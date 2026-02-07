В большинстве регионов применены аварийные отключения света, - "Укрэнерго"

В ночь на 7 февраля россияне осуществили очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В большинстве регионов - аварийные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По состоянию на 7:30 вражеская атака еще продолжалась. В компании отметили, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью

"Ранее обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", - подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне массированно атакуют Украину БПЛА и ракетами (обновлено)

Что предшествовало?

Ночью 7 февраля россияне атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Взрывы прогремели в Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и в Виннице.

Сейчас БПЛА до сих пор летают над Украиной. Известно, что определенная группа летит на Львовщину, также зафиксированы беспилотники на Черниговщине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация сложная, но контролируемая: В "Укрэнерго" опровергли фейки об усилении отключений и то, что "свет может не появиться вообще"