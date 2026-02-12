Українські АЕС відновили понад 90% потужності після російської атаки, - Держатомрегулювання

Українські атомні електростанції відновили понад 90% потужності після удару російських військ по електропідстанціях 7 лютого.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після останнього удару Росії по електропідстанціях відбувається відновлення потужності атомних електростанцій. Уже відновлено потужність на понад 90%", - сказав він.

Коріков також запевнив, що українські АЕС працюють стабільно, а радіаційна обстановка на майданчиках станцій перебуває у межах норми.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

