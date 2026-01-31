УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії Масштабна аварія в енергосистемі
4 785 21

Рух метро зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення, - Кличко

У Києві закрили на вхід чотири станції метро через падіння людини під потяг

У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Метро працює лише як укриття

"Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", - уточнив він.

Також читайте: Негода на Одещині: 5 районів без світла через обриви та пошкодження проводів. ВIДЕО

Що кажуть у ДТЕК?

"Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - інформує ДТЕК.

Також читайте: Без тепла в Києві залишається 253 багатоповерхівки, - Кличко

Також застосовані екстрені відключення на Одещині.

Автор: 

Київ (20646) Метрополітен (1418) енергетика (3765) відключення світла (1671)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
це взагалі то по всій країні сталось, і навіть у Молдові.
хотілось би більше інформації. бо пропало і тепло і вода.. до вечора може бути жопа трубам
так просто падіння напруги до 22В не стається. тим паче з АЕС
показати весь коментар
31.01.2026 11:37 Відповісти
+5
До початку весни залишилось дрібниця - 4 понеділка.
Віслючий ..... спочатку в сраку, а потім у рота вам, свинособичи ублюдки з тавром "росиянин", а не Україну.
показати весь коментар
31.01.2026 11:31 Відповісти
+5
І зими більше не буде , ніколи
показати весь коментар
31.01.2026 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До початку весни залишилось дрібниця - 4 понеділка.
Віслючий ..... спочатку в сраку, а потім у рота вам, свинособичи ублюдки з тавром "росиянин", а не Україну.
показати весь коментар
31.01.2026 11:31 Відповісти
І зими більше не буде , ніколи
показати весь коментар
31.01.2026 11:51 Відповісти
А до наступної зими ми вже точно підготуємося. Замість двушок в москву підуть трёшки. Збільшимо в 2 раза випуск відосиків від потужного та в кожному дворі розвернемо по 2 пункти незламності.
показати весь коментар
31.01.2026 12:22 Відповісти
І ще законом заборонити ср@ти,
показати весь коментар
31.01.2026 12:45 Відповісти
це взагалі то по всій країні сталось, і навіть у Молдові.
хотілось би більше інформації. бо пропало і тепло і вода.. до вечора може бути жопа трубам
так просто падіння напруги до 22В не стається. тим паче з АЕС
показати весь коментар
31.01.2026 11:37 Відповісти
Рінатік бавиться. С зе! та пу нас до миру примушують..

В мене таке враження, що батареї зливають..вода ллється по трубах. А світля на сьогодні 2 години обіцяно..Київ..
показати весь коментар
31.01.2026 11:41 Відповісти
В Молдові теж він бавиться, чи аби щось ляпнути?
показати весь коментар
31.01.2026 12:04 Відповісти
Сєргєй, то не ляпай. Молдова мене щось не хвилює.
показати весь коментар
31.01.2026 12:13 Відповісти
Но польских незламників таким не проймеш.
показати весь коментар
31.01.2026 12:46 Відповісти
Тоже пропала вода и отопление. Что это может быть вообще?
.
показати весь коментар
31.01.2026 11:48 Відповісти
зранку автомати вирубало бо 263 вольта показувало
потім взгалі вирубили....
АХМЕТОВА НА ГІЛЛЯКУ
показати весь коментар
31.01.2026 11:52 Відповісти
Я холодос через реле напруги підключила, теж щось клацав, міготів цифрами, а потім вирубили електрику..
показати весь коментар
31.01.2026 14:09 Відповісти
"Українська правда" пише:

В енергосистемі України відбулась системна аварія внаслідок якої погашена значна частина України.

Про це повідомляють джерела ЕП в одній з енергетичних компаній та Кабінеті міністрів.

Причини нараз не відомі. ЕП звернулась за коментарем до прес-служби "Укренерго".

P.S. Як зеЛідор пришиє до цього Кличка не зрозуміло. 🙄
показати весь коментар
31.01.2026 12:16 Відповісти
Це більше схоже не на аварію, а на саботаж - рубанули перед морозами, щоб зручніше було проштовхувати капітуляцію. За ними ж ніхто не слідкує, ніхто не контролює - а там просто системне знищення та здача країни ворогові.
Енергосистеми - це розгалужена мережа. І щоб зразу все само "впало" - перед "перемовинами" (про капітуляцію).
показати весь коментар
31.01.2026 12:24 Відповісти
Те, що блазні повикидали з керівництва енергосистемами професіоналів типу Кудрицького, який ще в 2023 році подавав пропозиції про заходи з децентралізації енергопостачання, але були проігноровані зевладою, це факт.
На що розраховували блазні у владі, я не знаю, але зараз країна в такому стані колапсу, який, як кажуть, був показаний в серіалі "Слуга народу".
Серіальчик і його "герой" дуже сподобався великій частині населення. 😏
показати весь коментар
31.01.2026 12:38 Відповісти
В УКРАЇНІ ВІДБУВСЯ БЛЕКАУТ
В енергосистемі України відбулась системна аварія внаслідок якої погашена значна частина України.Про це повідомляють джерела ЕП в одній з енергетичних компаній та Кабінеті міністрів. Причини нараз не відомі. https://epravda.com.ua/energetika/v-ukrajini-vidbuvsya-blekaut-817350 ЕП звернулась за коментарем до прес-служби "Укренерго".
показати весь коментар
31.01.2026 12:18 Відповісти
Ваш розум відпочиває.....Сміялися з мене та банили з 2022р. за відверті попереджувальні пости,то-ж пожинайте плоди своєї "плідної праці"....
показати весь коментар
31.01.2026 13:05 Відповісти
І на обстріли цей раз не вийде перекласти відповідальність. Підвели російські партнери міндічів.
показати весь коментар
31.01.2026 14:14 Відповісти
 
 