Рух метро зупинено через низьку напругу. Київ та Київщина перейшли на аварійні відключення, - Кличко

У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Метро працює лише як укриття

"Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)", - уточнив він.

Що кажуть у ДТЕК?

"Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - інформує ДТЕК.

Також застосовані екстрені відключення на Одещині.