Во Львове готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям из-за холода и угрозы обстрелов

Во Львове ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации на фоне прогнозируемых сильных морозов и потенциальных угроз для критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Режим подготовки к чрезвычайной ситуации

Не моя работа предвидеть ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об "энергетическом перемирии". Что знаю точно: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего.

У нас такой враг, что он может воспользоваться этим и попытаться нанести удар по критической инфраструктуре наших городов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львов ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации.

Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовыми были и жители города.

Прошу каждого сделать простые вещи:

организуйтесь и проверьте укрытия, которыми планируете воспользоваться во время тревоги;

зарядите павербанки и зарядные станции, но не оставляйте их без присмотра во время зарядки;

запаситесь базовым необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств;

выясните, есть ли в вашем доме люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, или пожилые люди. Если случится беда — не оставляйте их и сообщите на Горячую линию города;

доверяйте только официальным источникам информации.

Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте:

во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункте несокрушимости и всех доступных услугах. Город об этом уже позаботился.

Отдельно важно.

В случае временного отключения теплоснабжения не сливайте воду из батарей — до отдельного сообщения от человека, ответственного за ваш дом.

"Пишу об этом не для того, чтобы разводить панику. Это разговор со взрослыми людьми, к которому мы все уже давно готовы. Благодарю!" - подчеркнул Садовый.