Шмыгаль: 20 МВт распределенной генерации введены в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности
В Киеве и области введены 20 МВт распределенной генерации. Дополнительные мощности ожидаются в ближайшее время.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация с электроснабжением и теплоснабжением
Шмыгаль рассказал, что энергетики постепенно восстанавливают подачу света и тепла. Восстановительные работы продолжаются, продолжается разбор завалов на разрушенных объектах.
Впрочем, ситуация с электроснабжением и теплоснабжением все еще сложная. Над восстановлением работают более 60 бригад электриков и 193 бригады тепловиков.
Распределенная генерация
"Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности. Все установки должны работать, а не просто стоять. В течение этой недели со складов хабов Минэнерго доставлено более 190 тонн гуманитарной помощи. Только за сегодня Минэнерго распределило 115 тонн помощи. Все оборудование уже едет в регионы", - рассказал Шмыгаль.
Помощь от партнеров
Чиновник рассказал, что Украина ожидает также дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики, которые анонсировали Швеция, Еврокомиссия, Дания, Германия. В целом это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования.
"Уже сегодня Фонд поддержки энергетики Украины получил 6 млн евро грантовой поддержки от Министерства иностранных дел и торговли Австралии", - добавил министр и поблагодарил партнеров за поддержку.
До речі: а КМУ компенсував Києву ті 8млрд, які забрав минулого року (і розпиляв на всяких міндічів), у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці столиці та області?
А про відповідальність попереднього Прем'єр-мініста (Шмигаль його прізвище) за не готовність енергосистем столиці (і України вцілому) цей перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України (Шмигаль його прізвище) запитати не хоче? А Наєма, який бив себе п'ятою в груди, про трирівневий захист енергооб'єктів ще у 2023-му він на цю "співбесіду" запросити не хоче?
По діям їхнім впізнаєте ви їх (с)
И вы отдохнете от их *******.