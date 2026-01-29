Во Львове готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям из-за холода и угрозы обстрелов

Во Львове ввели режим подготовки к чрезвычайной ситуации на фоне прогнозируемых сильных морозов и потенциальных угроз для критической инфраструктуры. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

Режим подготовки к чрезвычайной ситуации

Не моя работа предвидеть ракетные обстрелы или комментировать громкие заявления об "энергетическом перемирии". Что знаю точно: синоптики на эти выходные прогнозируют сильный мороз. Он может быть сильнее предыдущего.

У нас такой враг, что он может воспользоваться этим и попытаться нанести удар по критической инфраструктуре наших городов.

Поэтому во Львове запущен режим подготовки к чрезвычайной ситуации.

Все коммунальные службы знают, что делать. Но важно, чтобы готовыми были и жители города.

Прошу каждого сделать простые вещи:

🔹 организуйтесь и проверьте укрытия, которыми планируете воспользоваться во время тревоги;

🔹 зарядите павербанки и зарядные станции, но не оставляйте их без присмотра во время зарядки;

🔹 запаситесь базовым необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств;

🔹 выясните, есть ли в вашем доме люди с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, или пожилые люди. Если случится беда — не оставляйте их и сообщите на Горячую линию города;

🔹 доверяйте только официальным источникам информации.

Если ваш дом останется без электричества или тепла, знайте:

во входной зоне и в чате дома будет информация о ближайшем Пункте несокрушимости и всех доступных услугах. Город об этом уже позаботился.

Отдельно важно.

В случае временного отключения теплоснабжения не сливайте воду из батарей — до отдельного сообщения от человека, ответственного за ваш дом.

"Пишу об этом не для того, чтобы разводить панику. Это разговор со взрослыми людьми, к которому мы все уже давно готовы. Благодарю!" - подчеркнул Садовый.

Рекомендації справді серйозні, дорослі.
Видно що процес запущено.
29.01.2026 21:05 Ответить
Прогноз погоды - https://www.meteoprog.com/pl/weather/Lviv/
с 1 по 4 февраля до минус 18.
29.01.2026 21:25 Ответить
ЗКП - Львів!
Далі відступати буде нікуди...
29.01.2026 21:48 Ответить
 
 