Удары россиян ставят под угрозу ядерную безопасность: все украинские АЭС приостановили свою работу, - Гросси
Атомные станции Украины вынуждены были приостановить производство электроэнергии утром 7 февраля после массированного удара россиян.
Об этом говорится в обнародованном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинские атомные электростанции снова уменьшили мощность производства электроэнергии сегодня утром после возобновления военной активности РФ", - говорится в сообщении.
Гросси указывает, что удар ВС РФ повлиял на электроподстанции и привел к отключению части линий электропередачи. Гендиректор МАГАТЭ призывает к "сдержанности", ведь ухудшение состояния работы украинской энергосети имеет опасные последствия.
Массированный обстрел 7 февраля
Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.
По предварительной информации, враг применил:
- стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);
-
множество беспилотников типа Shahed.
Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".
Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.
В результате массированного удара РФ по подстанциям и линиям 750–330 кВ атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.
цілком можливо що це небезпечна ідея..
цілком можливо що це небезпечна ідея..
але : схема набагато простіша - лише реактори та теплообмінники ( на АЕС теплообмінники мають декілька контурів, щоб радіоактивна рідина не торкалася турбін ) - турбіни не потрібні, генератори не потрібні, трансформаторні мега-підстанції "залізний ліс" , надвеликі ЛЕП і т.д...
Як вказує моніторинговий ресурс ППО Радар, Росія завдала наймасовішого комбінованого удару по Україні у цьому році.
Удар був одним з наймасовіших за весь час повномасштабної війни за кількістю шахедів.
Основна ціль атаки (міста) - Рівне, Бурштин, Стрий, Добротвір, Ладижин і район Макарова. Ціль атаки - енергетична інфраструктура (ТЕЦ, ТЕС).
"Внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу", - повідомили в ДСНС.
На кадрах видно, що складські приміщення повністю знищені. На відео можна зрозуміти, що це великий логістичний центр корпорації Roshen. Цю інформацію підтвердив член політичної команди Петра Порошенка Віктор Уколов.
Під час удару по Києву 24 січня Росія двома дронами пошкодила фабрику цієї компанії та вбила працівницю.
