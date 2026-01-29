У Львові готуються до можливих надзвичайних ситуацій через холод і загрози обстрілів
У Львові запровадили режим підготовки до надзвичайної ситуації на тлі прогнозованих сильних морозів і потенційних загроз для критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис мера Львова Андрія Садового у фейсбуці.
Режим підготовки до надзвичайної ситуації
Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній.
Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст.
Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації.
Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.
Прошу кожного зробити прості речі:
організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;
зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;
запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;
з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда — не залишайте їх і повідомте на Гарячу лінію міста;
довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте:
у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало.
Окремо важливо.
У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок.
"Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові. Дякую!", - наголосив Садовий.
Видно що процес запущено.
с 1 по 4 февраля до минус 18.
Далі відступати буде нікуди...