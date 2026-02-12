Украинские АЭС восстановили более 90% мощности после российской атаки, – Госатомрегулирование

Украинские атомные электростанции восстановили более 90% мощности после удара российских войск по электроподстанциям 7 февраля.

Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После последнего удара России по электроподстанциям происходит восстановление мощности атомных электростанций. Уже восстановлено более 90% мощности", - сказал он.

Кориков также заверил, что украинские АЭС работают стабильно, а радиационная обстановка на площадках станций находится в пределах нормы.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

