РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11407 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
374 11

Шмыгаль: 20 МВт распределенной генерации введены в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности

В Киевской области ввели в эксплуатацию 20 МВт новых мощностей

В Киеве и области введены 20 МВт распределенной генерации. Дополнительные мощности ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания Штаба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация с электроснабжением и теплоснабжением

Шмыгаль рассказал, что энергетики постепенно восстанавливают подачу света и тепла. Восстановительные работы продолжаются, продолжается разбор завалов на разрушенных объектах.

Впрочем, ситуация с электроснабжением и теплоснабжением все еще сложная. Над восстановлением работают более 60 бригад электриков и 193 бригады тепловиков.

Читайте также: Рашисты снова атаковали энергетику Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные

Распределенная генерация

"Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности. Все установки должны работать, а не просто стоять. В течение этой недели со складов хабов Минэнерго доставлено более 190 тонн гуманитарной помощи. Только за сегодня Минэнерго распределило 115 тонн помощи. Все оборудование уже едет в регионы", - рассказал Шмыгаль.

Читайте также: Из-за вражеских атак есть новые отключения электроэнергии в шести областях, - "Укрэнерго"

Помощь от партнеров

Чиновник рассказал, что Украина ожидает также дополнительных взносов в Фонд поддержки энергетики, которые анонсировали Швеция, Еврокомиссия, Дания, Германия. В целом это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования.

"Уже сегодня Фонд поддержки энергетики Украины получил 6 млн евро грантовой поддержки от Министерства иностранных дел и торговли Австралии", - добавил министр и поблагодарил партнеров за поддержку.

Читайте также: После ночных обстрелов сложная ситуация с электроснабжением на Одесчине и Николаевщине, - Свириденко

Автор: 

Киев (26793) Киевская область (4589) энергетика (3293) Шмыгаль Денис (2997)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
13.02.2026 22:12 Ответить
+1
Підключіть опу до генерації звідти щовечора виходять дуже потужні потужності
показать весь комментарий
13.02.2026 22:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шмигаль це той що яйцями по 17 гр торгував?
показать весь комментарий
13.02.2026 22:10 Ответить
Підключити б його до цієї генерації та торкнути струмом щоб менше базікав 🤬
показать весь комментарий
13.02.2026 22:11 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 22:12 Ответить
Так він генерує тільки роздратування
показать весь комментарий
13.02.2026 22:15 Ответить
це, гундосе ніщо вставляє палець у вухо, чи вже виймає?
показать весь комментарий
13.02.2026 22:30 Ответить
Таке як пальці сальні облизував, чи діставав шмат м'яса між зубів 😸
показать весь комментарий
13.02.2026 22:37 Ответить
Підключіть опу до генерації звідти щовечора виходять дуже потужні потужності
показать весь комментарий
13.02.2026 22:14 Ответить
А з верховної ради в світлі останніх подій ще й гази😸
показать весь комментарий
13.02.2026 22:16 Ответить
Чуєш, Шмигаль, а дай відповідь на питання: а ці мегавати забезпечені урядом і твоїм міністерством чи це допомога Києву (саме місту) від партнерів та інших країн/міст? І ще питання: інтеграція цих потужностей фінансується з бюджету держави чи з бюджету міста?
До речі: а КМУ компенсував Києву ті 8млрд, які забрав минулого року (і розпиляв на всяких міндічів), у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці столиці та області?
А про відповідальність попереднього Прем'єр-мініста (Шмигаль його прізвище) за не готовність енергосистем столиці (і України вцілому) цей перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України (Шмигаль його прізвище) запитати не хоче? А Наєма, який бив себе п'ятою в груди, про трирівневий захист енергооб'єктів ще у 2023-му він на цю "співбесіду" запросити не хоче?

По діям їхнім впізнаєте ви їх (с)
показать весь комментарий
13.02.2026 22:22 Ответить
Може досить вже базікати? Трепло ти гниле , ти що міністр енергетики?
показать весь комментарий
13.02.2026 22:30 Ответить
Подключите шмыгаля и правительство к Одесской линии электроэнергии.
И вы отдохнете от их *******.
показать весь комментарий
13.02.2026 23:04 Ответить
 
 