921 9

Украинские АЭС восстановили более 90% мощности после российской атаки, – Госатомрегулирование

Украинские атомные электростанции восстановили более 90% мощности после удара российских войск по электроподстанциям 7 февраля.

Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После последнего удара России по электроподстанциям происходит восстановление мощности атомных электростанций. Уже восстановлено более 90% мощности", - сказал он.

Кориков также заверил, что украинские АЭС работают стабильно, а радиационная обстановка на площадках станций находится в пределах нормы.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Нафіга оце бігати і кричати про це?
Щоб москалі знали що вже пора знов фігачити?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:19 Ответить
На пару часов видновили
показать весь комментарий
12.02.2026 15:23 Ответить
потепліло у ЄС, світла більше українцям..
показать весь комментарий
12.02.2026 15:21 Ответить
довб**** звітує росіянам? Зазиває, що слабо б'ють? козел
показать весь комментарий
12.02.2026 15:23 Ответить
майбутнє української енергетики - за ядерними реакторами
показать весь комментарий
12.02.2026 15:29 Ответить
Зашибись, медійний клоун президент горе країні
показать весь комментарий
12.02.2026 15:30 Ответить
Після детального звіту кацапи знову рознесуть в хлам підстанції.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:34 Ответить
***** просто слов нет ...
показать весь комментарий
12.02.2026 16:30 Ответить
штірліц би охрінів, коли б знав, що так можна передавати інформацію в Центр - дав інтерв'ю дойче-радіо про відновлення фабрик, заводі і пароходів і відразу два ордени - від совєтів за інфу, від фашистів за потужне висвітлення в ЗМІ потужних досягнень під керівництвом потужного лідора!
показать весь комментарий
12.02.2026 18:24 Ответить
 
 