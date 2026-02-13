После ночных обстрелов сложная ситуация с электроснабжением на Одесчине и Николаевщине, - Свириденко
В Одесской и Николаевской областях после ночной российской атаки сложная ситуация с электроснабжением, а также в Киеве и Днепропетровской области - после вчерашних обстрелов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам ежедневного энергетического селектора, передает Цензор.НЕТ.
Где ситуация самая сложная?
"В фокусе внимания стабилизация энергоснабжения по всей Украине", - подчеркнула Свириденко.
По ее словам, после ночных обстрелов сложная ситуация в Одесской и Николаевской областях, а также в Киеве и Днепропетровской области после вчерашних обстрелов.
Киев
В столице над восстановлением электроснабжения работает более 60 бригад, также продолжаются восстановительные работы для возвращения тепла.
Одесская
В Одесской области энергетики работают над восстановлением электроснабжения более 130 тысяч абонентов, которые остались без электричества. Уже подключены объекты критической инфраструктуры.
Подготовка к новым обстрелам
"Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить ремонты на всех энергообъектах", - добавила министр.
Кроме того, Свириденко поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов. При необходимости будут развернуты дополнительные пункты несокрушимости и генераторы большой мощности.
