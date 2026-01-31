Електропостачання повернеться упродовж найближчих 2-3 годин, - Міненерго
Після масштабних знеструмлень електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
"Щодо ситуації в енергосистемі та застосування екстрених відключень. За командою НЕК "Укренерго", в Київській, Житомирській та Харківській областях застосовані ЕКСТРЕНІ відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Як повідомлялося, зранку 31 січня рух метро було зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення.
За даними "Київводоканалу", весь Київ без водопостачання через аварію в енергосистемі.
За даними ЗМІ, в Україні блекаут через масштабну аварію в енергосистемі.
