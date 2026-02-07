Войска РФ нанесли удар по энергетическому объекту на Прикарпатье, есть повреждения в двух громадах

Этой ночью враг нанес массированный удар по Ивано-Франковской области. Целью стал энергетический объект.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавших нет

По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших.

На данный момент известно о повреждениях домохозяйств в Галицкой и Рогатинской громадах.

"Также из-за сложной ситуации в энергосистеме в области одновременно применены 4,5 очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Искренняя благодарность Силам противовоздушной обороны за слаженную, профессиональную и эффективную работу этой ночью", - пишет Онищук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала объект критической инфраструктуры на Волыни

Массированный обстрел 7 февраля

Россия осуществила массированную атаку на Украину в ночь и утром 7 февраля. Удары фиксировали по всей стране - от запада до центра и далее до восточных областей.

По предварительной информации, враг применил:

стратегическую авиацию РФ (в частности Ту-95МС и Ту-22М3);

множество беспилотников типа Shahed.

Также были зафиксированы пуски ракет "Калибр" и "Циркон".

Из-за обстрелов массово поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям света в большинстве областей Украины. Графики плановых отключений электроэнергии в настоящее время не действуют из-за сложившейся ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В большинстве регионов применены аварийные отключения света, - "Укрэнерго"