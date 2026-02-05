Ситуация сложная, но контролируемая: В "Укрэнерго" опровергли фейки об усилении отключений и то, что "свет может не появиться вообще"
В "Укрэнерго" сообщили, что распространяемая многими телеграм-каналами информация о якобы усилении отключений электроэнергии с указанием, что "свет может не появиться вообще", не соответствует действительности.
Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Осторожно, фейки!
"Сегодня многие телеграм-каналы распространили недостоверную информацию об усилении отключений электроэнергии, с указанием, что "свет может не появиться вообще". При этом – выдавали это за цитату заявления НЭК "Укрэнерго". Официально сообщаем: распространенная информация не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении.
Ситуация сложная, но контролируемая
Отмечается, что в результате массированных российских атак на объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии – ситуация в энергосистеме Украины сейчас действительно остается сложной. Однако, она полностью контролируемая.
По данным "Укрэнерго", в настоящее время из-за дефицита мощности, вызванного последствиями атак, во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений – за исключением отдельных областей, где вынужденно применяются аварийные отключения. Такой же была ситуация и в предыдущие сутки.
"О каком-то существенном усилении ограничений или о том, что "свет может не вернуться" – речи не идет вообще. Очень жаль, что некоторые телеграм-каналы подыгрывают врагу, искусственно провоцируя панику в обществе", – отмечают в компании.
В "Укрэнерго" призывают потребителей доверять только официальным источникам информации.
Что предшествовало?
Напомним, по состоянию на утро 5 февраля в результате новых российских ударов по энергетической инфраструктуре обесточены потребители в Запорожской, Харьковской, Сумской и Одесской областях.
Крові нап'ються.тарифи піднімуть,і все наладиться.
не вистачить того самого гігавата - будемо дровами топити, з мільярда дерев
записывает видосик и, о чудо!, на сцене появляется дополнительный ГигаВатт!!!
Міністр енергетики додає, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною і є ризик, що графіки відключень можуть погіршитись. (с)