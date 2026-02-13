Украина снижала мощность восьми из девяти энергоблоков АЭС из-за обстрелов РФ, - Гросси

В связи с военными действиями в минувшие выходные Украина была вынуждена снижать мощность восьми из девяти подконтрольных ей атомных энергоблоков, а один - останавливать для ремонта из-за проблем с оборудованием, вызванных колебаниями напряжения.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Военная активность прошлых выходных снова была направлена против украинской электросети, что повлияло на работу АЭС. Все реакторные блоки по всей Украине, кроме одного, были вынуждены снизить мощность, а несколько линий электропередачи вне станций были отключены", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что один реакторный блок был отключен от сети, а другой остановлен из-за проблем с оборудованием, вызванных колебаниями напряжения.

Также сообщается, что Запорожская атомная электростанция 10 февраля потеряла связь с одной из двух внешних линий электропередачи - была отключена ЛЭП 330 кВ "Феросплавная-1". По состоянию на 21 февраля станция находилась на одной ЛЭП 750 кВ "Днепровская". МАГАТЭ предполагает, что отключение произошло из-за боевых действий вблизи распределительной станции.

Кроме того, был поврежден теплопровод от ЗАЭС до Энергодара, в результате чего город остался без отопления на несколько часов. Агентство пока не получило информации о сроках ремонта, однако заявило о готовности договариваться о прекращении огня для его проведения.

В то же время, по данным украинской стороны, с 12 февраля все энергоблоки подконтрольных Украине АЭС - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой - работают на мощности 7,5 ГВт при общей 7,88 ГВт.