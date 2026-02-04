Зеленский провел энергетический селектор: поручил подготовить данные об объемах дополнительной поддержки громад

Сегодня, 4 февраля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Где сложнее всего?

На сегодняшний день наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской и Полтавской областях. Трудно и в других областях Центральной Украины, в частности в Днепровской и Черкасской областях.

селектор по энергетике

"Только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад - люди истощены. Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку восстановления подачи тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки", - отметил глава государства.

Защита Запорожья от дронов

Также подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставку дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей.

"Были отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ и министра обороны Украины. Докладывали по Харькову и обеспечению громад Харьковщины, по ситуации в Сумской, Черниговской, Киевской областях, в городах Днепровщины, Черкасской и Полтавской областях, в Херсоне, Одессе и области, в Донецкой области, в Винницкой и Черновицкой областях, в Житомирской области. Поручил премьер-министру Украины подготовить к сегодняшнему вечеру конкретные данные об объемах необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные поручения на Ставку", - резюмирует президент.

Зеленський Владимир (24210) энергетика (3452) отключение света (773)
Топ комментарии
3-го числа добили останню ТЕЦ у Києві.
Доручіть Гідрометцентру організувати потепління.
04.02.2026 13:57 Ответить
ох ти ж наш бубочка, тилькі про нарід і думає .. проводить наради та їздить по світу
04.02.2026 13:49 Ответить
Акі пчела
04.02.2026 13:54 Ответить
Хоть би абдристович, йому Мівіни якої запарив, десь у підвалі?!?!
Ленка, мабуть скумбрію по 8 грн саме повезла на ОРДЛО??
04.02.2026 14:04 Ответить
Акі пчела
04.02.2026 13:54 Ответить
04.02.2026 13:55 Ответить
Всі гроші спущено в унітази ось такі, Африка відпочиває
04.02.2026 14:06 Ответить
Світило енергетики, майбутній геній освітлення, з часом зробить усі вулиці вселеної освітленими і заасфальтованими
04.02.2026 13:57 Ответить
А якже без основного трудяги в Україні, без дєрьмака, і селекторна тягомотина зеленського?!?!? За Уряд почав працювати зеленський ПаХАРІ !!?? Уряд нікчемний???

04.02.2026 14:02 Ответить
це зві* дець...і на далі ...зеленській владу зі своєю шоблою не віддасть ,ху* ло 🤡 допоможе екскалацією ...
04.02.2026 14:24 Ответить
Зеленський провів енергетичний селектор: доручив підготувати дані про обсяги додаткової підтримки громад "зелений зрадник" піариться на "додатків підтримці українців світовою спільнотою.під яку "зелені грабіжники будуть чистити казну України
04.02.2026 14:33 Ответить
Клован і енергетика.
Історія світового цирку такого не пам'ятає...
04.02.2026 14:45 Ответить
Доклад Міндіча заслухав?
04.02.2026 14:51 Ответить
Ги-ги-ги! Безтолковий шльоцик провів...
04.02.2026 16:12 Ответить
 
 