Лівий берег Києва повертається до тимчасових графіків відключень, - ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Енергетики повернули світло для 100 000 родин після обстрілів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Які графіки діють?

Як зазначається, лівий берег повертається до тимчасових графіків відключень. 

"Продовжуємо ліквідовувати наслідки масованих атак. Роботи тривають цілодобово попри мороз та сильну втому", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

це вони спецом повідомляють коли вже можна стріляти по відремонтованому ?
04.02.2026 10:45 Відповісти
Взагалі-то кацапи і так все добре знають! Розвідка та колаборанти і "ждуни" працюють добре...
04.02.2026 12:17 Відповісти
 
 