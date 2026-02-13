МАГАТЕ розширило місії ще на дві електропідстанції, пов’язані з українськими АЕС, - Гроссі

Місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розширено ще на дві важливі для роботи атомних електростанцій електропідстанції в Україні.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Враховуючи військову діяльність, що триває, до місії було додано ще дві підстанції, що довело загальну кількість візитів команд МАГАТЕ до цих об’єктів до 12", - йдеться у повідомленні агентства.

Зазначається, що команда МАГАТЕ, яка відвідувала підстанцію на заході України, була змушена евакуюватися через повітряну тривогу. Водночас фахівці на Хмельницькій та Рівненській АЕС також були зобов’язані укритися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські АЕС відновили понад 90% потужності після російської атаки, - Держатомрегулювання

"Нам пощастило використовувати наших співробітників, які вже розміщені по всій Україні, для отримання цінних знань з перших рук про вплив цих атак на ядерну безпеку та захист. Ми продовжуватимемо звітувати про ситуацію з ядерною безпекою та захистом в Україні відповідно до семи незамінних стовпів", - заявив Гроссі.

Також повідомляється, що цього тижня команди агентства на Рівненській та Чорнобильській АЕС безпечно здійснили ротацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари росіян ставлять під загрозу ядерну безпеку: усі українські АЕС призупинили свою роботу, - Гроссі