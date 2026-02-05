Ситуация сложная, но контролируемая: В "Укрэнерго" опровергли фейки об усилении отключений и то, что "свет может не появиться вообще"

Укрэнерго опровергло фейки об усилении отключений

В "Укрэнерго" сообщили, что распространяемая многими телеграм-каналами информация о якобы усилении отключений электроэнергии с указанием, что "свет может не появиться вообще", не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Осторожно, фейки!

"Сегодня многие телеграм-каналы распространили недостоверную информацию об усилении отключений электроэнергии, с указанием, что "свет может не появиться вообще". При этом – выдавали это за цитату заявления НЭК "Укрэнерго". Официально сообщаем: распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении.

Ситуация сложная, но контролируемая

Отмечается, что в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии – ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной. Однако, она полностью контролируемая.

Читайте также: Шмыгаль: Графики отключений электроэнергии могут ухудшиться

По данным "Укрэнерго", в настоящее время из-за дефицита мощности, вызванного последствиями атак, во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений – за исключением отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения. Такой же была ситуация и в предыдущие сутки.

"О каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" – речи не идет вообще. Очень жаль, что некоторые телеграм-каналы подыгрывают врагу, искусственно провоцируя панику в обществе", – отмечают в компании.

В "Укрэнерго" призывают потребителей доверять только официальным источникам информации.

Читайте также: В КГГА рассказали, как Киев будет действовать в случае длительного блэкаута: резервное питание, пункты обогрева, вода, оповещение и координация служб

Что предшествовало?

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля в результате новых российских ударов по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Запорожской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.

энергетика (3455) Тарифы на электроэнергию (2377) Укрэнерго (755) фейк (715)
Топ комментарии
Так ми і так знаємо.
Крові нап'ються.тарифи піднімуть,і все наладиться.
05.02.2026 16:58 Ответить
Какие нахрен фейки, черти зеленные? У меня в Хмельницкой области света нету по 18-20 часов в сутки и усиление выключений усиливаются каждый день нахрен!
05.02.2026 17:31 Ответить
Тобто, якщо у вас світла нема по 20 годин на добу то це все рашистські фейкі, іпсо і ші? Ви довбні? Ви навіть кацапів переплюнули по дебілізму, може досить за кордон єлектрику продавати, як три роки тому?
05.02.2026 17:40 Ответить
... у вчорашьному номері нашої газети трапилась помилка:
... замість "піаніст сердюк" слід читати "сіоніст пердюк"
05.02.2026 16:58 Ответить
звично, фейк. Саме у мене ніякого погіршення - як було 1-2 години на добу 155-160в, так і сьогодні теж саме
05.02.2026 16:59 Ответить
... у Вас ще все попереду...
05.02.2026 17:01 Ответить
нічого страшного
не вистачить того самого гігавата - будемо дровами топити, з мільярда дерев
05.02.2026 17:04 Ответить
и вот когда уже все в полной жопе, открывается занавес и на сцене появляется зеленый пианист...
записывает видосик и, о чудо!, на сцене появляется дополнительный ГигаВатт!!!
05.02.2026 17:07 Ответить
Тобто фейки? Це особисто висрав ваш профільний "новий" міністр енергетики пан шмигаль.
05.02.2026 17:06 Ответить
Росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень, - Шмигаль

Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись. (с)
05.02.2026 17:10 Ответить
Міністр Енергетики України Денис Шмигаль - БРЕХЛО!
05.02.2026 17:28 Ответить
Какие нахрен фейки, черти зеленные? У меня в Хмельницкой области света нету по 18-20 часов в сутки и усиление выключений усиливаются каждый день нахрен!
Усю ніч сидимо без світла і кому він потрібен, якщо його тільки не продавати?
