё есть свет. По 6 часов в сутки и 170в, но есть же. Вот когда совсем не будет как отопления и горячей воды, будут сложности. А пока норм держимся.
14.02.2026 15:33 Відповісти
6 годин- це розкіш для багатьох регіонів, буває і по 3 доби немає, ЗОВСІМ, і це при 20 - ти градусних морозах, що були!
14.02.2026 15:42 Відповісти
Звісно пошкодив! Трирівневі захисти постаралися
14.02.2026 15:53 Відповісти
14.02.2026 17:27 Відповісти
Вже французи дали вердикт - Новий Конфайрмент ЧАЕС не виконує своїх функцій.. пошкоджено рос.дроном
14.02.2026 17:57 Відповісти
При всій повазі до Всіх, але треба кожному мати варіант Бе, хата в селі чи на хуторі з пічкою, бажано "груба" або "шведка", бо буржуйка тепло не держе.
При геноцидному розмаху війни залишатися в містах в багатоповерхівках - гибле діло..
Хто спробував автономність, яка рятує життя , той вже не захоче повертатися до міського способу життя під час війни )))
Як то кажеться, до тих гламурних піторасів та мерчендайзерів )))
14.02.2026 17:56 Відповісти
Досраки ті всі їхні удари, кацапстан вже відсосав по повінй програмі і відсосе ще більше!
14.02.2026 18:29 Відповісти
 
 