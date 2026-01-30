Без тепла в Києві залишається 253 багатоповерхівки, - Кличко
У Києві триває поетапне відновлення теплопостачання після масованих ворожих атак. Від ранку до мережі підключили ще 125 житлових будинків, однак без тепла наразі залишаються 253 багатоповерхівки.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
253 будинки ще без тепла
Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків.
Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки.
Тривають роботи з усунення пошкоджень
"Комунальники й енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками ворога на столицю. Та відновити теплопостачання в квартири киян", - зауважив Кличко.
Що передувало
- Нагадаємо, що станом на вечір середи, 28 січня, у Києві без теплопостачання залишалося 639 багатоповерхівок.
