Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВА
Станом на зараз критична інфраструктура Київської області заживлена, поступово повертають світло також у будинки.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На Київщині енергосистема працює в режимі відновлення. Внаслідок каскадної аварії були застосовані екстрені відключення електроенергії. Станом на зараз критична інфраструктура області заживлена, а повернення світла в домівки відбувається поступово — з урахуванням технічної безпеки мереж", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що такий режим необхідний для недопущення перевантаження системи та повторних збоїв.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
- За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
- За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
- В Міненерго обіцяють, що електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин.
- Згодом у Міненерго повідомили, що енергосистема поступово відновлюється після аварії, світло повернеться упродовж найближчих годин.
