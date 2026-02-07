В большинстве регионов применены аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

РФ массированно атаковала энергосистему: по Украине аварийные отключения электроэнергии

В ночь на 7 февраля россияне осуществили очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

По состоянию на 7:30 вражеская атака еще продолжалась. В компании отметили, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью

"Ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", - подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".

Что предшествовало? 

Ночью 7 февраля россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы прогремели в Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Виннице.

Сейчас БПЛА до сих пор летают над Украиной. Известно, что определенная группа летит на Львовщину, также зафиксированы беспилотники на Черниговщине.

+13
чекаємо на відосик Оманської Гниди підрахуя по статистиці та потужно прийнятих рішень
07.02.2026 07:55 Ответить
+12
Ну ниче, щас в качестве ответки атакуют какой-то бензобак в Мухосранске и телемарафоновские зомби будут ссатся от радости.
07.02.2026 07:59 Ответить
+6
Ідіть дивіться бидломарафон,а то пропустите молитву на найвелічнішого янелохабонетряпку,покровителя істот без мозгів.
07.02.2026 08:42 Ответить
Кацапи кончені , щоб ви всі повиздихали, а особливо ті, хто тролить нам нерви на цензорі.
07.02.2026 08:00 Ответить
Відключення старлінків кацапам не допомогло...
07.02.2026 08:00 Ответить
ага 6 є 2 нема
07.02.2026 08:02 Ответить
збрехали ,тільки 2 години не було ,зараз включили
07.02.2026 08:04 Ответить
В яких регіонах кацапстану застосовані аварійні відключення світла. Бєлгород не пропонувати. Це український регіон.
07.02.2026 08:08 Ответить
Отже, куди цілились кацапи цієї ночі :

▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕС
07.02.2026 08:29 Ответить
Хрипате мурло зара видасть... Шановні співвітчизники.... блаблаблабла
07.02.2026 08:30 Ответить
у Оманської Гниди інша Вітчизна..тому воно завжди хрипить - шановні українці та українки
07.02.2026 08:59 Ответить
..н-да.. походу дермаки та татарови не дають безпорадному Найвеличнівшивому дамбіть Масукву та інші скупчення лайна у межах Залатога Кальца тисячами Фламіндрищей..
07.02.2026 09:01 Ответить
 
 