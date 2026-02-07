Удары россиян ставят под угрозу ядерную безопасность: все украинские АЭС приостановили свою работу, - Гросси

Атомные станции Украины вынуждены были приостановить производство электроэнергии утром 7 февраля после массированного удара россиян.

Об этом говорится в обнародованном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Х, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украинские атомные электростанции снова уменьшили мощность производства электроэнергии сегодня утром после возобновления военной активности РФ", - говорится в сообщении.

Гросси указывает, что удар ВС РФ повлиял на электроподстанции и привел к отключению части линий электропередачи. Гендиректор МАГАТЭ призывает к "сдержанности", ведь ухудшение состояния работы украинской энергосети имеет опасные последствия.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подачу воды, тепла и электроэнергии в Добротворе и Старом Добротворе восстановили (обновлено). ФОТОрепортаж

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

В результате массированного удара РФ по подстанциям и линиям 750–330 кВ атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли удар по энергетическому объекту на Прикарпатье, есть повреждения в двух громадах