У Львові готуються до можливих надзвичайних ситуацій через холод і загрози обстрілів

У Львові запровадили режим підготовки до надзвичайної ситуації на тлі прогнозованих сильних морозів і потенційних загроз для критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис мера Львова Андрія Садового у фейсбуці.

Не моя робота передбачати ракетні обстріли чи коментувати гучні заяви про "енергетичне перемир’я". Що знаю точно: синоптики на ці вихідні прогнозують сильний мороз. Він може бути сильнішим за попередній.

Ворог у нас такий, що може скористатися цим і спробувати вдарити по критичній інфраструктурі наших міст.

Тому у Львові запущено режим підготовки до надзвичайної ситуації.

Усі комунальні служби знають, що робити. Але важливо, щоб готовими були й мешканці міста.

Прошу кожного зробити прості речі:

організуйтеся та перевірте укриття, яким плануєте скористатися під час тривоги;

зарядіть павербанки та зарядні станції, але не залишайте їх без нагляду під час заряджання;

запасіться базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків;

з’ясуйте, чи у вашому будинку є люди з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або літні люди. Якщо станеться біда — не залишайте їх і повідомте на Гарячу лінію міста;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Якщо ваш будинок залишиться без електрики чи тепла, знайте:

у вхідній зоні та в чаті будинку буде інформація про найближчий Пункт незламності та всі доступні послуги. Місто про це вже подбало.

Окремо важливо.

У разі тимчасового відключення теплопостачання не зливайте воду з батарей — до окремого повідомлення від людини, яка відповідає за ваш будинок.

"Пишу про це не для того, щоб розводити паніку. Це розмова з дорослими людьми, до якої ми всі вже давно готові. Дякую!", - наголосив Садовий.