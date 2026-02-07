Удары россиян ставят под угрозу ядерную безопасность: все украинские АЭС приостановили свою работу, - Гросси

Атомные станции Украины вынуждены были приостановить производство электроэнергии утром 7 февраля после массированного удара россиян.

Об этом говорится в обнародованном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские атомные электростанции снова уменьшили мощность производства электроэнергии сегодня утром после возобновления военной активности РФ", - говорится в сообщении.

Гросси указывает, что удар ВС РФ повлиял на электроподстанции и привел к отключению части линий электропередачи. Гендиректор МАГАТЭ призывает к "сдержанности", ведь ухудшение состояния работы украинской энергосети имеет опасные последствия.

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

  • стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

  • множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

В результате массированного удара РФ по подстанциям и линиям 750–330 кВ атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.

все це було очикуване ще з 2014...
Але ж у нас є піськограй, внайоми, серлещі, міндичи, цукермани, мамедови, умерови, резнікови...
07.02.2026 15:17 Ответить
Кілька років тому заїкалися про мобільні ядерні реактори від США . Хто в курсі - щось у цьому напрямку далі слів пішло чи як завжди поговорили і забули ?
07.02.2026 15:16 Ответить
Була колись така давня комедія з П'єром Рішаром 'Повернення високого блондина', і в ній був наступний епізод:
Перед героєм Рішара вискакує такий собі майстер карате (чи то кунг-фу), який починає демонструвати растяжки, якісь кати, стрибки ( ну в стилі Ван Дама). Персонаж Рішара на все це трохи подивився, потім знизав плечима, дістав з кишені піджака пістолет і зробив майстру дірку в голові. Ось і все карате.
Я це до того, що війна це не спортивне змагання і кожен в ній воює так, як може і вміє. Тож не обов'язково діяти симетрично москалям, головне, щоб було ефективно (і байдуже, що хтось казатиме про якісь правила або їх порушення). А світова спільнота почне реально реагувати (а не 'висловлювати глибоку стурбованість) лише коли дійсно злякається від ескалації, що почнеться.
07.02.2026 15:39 Ответить
Кілька років тому заїкалися про мобільні ядерні реактори від США . Хто в курсі - щось у цьому напрямку далі слів пішло чи як завжди поговорили і забули ?
07.02.2026 15:16 Ответить
Які саме і хто їх виділяв ? Чи тепер і за розмови платять ?
07.02.2026 16:09 Ответить
Как обычно
07.02.2026 15:34 Ответить
А вони в США хоч є - чи то тіко проекти ?
07.02.2026 18:32 Ответить
Є .
07.02.2026 19:05 Ответить
Ну так дайте посилання - посилання на діючі комерційні ректори а не на експериментальні .
07.02.2026 19:09 Ответить
Прочитай мій перший коментар якщо не зрозумів що я запитував . А щодо "не експериментальних зразків" , то вони он на кожному кораблі з ядерною енергетичною установкою присутні , у нас навіть на острові Зміїному такий був ще із часів совка, у американців на Алясці якесь місто давним давно від такого реактора енергією живиться .
07.02.2026 19:20 Ответить
Посилання надасте чи ні - а так як у вас небагатий багаж знань в сфері яку ви обговорюєте то вірити просто вашим словам я не можу .
07.02.2026 19:38 Ответить
Я вас не змушую чомусь вірити , краще дайте відповідь на моє питання у першому коментарі аніж срач розводите ))
07.02.2026 19:50 Ответить
