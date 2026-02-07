Удари росіян ставлять під загрозу ядерну безпеку: усі українські АЕС призупинили свою роботу, - Гроссі

АЕС України знизили потужність після масованої атаки РФ – МАГАТЕ

Атомні станції України змушені були призупинити виробництво електроенергії зранку 7 лютого після масованого удару росіян.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські атомні електростанції знову зменшили потужність виробництва електроенергії сьогодні вранці після відновлення воєнної активності РФ", - йдеться в повідомленні.

Гроссі вказує, що удар ЗС РФ вплинув на електропідстанції та призвів до відключення частини ліній електропередачі. Гендиректор МАГАТЕ закликає до "стриманості", адже погіршення стану роботи української енергомережі має небезпечні наслідки.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Внаслідок масованого удару РФ по підстанціях та лініях 750–330 кВ атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях.

+5
все це було очикуване ще з 2014...
Але ж у нас є піськограй, внайоми, серлещі, міндичи, цукермани, мамедови, умерови, резнікови...
07.02.2026 15:17 Відповісти
+4
Кілька років тому заїкалися про мобільні ядерні реактори від США . Хто в курсі - щось у цьому напрямку далі слів пішло чи як завжди поговорили і забули ?
07.02.2026 15:16 Відповісти
+4
Була колись така давня комедія з П'єром Рішаром 'Повернення високого блондина', і в ній був наступний епізод:
Перед героєм Рішара вискакує такий собі майстер карате (чи то кунг-фу), який починає демонструвати растяжки, якісь кати, стрибки ( ну в стилі Ван Дама). Персонаж Рішара на все це трохи подивився, потім знизав плечима, дістав з кишені піджака пістолет і зробив майстру дірку в голові. Ось і все карате.
Я це до того, що війна це не спортивне змагання і кожен в ній воює так, як може і вміє. Тож не обов'язково діяти симетрично москалям, головне, щоб було ефективно (і байдуже, що хтось казатиме про якісь правила або їх порушення). А світова спільнота почне реально реагувати (а не 'висловлювати глибоку стурбованість) лише коли дійсно злякається від ескалації, що почнеться.
07.02.2026 15:39 Відповісти
Які саме і хто їх виділяв ? Чи тепер і за розмови платять ?
07.02.2026 16:09 Відповісти
Как обычно
07.02.2026 15:34 Відповісти
А вони в США хоч є - чи то тіко проекти ?
07.02.2026 18:32 Відповісти
Є .
07.02.2026 19:05 Відповісти
Ну так дайте посилання - посилання на діючі комерційні ректори а не на експериментальні .
07.02.2026 19:09 Відповісти
Прочитай мій перший коментар якщо не зрозумів що я запитував . А щодо "не експериментальних зразків" , то вони он на кожному кораблі з ядерною енергетичною установкою присутні , у нас навіть на острові Зміїному такий був ще із часів совка, у американців на Алясці якесь місто давним давно від такого реактора енергією живиться .
07.02.2026 19:20 Відповісти
Посилання надасте чи ні - а так як у вас небагатий багаж знань в сфері яку ви обговорюєте то вірити просто вашим словам я не можу .
07.02.2026 19:38 Відповісти
Я вас не змушую чомусь вірити , краще дайте відповідь на моє питання у першому коментарі аніж срач розводите ))
07.02.2026 19:50 Відповісти
Ректорів ніту в природі - є тіко проекти і все . І ті ректори немають нічого спільного в конструкції з ректорами на віськових кораблях - бо я здогадуюсь про які реактори ви друкували ( проект фонду який підтримує Білл Гейтс ), хоча ніт спільне вони мають - вони використовують енергію розпаду ( так само як двигун літака поршневий і двигун автівки бензиновий використовують бензин - але конструкції тих двигунів відрізняються , бо наприклад в автівках зіркових двигунів ніту - так є так звані зіркові поршневі двигуни для літаків ( а посилання не буде самі знайдете якшо цікаво )).
