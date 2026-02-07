В большинстве регионов применены аварийные отключения света, - "Укрэнерго"
В ночь на 7 февраля россияне осуществили очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
По состоянию на 7:30 вражеская атака еще продолжалась. В компании отметили, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью
"Ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", - подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".
Что предшествовало?
Ночью 7 февраля россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы прогремели в Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Виннице.
Сейчас БПЛА до сих пор летают над Украиной. Известно, что определенная группа летит на Львовщину, также зафиксированы беспилотники на Черниговщине.
▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕС