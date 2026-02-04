Зеленский провел энергетический селектор: поручил подготовить данные об объемах дополнительной поддержки громад
Сегодня, 4 февраля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Где сложнее всего?
На сегодняшний день наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской и Полтавской областях. Трудно и в других областях Центральной Украины, в частности в Днепровской и Черкасской областях.
"Только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад - люди истощены. Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку восстановления подачи тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки", - отметил глава государства.
Защита Запорожья от дронов
Также подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставку дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей.
"Были отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ и министра обороны Украины. Докладывали по Харькову и обеспечению громад Харьковщины, по ситуации в Сумской, Черниговской, Киевской областях, в городах Днепровщины, Черкасской и Полтавской областях, в Херсоне, Одессе и области, в Донецкой области, в Винницкой и Черновицкой областях, в Житомирской области. Поручил премьер-министру Украины подготовить к сегодняшнему вечеру конкретные данные об объемах необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные поручения на Ставку", - резюмирует президент.
Ленка, мабуть скумбрію по 8 грн саме повезла на ОРДЛО??
Доручіть Гідрометцентру організувати потепління.
Історія світового цирку такого не пам'ятає...