Зеленський провів енергетичний селектор: доручив підготувати дані про обсяги додаткової підтримки громад

Сьогодні, 4 лютого 2026 року, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів.

Де найскладніше?

Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині.

"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад - люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - зазначив глава держави.

Захист Запоріжжя від дронів

Також детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.

"Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України. Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку", - резюмує президент.