Ректорів ніту в природі - є тіко проекти і все . І ті ректори немають нічого спільного в конструкції з ректорами на віськових кораблях - бо я здогадуюсь про які реактори ви друкували ( проект фонду який підтримує Білл Гейтс ), хоча ніт спільне вони мають - вони використовують енергію розпаду ( так само як двигун літака поршневий і двигун автівки бензиновий використовують бензин - але конструкції тих двигунів відрізняються , бо наприклад в автівках зіркових двигунів ніту - так є так звані зіркові поршневі двигуни для літаків ( а посилання не буде самі знайдете якшо цікаво )).
07.02.2026 20:13 Ответить
Хто тобі нарозповідав що у авіації використовують лише двигуни зіркової конструкції ? (( Це тобі навіяло від споглядання на АН-2 ? Там рядних більше аніж на твоїй лисій потилиці волосся . А конструкція різниться у деталях у силу різних методів застосування ( автомобіль не розрахований рухатися колесами до верху ).
07.02.2026 23:32 Ответить
Колись в ссср планували Ядерну Котельню в одному північному місті.
Та не відбулось. Може постійні аварії з реакторами налякали інженерів, а може ще щось...
цілком можливо що це небезпечна ідея..
але : схема набагато простіша - лише реактори та теплообмінники ( на АЕС теплообмінники мають декілька контурів, щоб радіоактивна рідина не торкалася турбін ) - турбіни не потрібні, генератори не потрібні, трансформаторні мега-підстанції "залізний ліс" , надвеликі ЛЕП і т.д...
07.02.2026 22:17 Ответить
Не буду сперечатися щодо ідеї опалення міста , у нас і не до такого додумувалися , он у Донецькій області та Харківській ядерні заряди підривали . Більш за все що не склалося через совкову кривожопість , так як і з лєдоколом члєнін , підводним човном "хіросіма" , вибухом відходів у челябінську-40 .... Але ж і діючих вистачало , одну з енергоустановок для підводних човнів встановили на Зміїному і вона там пропрацювала більше двадцяти років без катастрофічних наслідків . З того часу наука тільки вперед крокувала , тому не думаю що все так і зависло на стадії розробок .
07.02.2026 23:40 Ответить
"через совкову кривожопість" - у американців ядерних аварій було не менше, так що не спишете...
08.02.2026 08:29 Ответить
Бачу дуже совок любиш - люби і далі бо "такую страну прасралі .... мароженоє па семь капєік ,калбаса па рупь шістісят і жільйо бесплатнає " . Були аварії ,правда , до Чорнобиля не дотягли . От тільки не зрозумів яким чином американські аварії не дали совку зробити "атомну котельню" . про яку ми тут мову вели ?
09.02.2026 00:09 Ответить
Зі своїм словесним поносом розберись і сформулюй нормально думку, а то почав за "здравіє" закінчтв "за упокой"...
09.02.2026 15:01 Ответить
Ти краще власні дрислі прибери , бо дійсно не поймеш хто тобі не вгодив -тільки американці , чи іще і я, тим що твій совок образив .
09.02.2026 15:59 Ответить
Від генераторів
07.02.2026 15:29 Ответить
Ещё не всё ТЭЦ разбомбили.
07.02.2026 15:35 Ответить
Вам дали дизель-генераторів більше як на гігаВат потужності. Знпю що того мало, але все таки не хило.
07.02.2026 17:24 Ответить
мабуть, із відосиків зелених
07.02.2026 15:47 Ответить
Що, лишенько, проти Порошенка голосував?
07.02.2026 15:55 Ответить
Ху із "Омиляєшся " ? ((( Це новояз чи описка ?
07.02.2026 16:15 Ответить
1. Від імпорту з Європи, 2. Від мінімального виробітку АЕС , бо те що ти ляпаєш про зупинку по факту означає зменшення потужності з максимальної до параметрів які станція може передати у мережу.
07.02.2026 16:13 Ответить
Чмонька , проспися , між призупинили і зупинилися різниця у мільйони кіловатт .
07.02.2026 16:41 Ответить
Болотяний , що з тобою спілкуватися як у тебе тільки і виходить що дзявкотіти як щеня дворове (((
07.02.2026 16:42 Ответить
щаслива ви людина. в мене вимкнули о другій ночі й з того часу вмикали двічі: один раз на 30 хв., другий - на 20.
решта часу або ГПВ або ГАВ або СГАВ.
таке.
07.02.2026 16:24 Ответить
BBC
Як вказує моніторинговий ресурс ППО Радар, Росія завдала наймасовішого комбінованого удару по Україні у цьому році.

