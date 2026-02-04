Рашисти вдарили по енергетиці на Запоріжжі: знеструмлено понад 53 тис. споживачів

Російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого удару знеструмлено понад 2 тисячі споживачів.

"Через ворожі атаки 2,4 тисячі споживачів Запорізької області без електроживлення. Як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлення постачання", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Пізніше глава ОВА заявив, що внаслідок ворожої атаки знеструмлено 53 098 споживачів правобережної частини міста та області.

"Критичні об’єкти переходять на живлення від генераторів. Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їхньої безперебійної роботи", - додав він.

Удари РФ по Запорізькій області

Протягом 3 лютого російські окупанти росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів Запорізької області, внаслідок чого загинули три людини, 11 осіб постраждали.