07.02.2026 20:13 Відповісти
Хто тобі нарозповідав що у авіації використовують лише двигуни зіркової конструкції ? (( Це тобі навіяло від споглядання на АН-2 ? Там рядних більше аніж на твоїй лисій потилиці волосся . А конструкція різниться у деталях у силу різних методів застосування ( автомобіль не розрахований рухатися колесами до верху ).
07.02.2026 23:32 Відповісти
Колись в ссср планували Ядерну Котельню в одному північному місті.
Та не відбулось. Може постійні аварії з реакторами налякали інженерів, а може ще щось...
цілком можливо що це небезпечна ідея..
але : схема набагато простіша - лише реактори та теплообмінники ( на АЕС теплообмінники мають декілька контурів, щоб радіоактивна рідина не торкалася турбін ) - турбіни не потрібні, генератори не потрібні, трансформаторні мега-підстанції "залізний ліс" , надвеликі ЛЕП і т.д...
07.02.2026 22:17 Відповісти
Не буду сперечатися щодо ідеї опалення міста , у нас і не до такого додумувалися , он у Донецькій області та Харківській ядерні заряди підривали . Більш за все що не склалося через совкову кривожопість , так як і з лєдоколом члєнін , підводним човном "хіросіма" , вибухом відходів у челябінську-40 .... Але ж і діючих вистачало , одну з енергоустановок для підводних човнів встановили на Зміїному і вона там пропрацювала більше двадцяти років без катастрофічних наслідків . З того часу наука тільки вперед крокувала , тому не думаю що все так і зависло на стадії розробок .
07.02.2026 23:40 Відповісти
"через совкову кривожопість" - у американців ядерних аварій було не менше, так що не спишете...
08.02.2026 08:29 Відповісти
Бачу дуже совок любиш - люби і далі бо "такую страну прасралі .... мароженоє па семь капєік ,калбаса па рупь шістісят і жільйо бесплатнає " . Були аварії ,правда , до Чорнобиля не дотягли . От тільки не зрозумів яким чином американські аварії не дали совку зробити "атомну котельню" . про яку ми тут мову вели ?
09.02.2026 00:09 Відповісти
Зі своїм словесним поносом розберись і сформулюй нормально думку, а то почав за "здравіє" закінчтв "за упокой"...
09.02.2026 15:01 Відповісти
Ти краще власні дрислі прибери , бо дійсно не поймеш хто тобі не вгодив -тільки американці , чи іще і я, тим що твій совок образив .
Від генераторів
07.02.2026 15:29 Відповісти
Ещё не всё ТЭЦ разбомбили.
07.02.2026 15:35 Відповісти
Вам дали дизель-генераторів більше як на гігаВат потужності. Знпю що того мало, але все таки не хило.
07.02.2026 17:24 Відповісти
мабуть, із відосиків зелених
07.02.2026 15:47 Відповісти
Що, лишенько, проти Порошенка голосував?
07.02.2026 15:55 Відповісти
Ху із "Омиляєшся " ? ((( Це новояз чи описка ?
07.02.2026 16:15 Відповісти
1. Від імпорту з Європи, 2. Від мінімального виробітку АЕС , бо те що ти ляпаєш про зупинку по факту означає зменшення потужності з максимальної до параметрів які станція може передати у мережу.
07.02.2026 16:13 Відповісти
Чмонька , проспися , між призупинили і зупинилися різниця у мільйони кіловатт .
07.02.2026 16:41 Відповісти
Болотяний , що з тобою спілкуватися як у тебе тільки і виходить що дзявкотіти як щеня дворове (((
07.02.2026 16:42 Відповісти
щаслива ви людина. в мене вимкнули о другій ночі й з того часу вмикали двічі: один раз на 30 хв., другий - на 20.
решта часу або ГПВ або ГАВ або СГАВ.
таке.
07.02.2026 16:24 Відповісти
BBC
Як вказує моніторинговий ресурс ППО Радар, Росія завдала наймасовішого комбінованого удару по Україні у цьому році.

Удар був одним з наймасовіших за весь час повномасштабної війни за кількістю шахедів.

