Українські АЕС відновили понад 90% потужності після російської атаки, - Держатомрегулювання

Українські атомні електростанції відновили понад 90% потужності після удару російських військ по електропідстанціях 7 лютого.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після останнього удару Росії по електропідстанціях відбувається відновлення потужності атомних електростанцій. Уже відновлено потужність на понад 90%", - сказав він.

Коріков також запевнив, що українські АЕС працюють стабільно, а радіаційна обстановка на майданчиках станцій перебуває у межах норми.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Нафіга оце бігати і кричати про це?
Щоб москалі знали що вже пора знов фігачити?
12.02.2026 15:19 Відповісти
потепліло у ЄС, світла більше українцям..
12.02.2026 15:21 Відповісти
довб**** звітує росіянам? Зазиває, що слабо б'ють? козел
12.02.2026 15:23 Відповісти
майбутнє української енергетики - за ядерними реакторами
12.02.2026 15:29 Відповісти
Зашибись, медійний клоун президент горе країні
12.02.2026 15:30 Відповісти
Після детального звіту кацапи знову рознесуть в хлам підстанції.
12.02.2026 15:34 Відповісти
***** просто слов нет ...
12.02.2026 16:30 Відповісти
штірліц би охрінів, коли б знав, що так можна передавати інформацію в Центр - дав інтерв'ю дойче-радіо про відновлення фабрик, заводі і пароходів і відразу два ордени - від совєтів за інфу, від фашистів за потужне висвітлення в ЗМІ потужних досягнень під керівництвом потужного лідора!
12.02.2026 18:24 Відповісти
 
 