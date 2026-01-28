Наразі без тепла ще лишаються 639 багатоповерхівок столиці, - Кличко

Станом на вечір середи, 28 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

639 будинків ще без тепла

"На сьогоднішній вечір без теплопостачання 639 багатоповерхівок столиці", - розповів Кличко.

Він додав, що бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.

Що передувало

Нагадаємо, що станом на першу половину дня 28 січня повідомлялося, що 737 житлових будинків столиці на сьогодні ще лишаються без тепла.

