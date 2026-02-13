Шмыгаль: 20 МВт распределенной генерации введены в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности

В Киеве и области введены 20 МВт распределенной генерации. Дополнительные мощности ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация с электроснабжением и теплоснабжением

Шмыгаль рассказал, что энергетики постепенно восстанавливают подачу света и тепла. Восстановительные работы продолжаются, продолжается разбор завалов на разрушенных объектах.

Впрочем, ситуация с электроснабжением и теплоснабжением все еще сложная. Над восстановлением работают более 60 бригад электриков и 193 бригады тепловиков.

Читайте также: Рашисты снова атаковали энергетику Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные

Распределенная генерация

"Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности. Все установки должны работать, а не просто стоять. В течение этой недели со складов хабов Минэнерго доставлено более 190 тонн гуманитарной помощи. Только за сегодня Минэнерго распределило 115 тонн помощи. Все оборудование уже едет в регионы", - рассказал Шмыгаль.

Читайте также: Из-за вражеских атак есть новые отключения электроэнергии в шести областях, - "Укрэнерго"

Помощь от партнеров

Чиновник рассказал, что Украина ожидает также дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики, которые анонсировали Швеция, Еврокомиссия, Дания, Германия. В целом это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования.

"Уже сегодня Фонд поддержки энергетики Украины получил 6 млн евро грантовой поддержки от Министерства иностранных дел и торговли Австралии", - добавил министр и поблагодарил партнеров за поддержку.

Читайте также: После ночных обстрелов сложная ситуация с электроснабжением на Одесчине и Николаевщине, - Свириденко