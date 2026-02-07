Удари росіян ставлять під загрозу ядерну безпеку: усі українські АЕС призупинили свою роботу, - Гроссі

Атомні станції України змушені були призупинити виробництво електроенергії зранку 7 лютого після масованого удару росіян.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські атомні електростанції знову зменшили потужність виробництва електроенергії сьогодні вранці після відновлення воєнної активності РФ", - йдеться в повідомленні.

Гроссі вказує, що удар ЗС РФ вплинув на електропідстанції та призвів до відключення частини ліній електропередачі. Гендиректор МАГАТЕ закликає до "стриманості", адже погіршення стану роботи української енергомережі має небезпечні наслідки.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Внаслідок масованого удару РФ по підстанціях та лініях 750–330 кВ атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Під ударом російських ракет і дронів опинились енергооб’єкти у восьми областях.

