Україна знижувала потужність восьми з дев’яти енергоблоків АЕС через обстріли РФ, - Гроссі

У зв’язку з військовими діями минулими вихідними Україна була змушена знижувати потужність восьми з дев’яти підконтрольних їй атомних енергоблоків, а один - зупиняти для ремонту через проблеми з обладнанням, спричинені коливаннями напруги.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

"Військова активність минулих вихідних знову була спрямована проти української електромережі, що вплинуло на роботу АЕС. Усі реакторні блоки по всій Україні, крім одного, були змушені знизити потужність, а кілька ліній електропередачі поза станціями було відключено", - йдеться в повідомленні агентства.

Зазначається, що один реакторний блок було відключено від мережі, а інший зупинено через проблеми з обладнанням, спричинені коливаннями напруги.

Також повідомляється, що Запорізька атомна електростанція 10 лютого втратила зв’язок з однією з двох зовнішніх ліній електропередачі - було відключено ЛЕП 330 кВ "Феросплавна-1". Станом на 21 лютого станція перебувала на одній ЛЕП 750 кВ "Дніпровська". МАГАТЕ припускає, що відключення сталося через бойові дії поблизу розподільчої станції.

Крім того, було пошкоджено теплопровід від ЗАЕС до Енергодара, унаслідок чого місто залишилося без опалення на кілька годин. Агентство поки не отримало інформації про терміни ремонту, однак заявило про готовність домовлятися щодо припинення вогню для його проведення.

Водночас, за даними української сторони, з 12 лютого всі енергоблоки підконтрольних Україні АЕС - Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької - працюють на потужності 7,5 ГВт при загальній 7,88 ГВт.

так цей підр не називав причини. "військова активність минулих вихідних"

13.02.2026 11:46 Відповісти
гросі, а ти бажаєш ініціювати санкції проти **********, як країни-ядерного терориста?
виключити ********* з магате?
заборонити ********** будь-які операції з ядерними матеріалами?
ні? рудий не дозволяє, бо має гешефт на цьому із ******?
13.02.2026 11:47 Відповісти
Гроссі Гроссі живеш за путіна гроші 💰. 😈
13.02.2026 11:52 Відповісти
І що далі, Рафаель? Твоя контора існує лише для того, щоб констатувати очевидні злочини? Мабуть так і є.
13.02.2026 11:54 Відповісти
Не пора ли в.ипать санкциями по кацапатому, как думаешь, Гросся?
13.02.2026 11:54 Відповісти
не зрозуміло, від слова зовсім, для чого потрібно було знижувати потужність восьми реакторів при хронічній недостачі потужності, як то запевняє Укренерго? 👀🤓🧐
13.02.2026 12:43 Відповісти
В нас в опі дуже потужна потужність сидить, може його до дротів підключити? Хай власні гігавати виробляє!
13.02.2026 13:09 Відповісти
 
 