Удар був одним з наймасовіших за весь час повномасштабної війни за кількістю шахедів.

Основна ціль атаки (міста) - Рівне, Бурштин, Стрий, Добротвір, Ладижин і район Макарова. Ціль атаки - енергетична інфраструктура (ТЕЦ, ТЕС).
07.02.2026 15:35 Ответить
Росія також здійснила масований удар по великому логістичному центру корпорації Roshen у Яготині Бориспільського району біля Києва.

"Внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу", - повідомили в ДСНС.

На кадрах видно, що складські приміщення повністю знищені. На відео можна зрозуміти, що це великий логістичний центр корпорації Roshen. Цю інформацію підтвердив член політичної команди Петра Порошенка Віктор Уколов.

Під час удару по Києву 24 січня Росія двома дронами пошкодила фабрику цієї компанії та вбила працівницю.
07.02.2026 15:37 Ответить
Шоколад жалко.
07.02.2026 15:40 Ответить
Сам ти гівно , до того ж іще і смердюче (( Не будь жлобом , не купуй цукерки за сто грн кг і буде тобі щастя !
07.02.2026 16:17 Ответить
кацапидло , то ти просто сплутав коричневе кацапське лайно із шоколадом (( Так буває з кацапами коли у них нюх на лайно власне притупляється
07.02.2026 16:33 Ответить
Чмоня , тобі сюди : 8==>
07.02.2026 16:44 Ответить
Ну його експортують в ЄС, там норми суворі. Була б хімія - не пускали б так, як свого часу обмежили наш експорт меду через виявлені антибіотики в окремих зразках...

