МАГАТЕ розширило місії ще на дві електропідстанції, пов’язані з українськими АЕС, - Гроссі
Місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розширено ще на дві важливі для роботи атомних електростанцій електропідстанції в Україні.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.
"Враховуючи військову діяльність, що триває, до місії було додано ще дві підстанції, що довело загальну кількість візитів команд МАГАТЕ до цих об’єктів до 12", - йдеться у повідомленні агентства.
Зазначається, що команда МАГАТЕ, яка відвідувала підстанцію на заході України, була змушена евакуюватися через повітряну тривогу. Водночас фахівці на Хмельницькій та Рівненській АЕС також були зобов’язані укритися.
"Нам пощастило використовувати наших співробітників, які вже розміщені по всій Україні, для отримання цінних знань з перших рук про вплив цих атак на ядерну безпеку та захист. Ми продовжуватимемо звітувати про ситуацію з ядерною безпекою та захистом в Україні відповідно до семи незамінних стовпів", - заявив Гроссі.
Також повідомляється, що цього тижня команди агентства на Рівненській та Чорнобильській АЕС безпечно здійснили ротацію.
- Раніше президент Володимир Зеленський та гендиректор МАГАТЕ домовилися про розширення мандата спостережних місій агентства для моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи електропідстанцій.
Ну нехай, може хоч чомусь навчаться.
"Заступником генерального директора МАГАТЕ та керівником Департаменту ядерної енергії тривалий час працює громадянин РФ Михайло Чудаков (за даними на 2024 рік). Він є представником «Росатому» в організації з 2015 року. Попри заклики України та критику через його зв'язки з РФ, керівництво МАГАТЕ стверджує, що він працює на інтереси агентства.
Ключові факти:
Особа: Михайло Чудаков, займає одну з ключових посад заступника Гендиректора.Зв'язки: Представник російської державної корпорації «Росатом».Контекст: Україна неодноразово вказувала на ризики впливу росіян у МАГАТЕ на прийняття рішень щодо ядерної безпеки.
У МАГАТЕ працюють й інші громадяни Росії. "