Основна ціль атаки (міста) - Рівне, Бурштин, Стрий, Добротвір, Ладижин і район Макарова. Ціль атаки - енергетична інфраструктура (ТЕЦ, ТЕС).
07.02.2026 15:35 Відповісти
Росія також здійснила масований удар по великому логістичному центру корпорації Roshen у Яготині Бориспільського району біля Києва.

"Внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу", - повідомили в ДСНС.

На кадрах видно, що складські приміщення повністю знищені. На відео можна зрозуміти, що це великий логістичний центр корпорації Roshen. Цю інформацію підтвердив член політичної команди Петра Порошенка Віктор Уколов.

Під час удару по Києву 24 січня Росія двома дронами пошкодила фабрику цієї компанії та вбила працівницю.
07.02.2026 15:37 Відповісти
Шоколад жалко.
07.02.2026 15:40 Відповісти
Сам ти гівно , до того ж іще і смердюче (( Не будь жлобом , не купуй цукерки за сто грн кг і буде тобі щастя !
07.02.2026 16:17 Відповісти
кацапидло , то ти просто сплутав коричневе кацапське лайно із шоколадом (( Так буває з кацапами коли у них нюх на лайно власне притупляється
07.02.2026 16:33 Відповісти
Чмоня , тобі сюди : 8==>
07.02.2026 16:44 Відповісти
Ну його експортують в ЄС, там норми суворі. Була б хімія - не пускали б так, як свого часу обмежили наш експорт меду через виявлені антибіотики в окремих зразках...

