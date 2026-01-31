Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВА

Станом на зараз критична інфраструктура Київської області заживлена, поступово повертають світло також у будинки.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На Київщині енергосистема працює в режимі відновлення. Внаслідок каскадної аварії були застосовані екстрені відключення електроенергії. Станом на зараз критична інфраструктура області заживлена, а повернення світла в домівки відбувається поступово — з урахуванням технічної безпеки мереж", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий режим необхідний для недопущення перевантаження системи та повторних збоїв.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.

За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.

За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.

В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.

Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.

