В КГГА рассказали, как Киев будет действовать в случае длительного блэкаута: резервное питание, пункты обогрева, вода, оповещение и координация служб

Киев имеет утвержденный план реагирования на случай длительного блэкаута, который дополняет общий план действий в чрезвычайных ситуациях.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, передает Цензор.НЕТ.

По данным городских властей, для обеспечения работы критической инфраструктуры в столице имеется около 200 генераторов. Ими оснащены ключевые объекты, отвечающие за тепло-, водо- и энергоснабжение.

В случае масштабного и длительного отключения электроэнергии городские службы должны направлять мобильные группы для оценки ситуации, координировать работу спасателей, полиции и других служб, определять приоритетные участки для ремонтов и обеспечивать резервное питание объектов критической инфраструктуры.

Также план предусматривает развертывание "пунктов несокрушимости", подвоз питьевой и технической воды, использование мобильных систем обогрева, оповещение населения с помощью специального транспорта с громкоговорителями и оказание психологической помощи.

Признание Деснянского района зоной гуманитарной катастрофы

Отдельно в КГГА подчеркнули, что решение о признании Деснянского района зоной гуманитарной катастрофы не принималось. В то же время события после ракетной атаки на Киев 9 января 2026 года официально классифицированы как чрезвычайная ситуация военного характера регионального уровня.

План эвакуации

Что касается возможной эвакуации, в столице действует план, утвержденный в июле 2024 года. Он предусматривает перемещение жителей в пределах Киева без массовой эвакуации за пределы города. В КГГА отметили, что этот план пересматривают и обновляют ежегодно в зависимости от актуальных угроз.