Рошен точно кращий за наші Конті, Мілєніум, АВК і тд ну і за польський Ведель, приміром, теж кращий. Єдиний достойний аналог в Україні - Світоч...
07.02.2026 16:38 Відповісти
Світоч то вже не Світоч - то Нестле .
07.02.2026 19:10 Відповісти
Ну гіршими вони від цього не стали. Хіба низку видів цукерок перестали виробляти...
08.02.2026 07:02 Відповісти
Звісно шкода. Хорлший асортимент, якість точно відповідає вартості - не те що контори ахметових всяких...
А на ТОТ взагалі плюються, які "солодощі" згодовують населенню "атєчєствєнний правзвадітєль " расіі
07.02.2026 22:22 Відповісти
Поки що порівняно стабільна ситуація була у прикордонних з Польщею областях, але там вразливе місце - Бурштинська ТЕС, яку Росія вже намагалась знищити кілька разів.
07.02.2026 15:42 Відповісти
Ти його у своєму болотяному кориті не шукай , його там немає , тролю , там такі як ти недоїдки сьорбають ((
07.02.2026 16:19 Відповісти
Болотний , я на ньому , і ноги звісив , а от ти його смокчеш коли в корито не насипали ; як воно смокчеться - смачно ?
07.02.2026 16:31 Відповісти
Біля кордону з Польщею не Бурштинська а Добротвірська - Бурштинська на кордоні з Румунією ( а ось Добротвірська менше ніж за 100 км від кордону з Польщею у Львівській області ).
07.02.2026 19:15 Відповісти
В 90хх дивився про Індіану Джонса
Там якийсь арабо-нінзя ( події десь у Єгипті ) махав кривим мечем/саблею, дуже понтовито викликав... А Джонс просто дістав велику волину і БАХ ))
07.02.2026 22:24 Відповісти
Як хитро грають на значеннях слів.В дійсності «зменшили генерацію»,а не «зупинили генерацію»,а це велика різниця.
Такі новини разраховані на неуважних читачів.
07.02.2026 15:44 Відповісти
На підставі чого зменшили генерацію ВСІ АЕС? На моєї пам'яті ПвУАЕЄ зменшувала генерацію лише у одному випадку - коли через обмерзання і падіння мереж електропостачання
07.02.2026 15:57 Відповісти
Розумієте, генератор - це така клята штука, яка ну ніяк не хоче стабільно тримати оберти і при робочому навантаженні, і при його відсутності. При різкому падінні навантаження генератор може просто піти врознос, тому спрацьовує аварійна автоматика на відключення. А от для повторного запуску потрібен значно більший час.
07.02.2026 16:18 Відповісти
На генераторах в том числе и на АС, стоит автоматика, регулирующая оптимальные обороты турбин, в зависимости от нагрузки и АЧР (автоматическая частотная разгрузка при перегрузе и падении частоты в сети).
07.02.2026 19:28 Відповісти
Отой "звір " живе ще мабуть у часи Марі Кюрі і Курчатова .Совок ше не вмер
08.02.2026 13:14 Відповісти
В руках умільца і циглина зброя, у руках дикуна і комп'ютер - металобрухт. Кажу ще раз - до призначання Шм иргаля иміністром енергетики такого безладу ще не було. Цій ДТЕК--ї ганчірки місце на зоні.
08.02.2026 13:12 Відповісти
Да звіздешь все це з зменшенням генерації.Це все для того,щоб дати змогу відбрехатися,чому світло відрубають,да ще й там,де не повинні.Я маю на увазі прифронтові міста,такі як Нікополь,у котрому я живу,і сиджу зараз без світла,хоча КМУ заборонив це робити.
07.02.2026 23:56 Відповісти
А де у статті "гра" , а не "констатація" стану речей ?
07.02.2026 16:23 Відповісти
У самій новині констатація,а у заголовку статті гра,щоб більше жаху навести на тих,хто читає новини тілько по заголовкам.Доступно роз'яснив?
08.02.2026 00:02 Відповісти
ІДІОТ!!!!!!! Падаль!!!!!
Нах.... твої пусті заяви без дій???//
Час негайно ввести санкції на всю атомну енергетику рашистів!!!!
07.02.2026 15:50 Відповісти
Простіше за все керувати "рубільником". Є споживання - нема. вимикнули споживачів, а АЕС на мінімалку. Ось і весь менеджмент він тварюки Шмиргаля. Ці зелені підори змусят українців або капітулювати перед *****, або знести цю остогидлу владу шахраїв, крадіїв, шпигунів та просто дурнів
07.02.2026 15:53 Відповісти
Верифікаторе , спочатку навчися прізвище ***** писати з малої літери , як це і належить згідно правил гарного тону в Україні , а потім повчатимеш інших , пробка електрична (((
07.02.2026 16:25 Відповісти
Ідіоте , для цього існує кома (( Для ідіотів - цитата чи якийсь вираз не тільки у лапки береться , а іще пишеться з великої літери , тому перш аніж інших повчати - сам чомусь навчись , придурку ! Щодо лайна , то це ти ***** рідня , болотяна кака
07.02.2026 16:39 Відповісти
У нас під боком Курська АЕС.Чому у відповідь не розхєрачить всі мережі і трансформатори навколо?
07.02.2026 16:05 Відповісти
Ти впевнений що там не розхерачено ? Саме головне - почитай що на сьогодні собою має та курська аес - один робочий блок здається , решта - недобудова і виведені з експлуатації через закінчення ресурсу .
07.02.2026 16:27 Відповісти
Ну тим більше, від добрячого попадання в підстанцію той один блок може відрубитися...
07.02.2026 16:40 Відповісти
Не може , бо такі мережі мають запасні обхідні системи .
07.02.2026 16:46 Відповісти
Ця станція зводилася ще за совка у якому планували вести з "міровим капіталом ядрьоную войну " тому запас міцності розраховувася як у мостах , саме цьому запасові ми з горем пополам протрималися майже чотири роки.
07.02.2026 16:49 Відповісти
І?.. І??? І що?!!!
- А нічого!
07.02.2026 16:29 Відповісти
Вмикай генератор ! І всьо !
07.02.2026 16:50 Відповісти
Закликав до «стриманості» - це точно релевантний заклик рівню того, що відбувається? Ну і дія «заклик» сама по собі - в черговому режимі щось пробубнів, «закликав» і пішов далі вдень і вночі «дбати про ядерну безпеку у всьому світі». Таке собі. До немитих підорів з боліт з їх гномом на чолі доходить тільки один заклик - по є-балу.
07.02.2026 17:33 Відповісти
 
 