Зеленський провів енергетичний селектор: доручив підготувати дані про обсяги додаткової підтримки громад

Сьогодні, 4 лютого 2026 року, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів.

Де найскладніше?

Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині.

селектор по енергетиці

"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад - люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - зазначив глава держави.

Захист Запоріжжя від дронів

Також детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.

"Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України. Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку", - резюмує президент.

3-го числа добили останню ТЕЦ у Києві.
Доручіть Гідрометцентру організувати потепління.
04.02.2026 13:57 Відповісти
ох ти ж наш бубочка, тилькі про нарід і думає .. проводить наради та їздить по світу
04.02.2026 13:49 Відповісти
Акі пчела
04.02.2026 13:54 Відповісти
Хоть би абдристович, йому Мівіни якої запарив, десь у підвалі?!?!
Ленка, мабуть скумбрію по 8 грн саме повезла на ОРДЛО??
04.02.2026 14:04 Відповісти
Акі пчела
Всі гроші спущено в унітази ось такі, Африка відпочиває
04.02.2026 14:06 Відповісти
Світило енергетики, майбутній геній освітлення, з часом зробить усі вулиці вселеної освітленими і заасфальтованими
04.02.2026 13:57 Відповісти
3-го числа добили останню ТЕЦ у Києві.
Доручіть Гідрометцентру організувати потепління.
А якже без основного трудяги в Україні, без дєрьмака, і селекторна тягомотина зеленського?!?!? За Уряд почав працювати зеленський ПаХАРІ !!?? Уряд нікчемний???

04.02.2026 14:02 Відповісти
це зві* дець...і на далі ...зеленській владу зі своєю шоблою не віддасть ,ху* ло 🤡 допоможе екскалацією ...
04.02.2026 14:24 Відповісти
Зеленський провів енергетичний селектор: доручив підготувати дані про обсяги додаткової підтримки громад "зелений зрадник" піариться на "додатків підтримці українців світовою спільнотою.під яку "зелені грабіжники будуть чистити казну України
04.02.2026 14:33 Відповісти
Клован і енергетика.
Історія світового цирку такого не пам'ятає...
04.02.2026 14:45 Відповісти
Доклад Міндіча заслухав?
04.02.2026 14:51 Відповісти
Ги-ги-ги! Безтолковий шльоцик провів...
04.02.2026 16:12 Відповісти
 
 