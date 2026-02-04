Зеленський провів енергетичний селектор: доручив підготувати дані про обсяги додаткової підтримки громад
Сьогодні, 4 лютого 2026 року, президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Де найскладніше?
Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині.
"Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад - люди виснажені. Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - зазначив глава держави.
Захист Запоріжжя від дронів
Також детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів.
"Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України. Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні. Є також окремі доручення на Ставку", - резюмує президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ленка, мабуть скумбрію по 8 грн саме повезла на ОРДЛО??
Доручіть Гідрометцентру організувати потепління.
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://auc.org.ua/novyna/obrano-prezydiyu-palaty-miscevyh-vlad-kongresu-miscevyh-ta-regionalnyh-vlad&ved=2ahUKEwiIkdbE5L-SAxXZRvEDHZMSMVcQFnoECAsQAg&usg=AOvVaw0Hu6tDMQryOEgfPOe5wL7D
Обрано президію Палати місцевих влад Конгресу місцевих та ...
auc.org.ua › novyna › obrano-prezydiyu-palaty-miscevyh-vlad-kongresu-...
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив: «Планується ... територіальних громад. А також розширення повноважень органів місцевого ...
Історія світового цирку такого не пам'ятає...