Рошен точно кращий за наші Конті, Мілєніум, АВК і тд ну і за польський Ведель, приміром, теж кращий. Єдиний достойний аналог в Україні - Світоч...
07.02.2026 16:38 Ответить
Світоч то вже не Світоч - то Нестле .
07.02.2026 19:10 Ответить
Ну гіршими вони від цього не стали. Хіба низку видів цукерок перестали виробляти...
08.02.2026 07:02 Ответить
Звісно шкода. Хорлший асортимент, якість точно відповідає вартості - не те що контори ахметових всяких...
А на ТОТ взагалі плюються, які "солодощі" згодовують населенню "атєчєствєнний правзвадітєль " расіі
07.02.2026 22:22 Ответить
Поки що порівняно стабільна ситуація була у прикордонних з Польщею областях, але там вразливе місце - Бурштинська ТЕС, яку Росія вже намагалась знищити кілька разів.
07.02.2026 15:42 Ответить
Ти його у своєму болотяному кориті не шукай , його там немає , тролю , там такі як ти недоїдки сьорбають ((
07.02.2026 16:19 Ответить
Болотний , я на ньому , і ноги звісив , а от ти його смокчеш коли в корито не насипали ; як воно смокчеться - смачно ?
07.02.2026 16:31 Ответить
Біля кордону з Польщею не Бурштинська а Добротвірська - Бурштинська на кордоні з Румунією ( а ось Добротвірська менше ніж за 100 км від кордону з Польщею у Львівській області ).
07.02.2026 19:15 Ответить
В 90хх дивився про Індіану Джонса
Там якийсь арабо-нінзя ( події десь у Єгипті ) махав кривим мечем/саблею, дуже понтовито викликав... А Джонс просто дістав велику волину і БАХ ))
07.02.2026 22:24 Ответить
Як хитро грають на значеннях слів.В дійсності «зменшили генерацію»,а не «зупинили генерацію»,а це велика різниця.
Такі новини разраховані на неуважних читачів.
07.02.2026 15:44 Ответить
На підставі чого зменшили генерацію ВСІ АЕС? На моєї пам'яті ПвУАЕЄ зменшувала генерацію лише у одному випадку - коли через обмерзання і падіння мереж електропостачання
07.02.2026 15:57 Ответить
Розумієте, генератор - це така клята штука, яка ну ніяк не хоче стабільно тримати оберти і при робочому навантаженні, і при його відсутності. При різкому падінні навантаження генератор може просто піти врознос, тому спрацьовує аварійна автоматика на відключення. А от для повторного запуску потрібен значно більший час.
07.02.2026 16:18 Ответить
На генераторах в том числе и на АС, стоит автоматика, регулирующая оптимальные обороты турбин, в зависимости от нагрузки и АЧР (автоматическая частотная разгрузка при перегрузе и падении частоты в сети).
07.02.2026 19:28 Ответить
Отой "звір " живе ще мабуть у часи Марі Кюрі і Курчатова .Совок ше не вмер
08.02.2026 13:14 Ответить
В руках умільца і циглина зброя, у руках дикуна і комп'ютер - металобрухт. Кажу ще раз - до призначання Шм иргаля иміністром енергетики такого безладу ще не було. Цій ДТЕК--ї ганчірки місце на зоні.
08.02.2026 13:12 Ответить
Да звіздешь все це з зменшенням генерації.Це все для того,щоб дати змогу відбрехатися,чому світло відрубають,да ще й там,де не повинні.Я маю на увазі прифронтові міста,такі як Нікополь,у котрому я живу,і сиджу зараз без світла,хоча КМУ заборонив це робити.
07.02.2026 23:56 Ответить
А де у статті "гра" , а не "констатація" стану речей ?
07.02.2026 16:23 Ответить
У самій новині констатація,а у заголовку статті гра,щоб більше жаху навести на тих,хто читає новини тілько по заголовкам.Доступно роз'яснив?
08.02.2026 00:02 Ответить
ІДІОТ!!!!!!! Падаль!!!!!
Нах.... твої пусті заяви без дій???//
Час негайно ввести санкції на всю атомну енергетику рашистів!!!!
07.02.2026 15:50 Ответить
Простіше за все керувати "рубільником". Є споживання - нема. вимикнули споживачів, а АЕС на мінімалку. Ось і весь менеджмент він тварюки Шмиргаля. Ці зелені підори змусят українців або капітулювати перед *****, або знести цю остогидлу владу шахраїв, крадіїв, шпигунів та просто дурнів
07.02.2026 15:53 Ответить
Верифікаторе , спочатку навчися прізвище ***** писати з малої літери , як це і належить згідно правил гарного тону в Україні , а потім повчатимеш інших , пробка електрична (((
07.02.2026 16:25 Ответить
Ідіоте , для цього існує кома (( Для ідіотів - цитата чи якийсь вираз не тільки у лапки береться , а іще пишеться з великої літери , тому перш аніж інших повчати - сам чомусь навчись , придурку ! Щодо лайна , то це ти ***** рідня , болотяна кака
07.02.2026 16:39 Ответить
У нас під боком Курська АЕС.Чому у відповідь не розхєрачить всі мережі і трансформатори навколо?
07.02.2026 16:05 Ответить
Ти впевнений що там не розхерачено ? Саме головне - почитай що на сьогодні собою має та курська аес - один робочий блок здається , решта - недобудова і виведені з експлуатації через закінчення ресурсу .
07.02.2026 16:27 Ответить
Ну тим більше, від добрячого попадання в підстанцію той один блок може відрубитися...
07.02.2026 16:40 Ответить
Не може , бо такі мережі мають запасні обхідні системи .
07.02.2026 16:46 Ответить
Ця станція зводилася ще за совка у якому планували вести з "міровим капіталом ядрьоную войну " тому запас міцності розраховувася як у мостах , саме цьому запасові ми з горем пополам протрималися майже чотири роки.
07.02.2026 16:49 Ответить
І?.. І??? І що?!!!
- А нічого!
07.02.2026 16:29 Ответить
Вмикай генератор ! І всьо !
07.02.2026 16:50 Ответить
Закликав до «стриманості» - це точно релевантний заклик рівню того, що відбувається? Ну і дія «заклик» сама по собі - в черговому режимі щось пробубнів, «закликав» і пішов далі вдень і вночі «дбати про ядерну безпеку у всьому світі». Таке собі. До немитих підорів з боліт з їх гномом на чолі доходить тільки один заклик - по є-балу.
07.02.2026 17:33 Ответить
 
 