Українські АЕС відновили понад 90% потужності після російської атаки, - Держатомрегулювання
Українські атомні електростанції відновили понад 90% потужності після удару російських військ по електропідстанціях 7 лютого.
Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Після останнього удару Росії по електропідстанціях відбувається відновлення потужності атомних електростанцій. Уже відновлено потужність на понад 90%", - сказав він.
Коріков також запевнив, що українські АЕС працюють стабільно, а радіаційна обстановка на майданчиках станцій перебуває у межах норми.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
-
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щоб москалі знали що вже пора знов фігачити?