У Львові готуються до можливих надзвичайних ситуацій через холод і загрози обстрілів

львів

У Львові запровадили режим підготовки до надзвичайної ситуації на тлі прогнозованих сильних морозів і потенційних загроз для критичної інфраструктури. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис мера Львова Андрія Садового у фейсбуці.

Режим підготовки до надзвичайної ситуації

Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній.

Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст.

Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації.

Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

Прошу кожного зробити прості речі:

🔹 організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;

🔹 зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;

🔹 запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

🔹 з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда — не залишайте їх і повідомте на Гарячу лінію міста;

🔹 довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте:

у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало.

Окремо важливо.

У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок.

"Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові. Дякую!", - наголосив Садовий.

Рекомендації справді серйозні, дорослі.
Видно що процес запущено.
29.01.2026 21:05 Відповісти
Прогноз погоды - https://www.meteoprog.com/pl/weather/Lviv/
с 1 по 4 февраля до минус 18.
29.01.2026 21:25 Відповісти
ЗКП - Львів!
Далі відступати буде нікуди...
29.01.2026 21:48 Відповісти
 
 